Гройсман - иностранным послам: "Санкции могут быть сняты с России только как вознаграждение за вывод войск и вооружения с территории Украины".

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с главами иностранных дипломатических миссий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Санкции, которые были введены против страны-агрессора, введены как наказание за неуважение к международному праву и за нарушение границ суверенной Украины. За то, что они убивают украинских граждан. И сегодня украинское героическое войско стоит на страже не только границ Украины, но и границ свободной Европы и свободного демократического мира. Поэтому мы считаем, что переход к такой политике (снятие санкций) должен быть только как вознаграждение за то, что агрессор отказался от своих планов, забрал свои войска и свое вооружение", - сказал Гройсман.
Премьер также отметил, что Украина постоянно подвергается нападкам российской пропаганды, которая утверждает, что в Украине ничего не меняется, но, по его мнению, это не соответствует действительности.
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Таке дурне, а прем*єр...(
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Что-то Вован Винницкий почувствовал себя офигенным начальником, вон ЦУ раздает послам иностранных государств. Ты смотри, дятел, чтобы против вашей рыго-соевой банды США и Евросоюз не ввел санкции за политику коллаборационизма и сотрудничества с кремлевским пуйлом.
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с территории Украины"
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Имхо - лучше бы молчал
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