 В Европарламенте подтверждают 11 июня как дату введения безвиза для Украины

В Европарламенте подтверждают 11 июня как дату введения безвизового режима для путешествий украинских граждан в страны ЕС. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Намерение ввести безвиз для Украины с 11 июня подтвердил председатель делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации ЕС-Украина Дариуш Росати.
"Уже с 11 июня европейские границы откроются для Украины", - убежден Росати.
Он отметил, что украинцы заслужили безвизовый режим с ЕС. Польский европарламентарий также выразил убеждение, что нынешнее руководство Украины больше преданно реформам, чем предыдущие правительства.
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