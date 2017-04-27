 "Украина должна запустить рынок земли как можно скорее", - постпред МВФ Ваше

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше в ходе международной конференции аграрных инвесторов.
"Проведение земельной реформы приведет к дополнительному росту украинского аграрного сектора, который имеет очень большой потенциал… Украина должна запустить рынок земли как можно скорее", - сказал он.
По словам Ваше, желательно, чтобы земельный рынок в Украине заработал в 2018 году.
При этом он должен быть максимально прозрачным.
Как сообщалось, продолжение сотрудничества с МВФ предусматривает реализацию Украиной ряда структурных реформ, направленных на восстановление экономики страны.
В частности, меморандумом МВФ предполагается принятие Украиной закона, регламентирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения, и с 2018 года - после окончания моратория - запуск продажи сельхозземель.
Принятие до конца мая требуемого закона является структурным маяком МВФ, а готовность запустить продажу сельхозземель содержится в письме Фонда о намерениях украинского руководства.
1295 60
Депутаты горсовета на Днепропетровщине требовали $5 тыс. за решение земельных вопросов, - полиция(18)
Харьковский Облгосгеокадастр передал почти 4 тысячи га земли в собственность участникам АТО(4)
У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформам: один-два месяца, - Данилюк. ВИДЕО(100)
В Вишневом отдали офшорной компании под застройку жилыми домами 10 га, предназначенных для школы и парка, - активисты. ФОТО(21)
Всі домовленості, які були прописані раніше, зруйновано часом, – Безсмертний про необхідність формату "Мінськ+"(0)
Горсовет Геническа проиграл суд крымчанину-участнику АТО, который просил выделить ему землю(42)
Глава миссии МВФ обсудил с Гройсманом дальнейшее сотрудничество: "Украина имеет хорошее окно возможностей для реализации земельной и пенсионной реформ"(29)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
=====================================================================
Пішов нахєр іксперд-землі с.г призначення і так розпайовані і знаходяться в оренді аграрних фірм які людям платять за оренду чи грошима чи зерном (хто як хоче) І мене це влаштовує,навіщо продавати землю? Бо якийсь хер сказав,що то буде добре українцям?
Так всі землі можна продати покидькам,а потім там не ходи там риби не лови там не відпочивай..і т.д. бо все продано і це приватна власність.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
======================================================================
Спеціально для цього мурла пропоную запустити ринок землі в Криму-нехай освоює та обробляє.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если в Украине введут так называемый рынок земли, то сразу этот "представитель" должен менять фамилию на Наше, по типу поговорки: "Было Ваше, стало - Наше".
Ответить