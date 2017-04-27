 Украина практически полностью импортозаместила продукцию из России в сфере оборонного комплекса, - Минэкономразвития

Об этом заявил в ходе оборонного форума заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я хочу сказать, что уже до 100% мы провели импортозамещение товаров, которые касались Российской Федерации в сфере оборонного комплекса",- сказал он.
При этом Бровченко отметил, что сейчас ведётся работа над созданием общенационального реестра по импортозамещению в сфере оборонного комплекса.
831 8
Представитель Госдепа США Кейданов посетит Украину для обсуждения вопросов обороны(38)
Украина и Италия заинтересованы в обмене опытом противостояния гибридным агрессиям, - Полторак(12)
Начался рабочий визит главы Минобороны Украины Полторака в Италию(16)
Япония рассматривает возможность развертывания сил самообороны в случае атаки КНДР(15)
Сезонное обострение у российских оккупантов(0)
Полторак обсудил с представителями Конгресса США возможность предоставления Украине оборонительного оружия. ФОТОрепортаж(14)
Для управленцев, работающих в оборонной сфере, разработана образовательная программа(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
500 000 литров чистейшей воды Байкала будет разливаться каждый день и поставляться на экспорт в Китай. А по озеру протянут трехкилометровые трудопроводы, закрыв доступ к озеру рыбакам.
Ответить