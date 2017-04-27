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 Суд 3 мая рассмотрит апелляцию САП на меру пресечения Мартыненко

Апелляционный суд Киева рассмотрит апелляционные жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на решения Соломенского районного суда Киева, который отказался арестовать бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко ("Народный фронт").

Об этом говорится в сообщении пресс-службы админсуда, передает Цензор.НЕТ.

Рассмотрение апелляционной жалобы по Мартыненко состоится 3 мая в 11:20.

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20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.
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