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Все про:Нафтогаз (2251) суд (20731) Апелляционный суд (192) Перелома (2)

 Апелляцию по поводу меры пресечения первому заместителю председателя правления "Нафтогаза" Переломе рассмотрят 3 мая

Рассмотрение апелляционной жалобы на решение Соломенского районного суда об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы назначена на 3 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда города Киева.

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"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 22 апреля 2017 об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Переломы С.В., назначено на 3 мая 2017 (13 ч. 00 мин.), зал судебного заседания № 201", - говорится в сообщении.

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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не согласно с решением суда относительно меры пресечения для задержанных по делу о хищении средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" - бывшего парламентария от "Народного фронта" Николая Мартыненко и первого заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы.




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был бы нищем беднягой и спер шоколадку с магазина - упаковали бы без всяких вариантов, а здесь воровал эшелонами, но именно для таких всегда найдутся "процессуальные нюансы" мер пресечения...
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А НАБУ что до сих пор ищет доказательства, а то у них вечно с этим проблемы! как будто бы дилетанты там какие-то работают, а не опытные детективы!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляцию по поводу меры пресечения первому заместителю председателя правления "Нафтогаза" Переломе рассмотрят 3 мая
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