 Апелляцию по поводу меры пресечения первому заместителю председателя правления "Нафтогаза" Переломе рассмотрят 3 мая

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда города Киева.
"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 22 апреля 2017 об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Переломы С.В., назначено на 3 мая 2017 (13 ч. 00 мин.), зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не согласно с решением суда относительно меры пресечения для задержанных по делу о хищении средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" - бывшего парламентария от "Народного фронта" Николая Мартыненко и первого заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.
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