 Планы России производить электричество в Крыму рушатся из-за санкций, — Reuters

Однако два года спустя после утверждения, план остается лишь планом из-за этих самых санкций, сообщили близкие к проекту источники новостному агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ.
По проекту, Россия собиралась построить две станции с газовыми турбинами производства компании Siemens. Однако немцы рискуют сами нарушить санкции, если поставят россиянам этот заказ. Без турбин проект не может запуститься вовремя, сообщили источники. Представители Siemens с самого начала говорили, что не собираются поставлять турбины на полуостров.
Россия также рассматривала другие варианты: возможность купить эти турбины у Ирана, использовать турбины российского производства или переместить в Крым турбины западного производства, которые есть в стране. В каждом из этих вариантов возникали свои проблемы, вследствие чего руководство проекта и кремлевские чиновники остановились на полпути.
"Эта сага показывает, что санкции имеют реальное влияние на Россию, несмотря на официальные заявления, что нет. Она также проливает свет на то, как принимаются решения при президенте Владимире Путине, и на тенденцию, как говорят приближенные Кремля, к громким политическим обещаниям, которые почти невозможно выполнить", - пишет Reuters.
По словам крымского законодателя Алексея Чалого, электростанции уже начали строиться, но они разработаны под турбины Siemens, "а их нет".
Журналист Reuters побывал на стройке одной из электростанций возле оккупированного Севастополя в конце зимы. По его словам, металлические структуры и каркасы уже возведены, а работники и краны строят сейчас основной турбинный зал.
В планы Кремля входил запуск электростанций до марта 2018 года - годовщины аннексии Крыма и месяца президентских выборов в России, на которые Путин собирается баллотироваться на второй срок.
Однако лицо, приближенное к Кремлю, сообщило, что "график определенно будет сдвигаться", - передает Reuters.
Напомним, В 2014 году Евросоюз, США, и другие страны ввели санкции в отношении РФ в связи с оккупацией Крыма и агрессией на востоке Украины, которые неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.
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NASA обнаружило подобную Земле планету
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https://saturn.jpl.nasa.gov/mission/grand-finale/overview/
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Развеселю Вас На моё замечание что в рф нет свободы слова и высказывания бабка заявила -что ты врёшь мы с бабками НА ЛАВОЧКЕ говорим обоВСЁМ
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Одеской власти хочу напомнить,что после 26 апреля в скорости наступает 2 мая.
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Русский телепорт.
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На фотографии совместный российско-китайский проект. Китайская часть - 2 километра, была возведена за год. Россияне за 4 года успели поставить только памятный камень, в торжественной обстановке. России надо построить 310 метров.
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Крым. Ярый стекловатник Александр Горный заявил, что до оккупации Крым был намного лучше. Почитайте. Вата, вы где? http://primechaniya.ru/home/news/aprel_20172/obshhestvennik-_turizm_v_krymu_za_dva_goda_silno_postarel/ …
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Причиной крушения Ту-154 под Сочи стал лишний груз на борту. Хорошо, что самолет его сбросил.
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ага, под ноль...
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В Одессе вернули улицу Жукова, в Мариуполе раздаются листовки за русский язык, задержанных ментов отпускают - все как летом 2013
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не отчаивайтесь!!!
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Э\Э предполагается получать от ГАЗОВЫХ турбин.
Откуда газ? Так от "Черномора", который раньше, до того как его украли, входил в Нафтогаз. Так что хочется процитировать Кнышева:
"В доме все было краденое, и даже воздух был какой-то спертый."
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