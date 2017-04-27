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 Политика Украины
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 Гройсман - иностранным послам: "Санкции могут быть сняты с России только как вознаграждение за вывод войск и вооружения с территории Украины"

Украина постоянно подвергается нападкам российской пропаганды.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с главами иностранных дипломатических миссий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Санкции, которые были введены против страны-агрессора, введены как наказание за неуважение к международному праву и за нарушение границ суверенной Украины. За то, что они убивают украинских граждан. И сегодня украинское героическое войско стоит на страже не только границ Украины, но и границ свободной Европы и свободного демократического мира. Поэтому мы считаем, что переход к такой политике (снятие санкций) должен быть только как вознаграждение за то, что агрессор отказался от своих планов, забрал свои войска и свое вооружение", - сказал Гройсман.

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Премьер также отметил, что Украина постоянно подвергается нападкам российской пропаганды, которая утверждает, что в Украине ничего не меняется, но, по его мнению, это не соответствует действительности.
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Угу, маньяків - на волю! Як винагороду за те що поки що перестали вбивати!

Таке дурне, а прем*єр...(
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Санкції знімають і ставлять США та ЄС, тому не Гройсман ними керує, а українські санкції настільки нікчемні що про них ніхто не згадує і вони нікому не цікаві. Україна за три роки не змогла заборонити та конфіскувати російський бізнес та власність, найбільші оператори мобільного зв'язку - російські Куївстар-Білайн та МТС досі працюють. Найбільші банки в Україні - дочки російських Сбєрбанка, Альфа та ВТБ досі працюють, майже всі хімічні заводи - власність Фірташа-Могілевича-путіна, майже всі обленерго та облгази - власність російських олігархів! Де ті санкції, Гройсман? Що ти будеш відміняти? Де розірвання дипломатичних відносин з РФ? Де повне закриття кордону з РФ та будівництво протитанкових ровів по кордону? Про що ми говоримо, про які санкції?
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А какие санкции жиденок вводил?.....или хочет еще показать как планетой руководить?
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Гройсман - иностранным послам: "Санкции могут быть сняты с России только как вознаграждение за вывод войск и вооружения с территории Украины".
Что-то Вован Винницкий почувствовал себя офигенным начальником, вон ЦУ раздает послам иностранных государств. Ты смотри, дятел, чтобы против вашей рыго-соевой банды США и Евросоюз не ввел санкции за политику коллаборационизма и сотрудничества с кремлевским пуйлом.
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Гройсман - иностранным послам: "Санкции могут быть сняты с России только как вознаграждение за вывод войск и вооружения с территории Украины"

с территории Украины"
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и не снимать санкции, а добавить - им же на пользу.
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базарком окуел не подецки. послам установки раздаёт. шо дворникам с привоза.
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Почему ? Там же написано с территории Украины .
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а за убитых людей жидяра ты пейсатая кто ответит ?!!!! !!!
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А Грося вводил санкции ? Типа послы его просили снять ?
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Только войска вывести? А деокупация территорий? А российских моторол, которые воюют под флагами сепаратистов?

Имхо - лучше бы молчал
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"Санкции могут быть сняты с России только как вознаграждение за вывод войск и вооружения с территории Украины"... Нет, к вышесказанному нужно добавить, за убиенных кацапами наших воинов мордор должен как минимум лет 100 обеспечивать Украину бесплатным газом и нефтью, выплатить все компенсации за моральный и материальный ущерб, отдать (Ну скажем Кубань), сдать весь ЧФ на переплавку, а выплавленный металл отдать Украине и как минимум 5 поколений стоя на коленьях просить прощения... Вот тогда можно и снимать...
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"Хазяї життя" які зараз правлять Країною, замість паРаші наклали санкції на українців...
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Принцип должен быть другой - санкции автоматически увеличиваются пока российские войска находятся на Донбассе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман - иностранным послам: "Санкции могут быть сняты с России только как вознаграждение за вывод войск и вооружения с территории Украины"
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