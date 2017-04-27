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Все про:Одесса (5511) переименования (404) прокуратура (2841) улица (150)

 Прокуратура начала расследование из-за возвращения советских названий некоторым улицам в Одессе

Прокуратура Одесской области в четверг, 27 апреля, начала уголовное производство в связи с принятием городским советом решения по изменению названий улиц и переулков и возвращения им советских топонимов.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы областной прокуратуры.

Отмечается, что в принятом решении усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

"Сейчас досудебное расследование поручено следственному управлению Национальной полиции в Одесской области", - говорится в сообщении.

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Напомним, 26 апреля в Одессе городской совет вернул советские названия некоторых улиц, которые переименовал бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.


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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися російськомовні поребрiкi з ФСБ РФ. З ранку тут вже «працюють» тролі з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться в Банд-Петербурзі і за 11 руб. 80 коп. проклинають, наволочі, Премьера та Уряд України. Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
Тролі отримали нову методичку: залишати на ФБ лайновіділення и ліхословити Президента («Лiпецьк», «Рошен», «Чоколатний», «Цукерки», «Барига», «Пархатий»), Уряд України («майданутиє») та майбутнього Прем'єр-міністра батоно Міхо Саакашвілі («Выгнали из Грузии - выгоним из Одессы» от Дмитрия Голубова»).
Ольгінци, які не знають української мови, за 11 руб. 80 коп. тролят Україну російською мовою:
«однотуровый», «шоколадный заяц», «Вальцман Олигарх Офшорович», «жидобандеровцы», «правосеки», «укропы», «хохлы-фашисты», «нацисты», «фашистская гадина», «националисты», «погань», «бандиты», «хунта», «клика», «киевская сволота», тощо.
Визначити расiйське лайно тролів можна не тільки по запаху, ай за іншими ознаками. Оскільки багато тролів приїхали в Пітер з глухої тайги по «ліміту», то й поганяло у них звірине або пташине, яке закінчується на «ОВ», або на «ЕВ»: «Волков», «Лосев», «Бобров», «Медведев», або «Соколов», «Коршунов», «Грачов».
Щоб приспати пильність укропу на аватарке у тролі поміщена українська символіка, портрет Надії Савченко або просто силует. За місяць після реєстрації на ФБ у нього вже налічується близько п'яти «тисяч друзів».
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Дуже шкода, що багато одеситів забули, а можливо і не знють, що саме Росія найперша почала переіменовувати свої міста і вулиці--тоді всі аплодували. А російських. рашистських ватників виправить тількиодин Закон--чемодан. вокзал, Росія. Додому в свій монгольській мір.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура начала расследование из-за возвращения советских названий некоторым улицам в Одессе
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