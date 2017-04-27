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Все про:арбитраж (70) Газпром (2605) иск (382) Нафтогаз (2251) Стокгольм (89)

 "Газпром" увеличил сумму требований к "Нафтогазу" до $37 млрд

"Газпром" в Стокгольмском суде уточнил сумму требований к "Нафтогазу Украины" до $37 млрд с $31,759 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в годовом отчете российского газового холдинга по международным стандартам финансовой отчетности.

Данная сумма "включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае - июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012 - 2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа", отмечается в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ решил арестовать имущество "Газпрома" в Киеве, - ПАО "Газтранзит". ДОКУМЕНТ

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" требует от российского "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже 29,9 млрд долл.

Отметим также, что конечный срок вынесения решения Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа - 30 апреля 2017 года, а по транзитному договору - 30 июня 2017 года.


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Ну - ка вата занимай очередь в кассу за получением лярдов ......
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Нічого. Скоро Президентом України стане Юля і врятує Газпром!
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Поки що порошенко зі своїми друзяками викачує з України і українців останні резерви й програє міжнародні суди (і дуже схоже на те, що навмисно). А закінчиться тим, що коли висосе все остаточно - втіче і дійсно залишить руїни на клятих агентів путіна Юлю та Саакашвілі.
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А в лікарні, в школи, на заводи не треба бігти і робити за них їх роботу?
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Я вільна людина і висловлюю свою думку щодо брехунів з крадіями і того, чим все це зазвичай закінчується. На відміну від провладних дуполизів, які приміром у сусідній країні зробили зі своєї руїни та концтабір баранів-жебраків.
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Ну гаразд. А кого Ви бачите Президентом? Хто достойний?
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Нема нікого. Тільки порошенко врятує Україну. Як, доречі, тільки путін вратує расєюшку.
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Ні. Не з'їзджайте з теми. Назвіть прізвище достойного.
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Ви мабуть закони України погано знаєте. Я прізвище достойного вкажу у виборчому бюлетені.
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Ну от якщо у Вас нема прізвища- то Вам тут нічого робити. Вийдіть з інтернету і чекайте виборів і бюллетеня.
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Не кажіть, що мені треба робити і я не вкажу напрямок, куди Вам треба піти.
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Ведіть себе адекватно, і ніхто не казатиме що Вам робити.
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Це ще велике питання, хто з нас неадекватний. Обкрадає країну порошенко з друзями, а винуваті в цьому Тимошенко та Саакашвіли. Хто не згоден - неадекват?
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То ви мабуть дуже добре знаэте закони? А як щодо наклепу? Якщо впевненi в своiй правотi, то в суд будь ласка. А то язиком молоти всi мастаки.
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Роман Безсмертний в Президенти.
Голова ВР - Турчинов.
Міністр Оборони - Білецький.
Міністр Фінансів - Яресько.
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Роман Безсмертний- людина Ющенка. Зараз працює на Аграрну партію. Варто згадати що всі бувші риги зараз у Аграрній партії.
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Ну з Вашої логіки (без образ) так Президент США - Д.Трамп - людина хуй-ла. Варто згадати що велика кількість Американського політикума це агенти кремля.
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Згадуючи як кацапи працювали на перемогу Трампа- таки так.
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Не, лучше так:
Ярош президент
Турчинов министр обороны
Кролик голова ВР
Яресько министр финансов
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Ярош класний. Особливо мені сподобалося як він хоплофілів троллить.
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ну йуля понятно.... а вот Са аах какой человек, тоже агент пуки? Рили?
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Агенты путина - все, кто не будет покупать холодильник "Донбасс" жрать шоколад "Рошен".
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Аби кум Ющенка був таким ворогом Кремля як він себе сам позиціонує- то його б живого давно не було. До речі, грузини Міху послали.
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Вже і Саакашвілі - агент кремля? Як все передбачувано.
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Врятує Газпром і поправить своє фінансове становище !
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Честно кажучи, надоїли "згадки" про "музейні єкспонати".
Людина про яку Ви згадали вже Історія.
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Нічого подібного. Вона призначена Кремлем на пост українського Лукашенка.
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Поки є Західна Україна - не буде ні лукашенка, ні ху-ла, ні овоща. Так шо вже одного "призначили", всі бачили чим закінчилось.
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Казламордые , вы не позабыли где рукав пришиваецца ? Али вам надобно в очередной раз показать ?
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Какая сумма требований Украина выставлила кацапстану за разрушенные предприятия и инфраструктуру донбасса, за потери имущества вынужденными переселенцами и т.д.
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торговые партнеры все решат через офшоры. народу все равно ничего не достанется.
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Это прям как в к/ф "Кавказская пленница"
- Пыши, пыши
)))
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Политическая ситуация в России точно описана в старом анеке:
«Долго нихуя-нихуя, а потом полный пиздец»
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я так понимаю панамские патриоты уже порешали с торговыми партнерами как ранее и долг фирташу 11 миллиардов за про плаченый газ Украиной в пользу фирташа. на очереди очередной гешефт но с путингазом. за одно и Юлькувароффку будет повод полить своим г+++ном. с*ка не дает воровать на панаму плюс.
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Иди прямой дорогой и не выражай недовольство!
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ГрязьПром и Роснефть банкроты с общим долгом 3,5 триллиона,естесственно нападки продолжатся.КРЫСИНАЯ РАБссия убожество Сталагмитное хочет на горбу Украины вылезти...ПАСКУДЫ позорные..
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К сожалению, во многом виноваты мы с Вами. По неизвестной причине - у Власти в Украине почему то оказываются - самые ничтожные люди.
Выбираем, выбираем а мы с Вами и дальше там где "были".
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пусть Индюкович заплатит,он в то время был легитимный...
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В ответ на схему "бери или плати" предложена схема "просто иди".
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До-речі а Рашка вже розрахувалася з ЮКОСом а-то я якось цей момент упустив?
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Рынок газа полностью в мире контролирует Норвегия и США.Путлерское КГБэшное кодло в 2012 году имело в Европе рынок сбыта газа 44%,сегодня 27,7%..Грязьпром в жо.. .
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Сегодня утром в окрестностях Дамаска авиация Израиля снова разбомбила российские военные склады, вооружения из которых передавалось террористам «Хезболлы».
В результате авиаудара полностью уничтожены складские помещения, где хранились российские боеприпасы, передаваемые боевикам из террористической организации «Хезболла».
Блогеры, осведомленные с ситуацией в Сирии сообщают, что все израильские самолеты успешно вернулись на свою базу, а российские и сирийские системы ПВО снова не засекли атакующие их воздушные цели.
О погибших и пострадавших в результате авианалета террористах и российских военнослужащих не сообщается.
Израиль снова разбомбил российские склады под Дамаском
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там кривизна земли очень большая - московитские средства пво только на ровной поверхности могут работать.
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Пропозиція до Росі зробити взаємоперерахунок боргів.


і з рахунку за анексію Криму (500 млрд доларів) відняти і Борг Януковича (3 лярди) ,і борг у 37 Нафтогазу перед Газпромом(за який Юлєчка відсиділа.На жаль,не весь термін)...
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московитам больше заняться нечем как высасывать из пальца мифические суммы за газ. хрен получится. можете так и сказать своим московитам - употребляйте больше боярышника и ни о чем не думайте. денег нет и не будет. но вы там держитесь и всего вам хорошего.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Газпром" увеличил сумму требований к "Нафтогазу" до $37 млрд
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