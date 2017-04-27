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 В Ривненской области под забором склада с горючим Тыла ВСУ взорвался неизвестный предмет, - Минобороны

В Ривненской области возле склада с горючим Тыла ВСУ произошел взрыв неизвестного предмета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Сегодня, 27 апреля, около 10.20, в районе расположения склада горючего Тыла Вооруженных Сил Украины в городе Дубно Ривненской области, из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался. Никаких потерь и повреждений нанесено не было", - сказано в сообщениии.

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Отмечается, что в настоящее время охрана военного объекта усилена.

"Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами", - добавили в ведомстве.

Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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Так больше осуждайте сепаров условно,на поруки или просто отпускайте.Пусть в Одессе снова появятся улицы палачей украиского народа.И все склады,базы будут летать в облаках.
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Чота картинка 1:1, как недавно в Донецке была, когда с едущей машины кинули бабахкалку через забор дыровской "военной части", где стояли безовозы с ГСМ. Не загорелись они тогда по чистой случайности. Дыровцы готовились укреплять периметр и наготовили мешков с землей. Бонба среди них упала и взорвалась, только забор повредив.
Может дырявая мстя?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Ривненской области под забором склада с горючим Тыла ВСУ взорвался неизвестный предмет, - Минобороны
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