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 В Европарламенте подтверждают 11 июня как дату введения безвиза для Украины

Вчера, 26 апреля, послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины.

В Европарламенте подтверждают 11 июня как дату введения безвизового режима для путешествий украинских граждан в страны ЕС. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Намерение ввести безвиз для Украины с 11 июня подтвердил председатель делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати.

"Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины", - убежден Росати.

Он отметил, что украинцы заслужили безвизовый режим с ЕС. Польский европарламентарий также выразил убеждение, что нынешнее руководство Украины больше преданно реформам, чем предыдущие правительства.

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это же сколько счастья ну просто офигеть ну через край гордость брижжет
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