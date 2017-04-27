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 Политика Украины, Происшествия
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 Версия об атаке беспилотника перед пожаром в Балаклее не подтверждается, - журналист

Вчера, 26 апреля, состоялся следственный эксперимент в рамках расследования взрыва крупнейшего украинского арсенала в Балаклее 23 марта.

Об этом в Фейсбуке пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников издания, вчера состоялся следственный эксперимент в рамках расследования взрыва крупнейшего украинского арсенала в Балаклее 23 марта.

Проверялась версия "Украэроруха" об обнаружении якобы воздушной цели над Балаклеей локаторами гражданской службы управления воздушным движением.

Никаких летательных аппаратов над Балаклеей в тот день военная система ПВО не обнаружила. Провели проверку, возможно ли, что некий беспилотник дальнего действия видит "Украэрорух", но не видит радар ПВО. Установлено, что радар ПВО должен был видеть цель.

Таким образом на данный момент версия об атаке беспилотника не подтверждается.

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Приоритетной версией следствия в настоящее время является диверсия на территории базы. Об этом говорит характер взрывов, зафиксированный на камерах наблюдения и из показаний очевидцев.

Произошел взрыв в одном из защищенных бункеров, где хранились боеприпасы. Бункер уничтожен до основания.

В ходе расследования выяснились и даже неожиданно интересные, и возможно позитивные факты. Обнаружены ценные виды боеприпасов, которые, как считали ранее, в Украине отсутствуют. На самом деле, их не видела примитивная система учета, а целый бункер ракет для одного и видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелся".

"Украэрорух" уверен, что их информация о воздушном объекте надежна, теперь две экспертизы надо будет сверять между собой, проводить третье исследование:

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Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.

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Может аппарат, пилотируемый инопланетянами?
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дык матиос через тепловизор слышал как Парасюк на бпла летел с боНбой на склад .а теперя че ??
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...а целый бункер ракет для одного и видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелся".

прапорщики под крышей начальника складов подготовили ракеты к "утилизации" за финансовое вознаграждение
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І що? Навіть після ТАКИХ "Знахідок" залишаться на своїх місцях генерали й полковники (верхівка Тилу та Озброєння ВСУ), які по своїй діяльності повинні не допускати цього та інших видів бардака?!
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>а целый бункер ракет для одного и видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелся".

Поищите хорошо, может и "ядрёная " бомба где-то завалялась
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та то вы не так поняли
то джевелины как раз нашли
они в шахте как раз были
начали копать дальше есть сведения что томагавки залегают чуть ниже
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Скажут что лично Путин подорвал, чтобы скрыть свою халатность или еще хуже - торговлю боеприпасами.
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Я вот тоже думаю что речь шла именно о торговле и никуда-нибудь, а в днр,а мужики блокадой перекрыли канал поставок,вот командиры и испугались.Да так сильно что с четырех сторон подожгли огромный склад.Так что беспилотник очень уж умный и черезчур ракетоносный получается.Однако Вы правы,след личнопутина или личноянуковича найдется,дань моде.
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там из росии бесплатно сколько хочешь идет оружия и боеприпасов, зачем лднр еще покупать у нас ? наоборот они из военторга могут продать сколько угодно, в день вагонами выстреливают.
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а целый бункер ракет для одного и видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелся".Источник: http://censor.net.ua/n438032

Не было-бы счастья, да несчастье помогло. (с)
Мож ещё че-нить грохнуть? глядишь и с десяток едрёных зарядов обнаружится?)))

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Так никто и не говорил, что ни не ядренные. Сказали - ценные.
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Тут печально другое, что эти " ценные виды боеприпасов" по сути валялись неучтенными и если бы не взрыв, то их могли спокойно продать и никто бы об этом не узнал. Просто сами "кладовщики" были не в курсе, что у них есть неучтенка, иначе бы именно их и продали.
А сколько еще таких складов?!!!
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Я же говорю, что они сами не знали про эту неучтенку иначе полюбому бы спиздили (и при Яныке, и при Ющенке, и при царе горохе)
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справжня причина "балаклійського феномену" проста .як двері-
йшла торгівля боєприпасами з складів.не виключено .що з ОРДЛО.
Коли дійшло до таких обємів .що неможна було приховати недостачу .просто висадили все в повітря.
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то же говорят и жители Балаклеи.
шило в мешке не утаишь.
кому война, а кому и мать родная.
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Он добавил, что в ходе расследования выяснились интересные и позитивные факты: "Обнаружены ценные виды боеприпасов, которые, как считали ранее, в Украине отсутствуют. На самом деле, их не видела примитивная система учета, а целый бункер ракет для одного и видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелся".

Этопздц...
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И так везде и во всем. Заныкали, что б отлежались, а потом на продажу.
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красти то вони навчились. а от сліди замітати ще ні. в тюрьму падлоту !
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І до сих пір - жодної відставки високопосадовців з МО.. Чи понесе хоч хто відповідальність ?
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Интересно, а кто людям возместит разрушения?Полтораки?
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налогоплательщики__)))они на Украине самые богаты))вон с них и тарифы несоразмерные дерут а бабло не заканчивается))
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Да, интересно. Склад с боеприпасами как то нашелся, А интересно, что потерялось. Или заявления сепаров о поставке боеприпасов с Украины имеет под собой почву ?
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можно подумать, что Путину чтобы незаметно прилететь в Балаклею обязательно нужно беспилотник... все нормальные люди знают, что он в полночь он обращается в летучую мышь
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КрымРукаЛицо‏ @crimea_john 30 мин.30 минут назад

