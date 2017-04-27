 В Ривненской области под забором склада с горючим Тыла ВСУ взорвался неизвестный предмет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"Сегодня, 27 апреля, около 10.20, в районе расположения склада горючего Тыла Вооруженных Сил Украины в городе Дубно Ривненской области, из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался. Никаких потерь и повреждений нанесено не было", - сказано в сообщениии.
Отмечается, что в настоящее время охрана военного объекта усилена.
"Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами", - добавили в ведомстве.
Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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Полечись.
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Может дырявая мстя?
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