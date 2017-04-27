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 Политика Украины, Происшествия
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 Версия об атаке беспилотника в Балаклее не подтвердилась, - журналист

Вчера, 26 апреля, состоялся следственный эксперимент в рамках расследования взрыва крупнейшего украинского арсенала в Балаклее 23 марта.

Об этом в Фейсбуке пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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По его словам, проверялась версия "Украэроруха" об обнаружении якобы воздушной цели над Балаклеей локаторами гражданской службы управления воздушным движением.

"Никаких летательных аппаратов над Балаклеей в тот день военная система ПВО не обнаружила. Провели проверку, возможно ли, что некий беспилотник дальнего действия видит "Украэрорух", но не видит радар ПВО. Установлено, что радар ПВО должен был видеть цель. Таким образом, на данный момент версия об атаке беспилотника не подтверждается", - сообщает он.

Приоритетной версией следствия в настоящее время является диверсия на территории базы, отмечает Бутусов

"Об этом говорит характер взрывов, зафиксированный на камерах наблюдения и показания очевидцев. Произошел взрыв в одном из защищенных бункеров, где хранились боеприпасы. Бункер уничтожен до основания", - поясняет журналист.

Он добавил, что в ходе расследования выяснились интересные и позитивные факты: "Обнаружены ценные виды боеприпасов, которые, как считали ранее, в Украине отсутствуют. На самом деле, их не видела примитивная система учета, а целый бункер ракет для одного и видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелся".

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Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.

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Может аппарат, пилотируемый инопланетянами?
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...а целый бункер ракет для одного и видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелся".

прапорщики под крышей начальника складов подготовили ракеты к "утилизации" за финансовое вознаграждение
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Скажут что лично Путин подорвал, чтобы скрыть свою халатность или еще хуже - торговлю боеприпасами.
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Я вот тоже думаю что речь шла именно о торговле и никуда-нибудь, а в днр,а мужики блокадой перекрыли канал поставок,вот командиры и испугались.Да так сильно что с четырех сторон подожгли огромный склад.Так что беспилотник очень уж умный и черезчур ракетоносный получается.Однако Вы правы,след личнопутина или личноянуковича найдется,дань моде.
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а целый бункер ракет для одного и видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелся".Источник: http://censor.net.ua/n438032

Не было-бы счастья, да несчастье помогло. (с)
Мож ещё че-нить грохнуть? глядишь и с десяток едрёных зарядов обнаружится?)))

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Так никто и не говорил, что ни не ядренные. Сказали - ценные.
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Тут печально другое, что эти " ценные виды боеприпасов" по сути валялись неучтенными и если бы не взрыв, то их могли спокойно продать и никто бы об этом не узнал. Просто сами "кладовщики" были не в курсе, что у них есть неучтенка, иначе бы именно их и продали.
А сколько еще таких складов?!!!
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справжня причина "балаклійського феномену" проста .як двері-
йшла торгівля боєприпасами з складів.не виключено .що з ОРДЛО.
Коли дійшло до таких обємів .що неможна було приховати недостачу .просто висадили все в повітря.
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то же говорят и жители Балаклеи.
шило в мешке не утаишь.
кому война, а кому и мать родная.
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Он добавил, что в ходе расследования выяснились интересные и позитивные факты: "Обнаружены ценные виды боеприпасов, которые, как считали ранее, в Украине отсутствуют. На самом деле, их не видела примитивная система учета, а целый бункер ракет для одного и видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелся".

Этопздц...
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И так везде и во всем. Заныкали, что б отлежались, а потом на продажу.
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красти то вони навчились. а от сліди замітати ще ні. в тюрьму падлоту !
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І до сих пір - жодної відставки високопосадовців з МО.. Чи понесе хоч хто відповідальність ?
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Интересно, а кто людям возместит разрушения?Полтораки?
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Да, интересно. Склад с боеприпасами как то нашелся, А интересно, что потерялось. Или заявления сепаров о поставке боеприпасов с Украины имеет под собой почву ?
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можно подумать, что Путину чтобы незаметно прилететь в Балаклею обязательно нужно беспилотник... все нормальные люди знают, что он в полночь он обращается в летучую мышь
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КрымРукаЛицо‏ @crimea_john 30 мин.30 минут назад

На Урале прокуроры не смогли доехать до посёлка,жители которого жаловались на отсутствие дороги
Крыму РФ еще догонять в развитии и догонять
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вернувших обратно, прокуроры дело закрыли. так как не смогли опросить заявителей и проверить качество дороги из-за отсутствия таковой)
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А Матиос так уверял насчет беспилотников...
Версия об атаке беспилотника в Балаклее не подтвердилась, - журналист - Цензор.НЕТ 4025
"Мы до сих пор воруем по-старому"
И наш ответ англичанам:
Версия об атаке беспилотника в Балаклее не подтвердилась, - журналист - Цензор.НЕТ 7035
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Так, само собой. Если бы подтвердилась то полетели бы головы начальников, а так можно списать на закурившего сторожа.
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муженку гнать в сраку с посади и под трибунал на нем много крови украинцев...!
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Будем надеяться, что нашелся бункер ракет с тактическими ядерными боеголовками. Даже если это не так, то что-то похожее надо ввести в уши пуйлу.
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Це якого рівня зрада має бути в країні, коли керівництво військами приховало наявність дефіцитного озброєння, підірвало його і досі ще жоден генерал навіть не арештований? Відповідь проста - ця зрада рівня Головнокомандуючого. Тож 54,7% українців 25.05.2014-го обрали собі і нам КАТАСТРОФУ. І досі сидять мовчки, лише поскиглюють у мережах.
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- емблема політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади" для носіння на одязі(сумка, авто...)
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Это наверное прапорщик Шматко с Данилычем - крысой тыловой что-то там химичили и начудили такое...))
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"некий беспилотник дальнего действия"
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Ну, т.е. достаточно крупный беспилотник.
А если был маленький квадрокоптер, который из ближайшей лесополосы запустили? Типа как те, что вовсю использует ИГИЛ, только бомба не фугасная, а зажигательная.
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Это еще хуже. Значит, часовые проворонили ДРГ, которые шляются по нашим тылам, как у себя на кухне!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерсия об атаке беспилотника в Балаклее не подтвердилась, - журналист
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