 Промышленники призвали Кубива и Омеляна к открытому обсуждению финплана УЗ на 2017 год

Об этом говорится в совместном письме главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, президента Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева, президента "Союза химиков Украины" Алексея Голубова, исполнительного директора Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции "УкрФА" Сергея Кудрявцева, исполнительного директора Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Романа Скильского, вице-президента Ассоциации предприятий стекольной промышленности "Стекло Украины" Владимира Цветова первому вице-премьер-министру - министру экономического развития и торговли Украины Степану Кубиву и министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, uaprom.info.
Промышленники сообщают, что, несмотря на многочисленные обращения к руководству ПАО "Укрзализныця" по ряду проблем, связанных с тарифной политикой, обеспечением полувагонами, увеличением пропускной способности ключевых железнодорожных участков и т.п., вопросы до сих пор остаются нерешенными.
"В течение последних трех месяцев наблюдается существенное ухудшение реальной ситуации, в частности, в горно-металлургической, машиностроительной, строительной и энергетической отраслях, что, в первую очередь, связано с потерей значительного количества производственных и добывающих мощностей на временно неподконтрольной территории и необходимостью поиска альтернативных источников обеспечения технологических цепей соответствующими сырьевыми материалами, полуфабрикатами и энергоносителями. Ситуацию еще больше осложняют проблемы с железнодорожным сообщением, в частности, железная дорога на сегодня является основным ограничением на пути к расширению производства в Мариуполе и увеличению отгрузки через Одесские порты", - сказано в письме.
Так, согласно данным Государственного комитета статистики, уровень промышленного производства в феврале 2017 года уже снизился на 2,2% по сравнению с январем 2017 года.
"Суммарные потери экономики Украины от прекращения сообщения с неподконтрольной территорией станут известны только ближе к середине 2017 года, однако уже очевидно, что последствия этих событий будут иметь крайне негативное влияние на дальнейший экономический рост. В таких условиях тарифная политика государства должна быть взвешенной и направленной на стабилизацию ситуации в реальном секторе экономики, а усилия государственной транспортной монополии сосредоточены на улучшении качества услуг при минимальных затратах для экономики", - считают промышленники.
Они напомнили, что в настоящее время руководство ПАО "Укрзализныця" планирует передать на утверждение финансовый план на 2017 год. Однако, несмотря на декларации о "прозрачности", государственный монополист до сих пор не представил для публичного обсуждения детализированный проект финансового плана (с расчетными таблицами и всеми необходимыми пояснениями), а также не опубликовал для рассмотрения даже предварительный финансовый отчет о результатах 2016 года.
"Складывается впечатление, что новое руководство ПАО "Укрзализныця" вообще не спешит привлекать к рассмотрению этого основополагающего документа главных грузоотправителей, консолидированная доля которых в общем объеме грузоперевозок составляет более 90%, а пытается кулуарно согласовать финансовый план и очередную индексацию тарифов, что позволит монополии в краткосрочной перспективе значительно увеличить доходы, а ее менеджменту получить материальное вознаграждение за выполнение финансовых показателей вверенного им предприятия в соответствии с подписанными с ними трудовыми контрактами не за счет реализованных инициатив по улучшению ситуации в управлении железнодорожными перевозками, а за счет арифметического увеличения тарифов (об этом свидетельствуют заявления в прессе отдельных руководителей ПАО "Укрзализныця" относительно планов по индексации тарифов на 22... 25% уже с июня-июля 2017 года)", - сообщают представители ассоциаций.
Промышленники подчеркивают, что принятие такого важного документа, как финансовый план ПАО "Укрзализныця", возможно только после открытого публичного обсуждения с главными потребителями услуг государственного монополиста.
В связи с этим представители ассоциаций обратились к С. Кубиву и В. Омеляну с просьбой как можно быстрее и в полной мере поспособствовать публичности обсуждения финансового плана ПАО "Укрзализныця" и привлечению к этому процессу полномочных представителей и специалистов всех заинтересованных сторон, прежде всего, ключевых отечественных грузоотправителей и профильных ассоциаций.
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Почему бы тогда не сказать - повышение тарифов не вызвано никакой необходимостью или попытка поднятия тарифов сделана из-за того, что нынешнее руководство УЗ не в состоянии решить проблем из-за отсутствия у них способностей для этого
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- покупать много вагонов за дорого
- не повышать цены
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