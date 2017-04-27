Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.
"28 апреля на территории Главного центра связи, автоматизации и защиты информации в Киеве состоится торжественное вручение средств военного радиосвязи Министерства обороны США", - говорится в сообщении.
Указанные приборы поступили в рамках совместного с правительством США проекта международной технической помощи "Усиление возможностей Государственной пограничной службы Украины".
Также сообщается, что в рамках мероприятия участники антитеррористической операции (АТО) и первой волны проекта "Новое лицо границы" получат ключи от квартир в Борисполе (Киевская область).
В мероприятии примут участие руководители государства и Министерства внутренних дел, посольства США, председатель Госпорганслужбы и другие должностные лица.
Как сообщалось, 28 марта США передали Государственной пограничной службе 4 полиграфические машины.
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Вангую, что через неделю все эти средства связи окажутся у лугандонцев, ведь тамженашилюди...
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Ведь четыре больше чем один
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можно и нужно больше, только ради бога не деньгами,
а необходимои техникои.
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Ahmad @AlAhmediya 1 ч.1 час назад
Минобороны США передаст Госпогранслужбе Украины средства военной радиосвязи на 21 миллион долларов. "А деньгами нельзя?". Порошенко
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