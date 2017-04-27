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 Украина практически полностью импортозаместила продукцию из России в сфере оборонного комплекса, - Минэкономразвития

Сейчас ведется работа над созданием общенационального реестра по импортозамещению в сфере оборонного комплекса.

Об этом заявил в ходе оборонного форума заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я хочу сказать, что уже до 100% мы провели импортозамещение товаров, которые касались Российской Федерации в сфере оборонного комплекса",- сказал он.

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При этом Бровченко отметил, что сейчас ведётся работа над созданием общенационального реестра по импортозамещению в сфере оборонного комплекса.

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"Но если мы смотрим на возобновление активной фазы на Донбассе, то здесь кроется одна неприятная вещь. Именно то, что ВСУ имеют в своем распоряжении неплохо оснащенные и обученные части и примерно столько же «пушечного мяса», является проблемой. Украина может себе позволить именно в области людских ресурсов просто залить кровью своих и засыпать трупами подступы к Республикам. А уже по трупам бывших новых бригад пройдут более ценные подразделения и довершат начатое. К сожалению, Донбасс такими ресурсами не обладает. Это факт. Примерно то же самое и в отношении техники. Если на один современный артиллерийский ствол у ЛДНР Украина выставит 10 снятых с хранения, исход очевиден. С танками все также. Больше людей и техники - основной козырь ВСУ. И козырь этот весьма и весьма весомый." - Вооружённые силы Украины сегодня: размышления над цифрами - Читаем добротную вражескую аналитику! Похвалить себя мы всегда успеем!
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КацапоСМИ сегодня истерят по поводу заявления нашего замминистра обороны Павловского, что ВСУ полностью готовы к введению военного положения и все необходимые резервы за эти три года подготовлены.
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Они абсолютно спокойны на сей счет. С нашим главкомом раися спит спокойно. Если случится военное положение- не дадут кредит МВФ. А это- святое...
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Не понял... это что, эхо? ))
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Байкал продали китайцам
500 000 литров чистейшей воды Байкала будет разливаться каждый день и поставляться на экспорт в Китай. А по озеру протянут трехкилометровые трудопроводы, закрыв доступ к озеру рыбакам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина практически полностью импортозаместила продукцию из России в сфере оборонного комплекса, - Минэкономразвития
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