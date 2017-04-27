 Умер экс-нардеп Миримский, - СМИ (обновлено)

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на два близких к нему источника, передает Цензор.НЕТ.
Оба источника отказались сообщить подробности и причины смерти Миримского.
Другое крымское издание Крымское информационное агентство сообщило, что Миримский умер в Киеве.
По информации источника, смерти Миримского предшествовали два инсульта, в больницу в критическом состоянии он попал по скорой помощи, а сегодня под утро у экс-депутата остановилось сердце.
Смерть Миримского Крым.Реалии подтвердил бывший народный депутат от Коммунистической партии Украины (КПУ) Леонид Грач.
"После сердечного приступа Лев Миримский умер. Он прилетел в Киев из Дюссельдорфа. В Киеве ему стало плохо и его не смогли госпитализировать в клинику. Хоронить будут в Киеве", - отметил Грач.
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