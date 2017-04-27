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 Политика Украины, Экономика
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Все про:земля (1477) МВФ (2407) мораторий (123) Меморандум (82)

 "Украина должна запустить рынок земли как можно скорее", - постпред МВФ Ваше

Международный валютный фонд ожидает от Украины скорейшего открытия рынка земли как государственной, так и частной собственности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше в ходе международной конференции аграрных инвесторов.

"Проведение земельной реформы приведет к дополнительному росту украинского аграрного сектора, который имеет очень большой потенциал… Украина должна запустить рынок земли как можно скорее", - сказал он.

По словам Ваше, желательно, чтобы земельный рынок в Украине заработал в 2018 году.

При этом он должен быть максимально прозрачным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не подписываем все, что скажут, а ведем дискуссии, - Рева о меморандуме с МВФ

Как сообщалось, продолжение сотрудничества с МВФ предусматривает реализацию Украиной ряда структурных реформ, направленных на восстановление экономики страны.

В частности, меморандумом МВФ предполагается принятие Украиной закона, регламентирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года - после окончания моратория - запуск продажи сельхозземель.

Принятие до конца мая требуемого закона является структурным маяком МВФ, а готовность запустить продажу сельхозземель содержится в письме Фонда о намерениях украинского руководства.


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продам участок для миссии мвф 2.2 на 1.8 порядочность гарантирую
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Єдина ціль цих підарасів - скупити за безцінь українські чорноземи.....Якщо дозволять купувати землю іноземцям - через кілька років наші селяни будуть батраками в цих бариг
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зачем это еще? он и так в запущенном состоянии
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Классная фамилия... как символично )) Было Ваше - стало Наше...
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Я розумію що МВФ просто потрібно повертати гроші... але йшли б вони лісом.
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Стоп, ты занял деньги, так будь добр отдать. Если будешь отнекиваться, что это не я лично, то запомни, закроют так страну за долги, что оху.е.шь. Лесом, ну и умник.
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Тогда уточню. Пусть идут лесом с такими предложениями.
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Хот определи, что сказали представители МВФ, а что от их им наши политики. Осталось не много времени, пока последние ресурсы не распродадут, они здесь будут находится, потом театр закончится.
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приведет к дополнительному росту украинского аграрного сектора, который имеет очень большой потенциал…

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Пішов нахєр іксперд-землі с.г призначення і так розпайовані і знаходяться в оренді аграрних фірм які людям платять за оренду чи грошима чи зерном (хто як хоче) І мене це влаштовує,навіщо продавати землю? Бо якийсь хер сказав,що то буде добре українцям?
Так всі землі можна продати покидькам,а потім там не ходи там риби не лови там не відпочивай..і т.д. бо все продано і це приватна власність.
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А кто купит эту землю? Как земля будет "работать" на страну и аграриев, когда ее купить в состоянии только украинская коррупция,под личные угодья , и парки со страусами .
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начнем продавать землю, не будет государства. В аренду - ради Бога, но, на короткие сроки. 5 -10 лет.
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Сыпасибо! Приватизацией украинской промышленности ну уж очень довольны.
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А, любитель дикого капитализма, который спровоцировал приход к власти диких коммунистов. А можно без крайностей.
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По словам Ваше, желательно, чтобы земельный рынок в Украине заработал в 2018 году.

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Спеціально для цього мурла пропоную запустити ринок землі в Криму-нехай освоює та обробляє.
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і на мінних полях лугандона також можна
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Ага,выдь-ка на крылечко и глянь,не Украинскую ли там земельку барыги продают ....
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закопать нах всех кто предлагает СЕЙЧАС принять закон о продаже земли, иначе нашей стране звиздец
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Я бы посмотрел как ты это делаешь, только ты пиз.дун
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и тебя там же минстековская шоколадная падлюка
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Да ты ни.ху.я ни чего не означаешь, ноль полный, с голой задницей и с долгами от правительства. Раб, больше ни чего, пыль в глаза мне не пускай
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МВФ рекомендует Украине запустить рынок земли до 2018 года, может 65% земли закрепить за Пенсионным фондом,раскидав их равными долями меж украинскими семьями(государство сдаёт эти земли в аренду), а 35% земли пустить как товар? "Украина должна запустить рынок земли как можно скорее", - постпред МВФ Ваше - Цензор.НЕТ 150
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Жером Ваше звіздуй до хуйла ,і прикупи собі земельку на Далекому Сході та засівай-обробляй скільки схочеться!
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Эта пархатая мразь из гейропы диктует нам, как нам под них прогнуться, а наша правящая каста знай подлизывает, чтобы получить подачку в свои карманы. Народ, сколько же мы будем это терпеть?
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фашисты германии тоже хотели украинской земли даже вагонами её вывозили в германию их сук накормили по самое не могу и снова им хочется украинской земли так что накормим этих сук землицей нашей от пуза и удобрим нашу землицу их трупами
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ну конечно от германского фашиста освободились так на тебе рассейские фашисты навалились
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Земли им? Приходите..удобрим..восточное удобрение без западного, некомильфо
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Слышь герой, в земле лежа все равные. Фантазеры, гребанные
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Северный "сосед" уже часть Украинской земли захватил,теперь на очереди Западные"партнеры". Куда Украинцам деваться? Западные "партнеры"видя полное не желание "гаранта" бороться за тереторию Украины решили поживиться. Канада в очередной раз говорит что Украина имеет право отстаивать териториальную целосность и страны G-7 поддерживают но для "гаранта" минск безальтернативный.
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скажите пожалуйста такую вещь. я реально далек от земли крестьянства и всего что с этим связано. объясните - почему рынок земли это плохо? её же не вывозить будут. ну купят землю, ну будут выращивать на ней продукцию. это разве плохо? в чем подвох? я тут по ящику слышал только в шести странах запрет на продажу земли. почему это плохо? поясните. реально не понимаю и не знаю.
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С частным рынком земли все хорошо. А вот если продать государственную, то теряется реальный, или потенциальный источник дохода. То есть то что можно сдать в аренду, или что то другое там делать.
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знаете в древней спарте,когда её обложили греки,и пришли парламентёры от Афин на переговоры ,и жители Спарты спрашивают что вы хотите от нас? Те отвечают хотим вашей земли и воды.Жители Спарты взяли этих парламентёров и бросили их в большой колодец со словами;там найдёте и то и другое.Не дай Бог наши депутаты отменят мораторий будет им что то подобное.
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Продати землю де бариги засіють рапсом і соняшником і буде голодомор бо ніхто нас годувати не буде....це кінець Україні і народу...
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"Украина должна запустить рынок земли как можно скорее", - постпред МВФ Ваше.
Если в Украине введут так называемый рынок земли, то сразу этот "представитель" должен менять фамилию на Наше, по типу поговорки: "Было Ваше, стало - Наше".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина должна запустить рынок земли как можно скорее", - постпред МВФ Ваше
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