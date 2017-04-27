 Умер экс-нардеп Миримский, - СМИ

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на два близких к нему источника, передает Цензор.НЕТ.
Оба источника отказались сообщить подробности и причины смерти Миримского.
Другое крымское издание Крымское информационное агентство сообщило, что Миримский умер в Киеве.
По информации источника, смерти Миримского предшествовали два инсульта, в больницу в критическом состоянии он попал по "скорой помощи", а сегодня под утро у экс-депутата остановилось сердце.
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