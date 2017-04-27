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 Планы России производить электричество в Крыму рушатся из-за санкций, — Reuters

План построения двух новых электростанций в Крыму стоимостью 1,3 миллиарда долларов имел целью показать, что Москва способна завершить высокотехнологический проект на аннексированном полуострове, несмотря на технологические санкции Запада.

Однако два года спустя после утверждения, план остается лишь планом из-за этих самых санкций, сообщили близкие к проекту источники новостному агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.

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По проекту, Россия собиралась построить две станции с газовыми турбинами производства компании Siemens. Однако немцы рискуют сами нарушить санкции, если поставят россиянам этот заказ. Без турбин проект не может запуститься вовремя, сообщили источники. Представители Siemens с самого начала говорили, что не собираются поставлять турбины на полуостров.

Россия также рассматривала другие варианты: возможность купить эти турбины у Ирана, использовать турбины российского производства или переместить в Крым турбины западного производства, которые есть в стране. В каждом из этих вариантов возникали свои проблемы, вследствие чего руководство проекта и кремлевские чиновники остановились на полпути.

"Эта сага показывает, что санкции имеют реальное влияние на Россию, несмотря на официальные заявления, что нет. Она также проливает свет на то, как принимаются решения при президенте Владимире Путине, и на тенденцию, как говорят приближенные Кремля, к громким политическим обещаниям, которые почти невозможно выполнить", - пишет Reuters.

По словам крымского законодателя Алексея Чалого, электростанции уже начали строиться, но они разработаны под турбины Siemens, "а их нет".

Журналист Reuters побывал на стройке одной из электростанций возле оккупированного Севастополя в конце зимы. По его словам, металлические структуры и каркасы уже возведены, а работники и краны строят сейчас основной турбинный зал.

В планы Кремля входил запуск электростанций до марта 2018 года - годовщины аннексии Крыма и месяца президентских выборов в России, на которые Путин собирается баллотироваться на второй срок.

Однако лицо, приближенное к Кремлю, сообщило, что "график определенно будет сдвигаться", - передает Reuters.

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Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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Навіщо будувати, якщо Україна на "Титан" подає електроенергію? Інакше буде екологічна катастрофа, щось схоже на Петрове "вони підуть в обдрочєніє".
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Не важливо. Важливо, щоб підприємство працювало. Бо інакше схлопнеться вся космічна і авіабудівна галузь Росії
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Гиг - тобі ж все це вже пояснив Кліф, коли ти пробував це обговорювати в темі про оцінку підземних вод в Криму. Забув?
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ты веришь этому клифту? кажись для тебя любой птушник с мало-мальски наглой мордой авторитет.лишь бы сказал,что он патриот...
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"давать" это не про него )) "зуб взял" больше бы подошло
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Больше подходит "на зуб взял", а ещё точнее "на рот".
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А зачем заходили? Воду помутить? Не получилось? Ну вы еще приходите. С такими, как вы, смешно здесь.
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да уж, быстро вы меня на чистую воду вывели... восхищаюсь Вашей бдительностью и суровостью
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кацапа на чистую? так он же помрёть от чистоты после мокшанских болот
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вон оно чё, Михалыч... я вот и чувствую, прям как-то нехорошо стало ))
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ТаблЭтку прими, хотя тебе и любви к сцарю достаточно должно быть.
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Нет, серьезно. Вы же не с Украины, судя по флажку. Вас украинцы обидели, унизили...? Зачем гадости о стране писать?
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Наталья, какие гадости я писал об Украине? Ну что за глупости? Нет, серьезно... Ваши керівники лично для меня ничего общего с Украиной не имеют и, более того, явно вредят Вашей замечательной стране... ну это же очевидно!
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для объективности картины: а больше никто не вредит нашей замечательной стране?
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прям вот так вот взяли и сфотографировали?? и прям точно знают, что там лед?? молодцы какие ))
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ну ладно, беру свои слова обратно, ну тогда не молодцы... легче стало? ))
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Для определения температуры и присутствия/отсутствия воды (в любой фазе - твердой, жидкой или газообразной) достаточно измерений положений/параметров орбиты планеты и спектрального состава звезды. Выводы делаются на основе рассчетов. Кварки тоже никто "прям вот так вот взяли и сфотографировал", тем не менее большинство вменяемых ученых уверены в их существовании.
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А тем временем там же, верне вчера, космический аппарат наса пролетел между Сатурном и его кольцами сделав первые близкие снимки атмосферы Сатурна и его кольц!
https://saturn.jpl.nasa.gov/mission/grand-finale/overview/
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тупые пиндосы Нет, чтобы летающий топор в небо запустить...
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Крымский Хахол‏ @66Sergik 3 ч.3 часа назад
Развеселю Вас На моё замечание что в рф нет свободы слова и высказывания бабка заявила -что ты врёшь мы с бабками НА ЛАВОЧКЕ говорим обоВСЁМ
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Весь Крым обклеили уродом, плюнуть некуда!

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Какие там станции,то всё прошлый век ,вата ни сегодня-завтра телепорт запустит и машину времени ...
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Главное причину найти из за чего бестолковые кацапи не могут пустить электричество в Крым, а причина это санкции или деверсии или ... , но они никогда не виноватые и круче всех и т.д. Тоже самое будет и с мостом
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Мост из Китая в Россию


На фотографии совместный российско-китайский проект. Китайская часть - 2 километра, была возведена за год. Россияне за 4 года успели поставить только памятный камень, в торжественной обстановке. России надо построить 310 метров.

Планы России производить электричество в Крыму рушатся из-за санкций, — Reuters - Цензор.НЕТ 2229
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Не путайте, сталактиты из говна - это верный признак недосверхдержавы Россия.
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Чё на родном голландском не пишешь, чухонец?
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А вы там давно были или просто надо что-то украинцам в пыку плюнуть? Полегчало?
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Не радійте. Хуйло вже телепорт зробило,тому керченській міст вже непотрібен.І ел.енергія з московії також-бо на підході генератори електроенергії на темній матерії.
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Да что вы о 2023 годе беспокоитесь? Захарченко дал Украине 60 дней. Срок истекает через три дня.
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Это чмо в 2015 году обещало сделать за три года Лас-Вегас. Что-то не срослось. Сейчас обещает построить Монако на том же месте.
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МинПанд‏ @crimeapanda 18 ч.18 часов назад
Причиной крушения Ту-154 под Сочи стал лишний груз на борту. Хорошо, что самолет его сбросил.
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Кремляди обязательно должны их достроить. Я реалист и понимаю что когда они свалят из Крыма компенсацию деньгами от них уже не получить, так пусть хоть что-то полезное останется взамен украденного.
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DNTSK‏ @vital_ovchar 21 ч.21 час назад
В Одессе вернули улицу Жукова, в Мариуполе раздаются листовки за русский язык, задержанных ментов отпускают - все как летом 2013
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Тут есть еще один нюанс.
Э\Э предполагается получать от ГАЗОВЫХ турбин.
Откуда газ? Так от "Черномора", который раньше, до того как его украли, входил в Нафтогаз. Так что хочется процитировать Кнышева:
"В доме все было краденое, и даже воздух был какой-то спертый."
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПланы России производить электричество в Крыму рушатся из-за санкций, — Reuters
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