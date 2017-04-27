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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2631) помощь (3280) связь (190)

 Минобороны США передаст Госпогранслужбе Украины средства военной радиосвязи на 21 миллион долларов

Министерство обороны США намерено передать Государственной пограничной службе средства радиосвязи на 21 млн долларов 28 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"28 апреля на территории Главного центра связи, автоматизации и защиты информации в Киеве состоится торжественное вручение средств военного радиосвязи Министерства обороны США", - говорится в сообщении.

Указанные приборы поступили в рамках совместного с правительством США проекта международной технической помощи "Усиление возможностей Государственной пограничной службы Украины".

Также сообщается, что в рамках мероприятия участники антитеррористической операции (АТО) и первой волны проекта "Новое лицо границы" получат ключи от квартир в Борисполе (Киевская область).

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В мероприятии примут участие руководители государства и Министерства внутренних дел, посольства США, председатель Госпорганслужбы и другие должностные лица.

Как сообщалось, 28 марта США передали Государственной пограничной службе 4 полиграфические машины.

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Минобороны США передаст Госпогранслужбе Украины средства военной радиосвязи на 21 миллион долларов.
Вангую, что через неделю все эти средства связи окажутся у лугандонцев, ведь тамженашилюди...
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По мнению диванно-шоколадных экспертов и генералитета Украины лучше бы деньги передали, а они бы закупили старые, советские рации раза в три-четыре больше

Ведь четыре больше чем один
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Госдеповские печеньки становятся вкуснее.
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Это гуд, учитывая каким было техническое обеспечение ещё три года назад - любая помощь не будет лишней.
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Я согласен с Irada, а тут пришлось уже спамить "всепропальщиков")
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Теперь по контрабанде легче договариваться будет,прослушать сложно.
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Увидав, как русские штурмуют фанерный рейхстаг, фанерный Гитлер вырвал дрель из рук рабочего и засверлился нахрен.
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вся погранслужба на прослушке у ФБР..нет доверия!
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помощь - ето хорошо.
можно и нужно больше, только ради бога не деньгами,
а необходимои техникои.
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будут менять израильскую связь которая и в ВСУ и у террористов одна и та ж...
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:D

Минобороны США передаст Госпогранслужбе Украины средства военной радиосвязи на 21 миллион долларов - Цензор.НЕТ 2202 Ahmad‏ @AlAhmediya 1 ч.1 час назад
Минобороны США передаст Госпогранслужбе Украины средства военной радиосвязи на 21 миллион долларов. "А деньгами нельзя?". Порошенко
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобороны США передаст Госпогранслужбе Украины средства военной радиосвязи на 21 миллион долларов
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