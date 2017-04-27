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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:НАБУ (1666) коррупция (7191) Литва (1125) Мартыненко (356) реформы (2574) Насиров (501) Линкявичюс (88) САП (461)

 Линкявичюс о делах Насирова и Мартыненко: "Все следят будут ли они продвигаться или нет. Это является определенным индикатором"

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс убежден, что дела против отстраненного главы ГФС Романа Насирова и экс-нардепа Николая Мартыненко являются индикатором эффективности новых антикоррупционных органов Украины.

Об этом литовский министр заявил на мероприятии, посвященному началу аналитического "Форума" в четверг в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Те, кто разбирается в ситуации в Украине, я могу вспомнить такие имена, как Насиров или Мартыненко. Это реальные дела (возбужденные НАБУ. - Ред.), и каждый смотрит, будут ли они продвигаться или нет. И все следят за этим - и друзья, и враги. Это также является определенным индикатором: структуры (антикоррупционные. - Ред.) существуют, как они работают, делают ли они реальное дело, чтобы искоренить влияние бюрократии и олигархов на общество", - заявил глава МИД Литвы.

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По словам Линкявичуса, сейчас для Украины наступило время, когда уже надо показать реальные результаты начатых реформ. "Время сейчас не на стороне Украины", - отметил министр.

Однако он положительно оценил процесс реформ и борьбы с коррупцией в Украине, отметив, что за последние три года было сделано больше, чем за все предыдущие двадцать.

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20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия.

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего парламентария и отпустил его на поруки народных депутатов.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: " Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: " Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": " Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: " На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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Весь мир следит за бандитами.А эта обезьяна (насырив) уже ухмыляется,что у него будут просить извинения !
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давайте будемо реалістами- їх відпустять та ще й вибачаться
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Ничего и никуда продвигаться не будет,можете даже не ждать - кина не будет,электричество кончилось ...
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Линкявичюс о делах Насирова и Мартыненко: "Все следят будут ли они продвигаться или нет. Это является определенным индикатором"

Какие такие индикаторы? Всё почти открыто.

Очень хитрая свинья уговорила волка принять ислам…
Если у вас мало денег - не огорчайтесь. Возможно, это от большого ума.
Хватит стесняться !
Пора уже организовывать правящую партию «За Коррупцию!»

Очень хитрая свинья уговорила волка принять ислам…
Если у вас мало денег - не огорчайтесь. Возможно, это от большого ума.
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какая борьба с коррупцией? полкабмина подельников прибежало вытаскивать кореша, какая нах борьба с коррупцией? это так - лишь показали верхушку громадного айсберга. Тут без массовых расстрелов не обойтись
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У НАБУ уже сколько было резонансных дел и Онищенко, и Насиров, а теперь еще и дело экс депутата и все их НАБУ провалило! Спустя два года работы Бюро так и не смогло сдать экзамен эффективности работы
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Ну , разве Саакашвили не был прав когда говорил на камеры, что Насралов должен сидеть и очень долго, он же ИМ сказал, что ОНИ не на тех нарвались. Он не простой Михо грузин, за ним куда серьезней люди , чем кто бы подумал....
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НАБУ всегда жалуется о том, что им не хватает денег на борьбу с коррупцией, но я вот только одного не могу понять, куда они в прошлом году потратили более полмиллиона гривен, ни одно дело так и не довели до логического завершения, ни один коррупционер не был за решетку посажен, а деньги все тратятся и тратятся на содержание Бюро
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Эффективности 0, есть только имитация бурной деятельности и попытки оправдать столь высокие ЗП и наши надежды
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Да сейчас НАБУ и не на такой риск пойдет, только бы как можно дальше оттянуть аудит Бюро, что бы скелеты не выпали из шкафов, а то судя по тому, как по этому поводу нервничают Лещенко, Шабунин и Сытник, то им есть действительно, что скрывать
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Борзый насиров уже ждет восстановления на хлебную должность. Всех фискалов " построили": требовать возвращение ромы в кресло. Жене насирова вернуть залог+ проценты, типа депозита. Полежали матрасные баблосики вне дома- пора обратно. Не, ну сц&ки; адресовано, сами, знаете кому.
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Барыжная коррумпированная команда хотела посадить Марушевскую за законно полученные 500 гривен официальной премии (за которую она честно заплатила налоги).
А своих барыг укравших у народа Украины 442 000 000 гривен отмазывают всеми силами.
Этим самым будкостроители подыгрывают московитской крысе, безответственно теряя драгоценное время и поддержку других стран.
Возникает вопрос на чьей они стороне?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛинкявичюс о делах Насирова и Мартыненко: "Все следят будут ли они продвигаться или нет. Это является определенным индикатором"
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