 Версия об атаке беспилотника перед пожаром в Балаклее не подтверждается, - журналист

Об этом в Фейсбуке пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По данным источников издания, вчера состоялся следственный эксперимент в рамках расследования взрыва крупнейшего украинского арсенала в Балаклее 23 марта.
Проверялась версия "Украэроруха" об обнаружении якобы воздушной цели над Балаклеей локаторами гражданской службы управления воздушным движением.
Никаких летательных аппаратов над Балаклеей в тот день военная система ПВО не обнаружила. Провели проверку, возможно ли, что некий беспилотник дальнего действия видит "Украэрорух", но не видит радар ПВО. Установлено, что радар ПВО должен был видеть цель.
Таким образом на данный момент версия об атаке беспилотника не подтверждается.
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Приоритетной версией следствия в настоящее время является диверсия на территории базы. Об этом говорит характер взрывов, зафиксированный на камерах наблюдения и из показаний очевидцев.
Произошел взрыв в одном из защищенных бункеров, где хранились боеприпасы. Бункер уничтожен до основания.
В ходе расследования выяснились и даже неожиданно интересные, и возможно позитивные факты. Обнаружены ценные виды боеприпасов, которые, как считали ранее, в Украине отсутствуют. На самом деле, их не видела примитивная система учета, а целый бункер ракет для одного и видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелся".
"Украэрорух" уверен, что их информация о воздушном объекте надежна, теперь две экспертизы надо будет сверять между собой, проводить третье исследование:
Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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прапорщики под крышей начальника складов подготовили ракеты к "утилизации" за финансовое вознаграждение
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Поищите хорошо, может и "ядрёная " бомба где-то завалялась
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то джевелины как раз нашли
они в шахте как раз были
начали копать дальше есть сведения что томагавки залегают чуть ниже
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Не было-бы счастья, да несчастье помогло. (с)
Мож ещё че-нить грохнуть? глядишь и с десяток едрёных зарядов обнаружится?)))
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А сколько еще таких складов?!!!
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йшла торгівля боєприпасами з складів.не виключено .що з ОРДЛО.
Коли дійшло до таких обємів .що неможна було приховати недостачу .просто висадили все в повітря.
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шило в мешке не утаишь.
кому война, а кому и мать родная.
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Этопздц...
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Израиль снова разбомбил российские склады под Дамаском http://world-review.ru/izrail-snova-razbombil-rossijskie-sklady-pod-damaskom/
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На Урале прокуроры не смогли доехать до посёлка,жители которого жаловались на отсутствие дороги
Крыму РФ еще догонять в развитии и догонять
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"Мы до сих пор воруем по-старому"
И наш ответ англичанам:
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Ну, т.е. достаточно крупный беспилотник.
А если был маленький квадрокоптер, который из ближайшей лесополосы запустили? Типа как те, что вовсю использует ИГИЛ, только бомба не фугасная, а зажигательная.
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Современное, неучтенное, ракеты... Что-то это всё подозрительно )
И взрыв внутри бункера тоже... Ох дерибан там шёл, как пить дать...
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Ты не читатель, а писатель? ))
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Намеренный подрыв с разных сторон аккурат перед плановой проверкой с целью сокрытия недостачи.
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Неужели следователи наконец-то прочли комментарии на цензоре месячной давности?
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... може, там ще й кілька бімбочок знайшлось...(?) ...тих, від яких в 1994 відмовились...
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