 Суд 3 мая рассмотрит апелляцию САП на меру пресечения Мартыненко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы админсуда, передает Цензор.НЕТ.
Рассмотрение апелляционной жалобы по Мартыненко состоится 3 мая в 11:20.
20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.
22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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