На Урале прокуроры не смогли доехать до посёлка,жители которого жаловались на отсутствие дороги
Крыму РФ еще догонять в развитии и догонять
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вернувших обратно, прокуроры дело закрыли. так как не смогли опросить заявителей и проверить качество дороги из-за отсутствия таковой)
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А Матиос так уверял насчет беспилотников...
Версия об атаке беспилотника в Балаклее не подтвердилась, - журналист - Цензор.НЕТ 4025
"Мы до сих пор воруем по-старому"
И наш ответ англичанам:
Версия об атаке беспилотника в Балаклее не подтвердилась, - журналист - Цензор.НЕТ 7035
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Так, само собой. Если бы подтвердилась то полетели бы головы начальников, а так можно списать на закурившего сторожа.
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там Сережа сначала дождемся результатов расследование, а потом будет триндеть про сторожа
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муженку гнать в сраку с посади и под трибунал на нем много крови украинцев...!
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Будем надеяться, что нашелся бункер ракет с тактическими ядерными боеголовками. Даже если это не так, то что-то похожее надо ввести в уши пуйлу.
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Це якого рівня зрада має бути в країні, коли керівництво військами приховало наявність дефіцитного озброєння, підірвало його і досі ще жоден генерал навіть не арештований? Відповідь проста - ця зрада рівня Головнокомандуючого. Тож 54,7% українців 25.05.2014-го обрали собі і нам КАТАСТРОФУ. І досі сидять мовчки, лише поскиглюють у мережах.
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- емблема політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади" для носіння на одязі(сумка, авто...)
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Это наверное прапорщик Шматко с Данилычем - крысой тыловой что-то там химичили и начудили такое...))
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"некий беспилотник дальнего действия"
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Ну, т.е. достаточно крупный беспилотник.
А если был маленький квадрокоптер, который из ближайшей лесополосы запустили? Типа как те, что вовсю использует ИГИЛ, только бомба не фугасная, а зажигательная.
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Это еще хуже. Значит, часовые проворонили ДРГ, которые шляются по нашим тылам, как у себя на кухне!
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"Обнаружены ценные виды боеприпасов, которые, как считали ранее, в Украине отсутствуют. На самом деле, их не видела примитивная система учета, а целый бункер ракет для одного и видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелсяИсточник: http://censor.net.ua/n438032
---
Современное, неучтенное, ракеты... Что-то это всё подозрительно )
И взрыв внутри бункера тоже... Ох дерибан там шёл, как пить дать...
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Они серьезно что ли? Пластиковый беспилотник с грузоподъемностью до 1 кг (а больше и не надо с учетом открытого хранения боеприпасов) не засечет ни один радар, слишком малая там площадь отражения.
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написали же, взрыв был внутри защищенного бункера... какой тут беспилотник, тут всё хуже...
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Сначала сказали, что услышали беспилотник. Значит, уже не электрокоптер.
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Гон это. Глянь на фото этого полигона 2013 года (есть в сети), какой там нафиг бункер. Штабеля ракет и снарядов лежат огромными горами прямо под открытым небом, бери и поджигай. Зачем там какие-то сложности с бункером.
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Об этом говорит характер взрывов, зафиксированный на камерах наблюдения и показания очевидцев. Произошел взрыв в одном из защищенных бункеров, где хранились боеприпасы. Бункер уничтожен до основания", - поясняет журналист.Источник: http://censor.net.ua/n438032
Ты не читатель, а писатель? ))
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А кто-то в этом сомневался? Очередной фэйк- и всё.
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Какой беспилотник? Обычная халатность, расхлябанность, безответственность и нехлюйство.
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Халатность? да там можно хоть мангал распалить и шашлык жарить и нефига не будет, чтоб подорвать обычный снаряд нужно постараться.
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Какая нафиг халатность.
Намеренный подрыв с разных сторон аккурат перед плановой проверкой с целью сокрытия недостачи.
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Да вы шо??!!! Не подтвердилась?
Неужели следователи наконец-то прочли комментарии на цензоре месячной давности?
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Вот читаешь такие новости и понимаешь что мы наверное и вправду с кацапами "адиннарот", печально это все...
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А Матиос лично его в тепловизор видел. Значит был. Я Матиосу верю .Если не он, то кто?
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сколько из того "взорвавшегося" миллиарда реально взорвалось, а сколько продано и поделено? вряд ли мы когда-нибудь это узнаем.
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Крупнейший склад боеприпасов украинской армии взорвали..5 подобных случаев уже было в прошлые годы. Неужели быдляк в минобороны вечен? Стране нанесен материальный ущерб на сотни миллионов. Никто ответственности не понёс...Да такие объекты и СБУ не должна без внимания оставлять. Рыба гниёт с головы..
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Стыдно читать. В двадцать первом веке говорят о "примитивной системе учета" БОЕПРИПАСОВ.... Такая система учета существует для того, чтобы кто-то торговал этими боеприпасами с целью личного обогащения. Всю армейскую верхушку гнать поганой метлой.
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ПАРАША!!!!! у тебя диванно-дегенеративные гаВнокомандующие типа гелетая покупают особняки в Англии, полтараки строят особняки за десятки лямов баксов в Конче-Заспе, матиос место проверок складов и частей ездит проведывать крысу наСрирова.....
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Всё это свидетельствует об отвратительном несении службы и не выполнении требований уставов.
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прятать лучше всего на видном месте.(про бункер ракет)
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"Обнаружены ценные виды боеприпасов, которые, как считали ранее, в Украине отсутствуют. На самом деле, их не видела примитивная система учета, а целый бункер ракет для одного и видов современного вооружения вдруг внезапно "нашелся".

... може, там ще й кілька бімбочок знайшлось...(?) ...тих, від яких в 1994 відмовились...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерсия об атаке беспилотника перед пожаром в Балаклее не подтверждается, - журналист
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