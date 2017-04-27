 "Газпром" увеличил сумму требований к "Нафтогазу" до $37 млрд

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в годовом отчете российского газового холдинга по международным стандартам финансовой отчетности.
Данная сумма "включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае - июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012 - 2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа", отмечается в отчете.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" требует от российского "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже 29,9 млрд долл.
Отметим также, что конечный срок вынесения решения Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа - 30 апреля 2017 года, а по транзитному договору - 30 июня 2017 года.
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Голова ВР - Турчинов.
Міністр Оборони - Білецький.
Міністр Фінансів - Яресько.
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Ярош президент
Турчинов министр обороны
Кролик голова ВР
Яресько министр финансов
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покупать холодильник "Донбасс"жрать шоколад "Рошен".
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Людина про яку Ви згадали вже Історія.
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- Пыши, пыши
)))
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«Долго нихуя-нихуя, а потом полный пиздец»
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Выбираем, выбираем а мы с Вами и дальше там где "были".
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В результате авиаудара полностью уничтожены складские помещения, где хранились российские боеприпасы, передаваемые боевикам из террористической организации «Хезболла».
Блогеры, осведомленные с ситуацией в Сирии сообщают, что все израильские самолеты успешно вернулись на свою базу, а российские и сирийские системы ПВО снова не засекли атакующие их воздушные цели.
О погибших и пострадавших в результате авианалета террористах и российских военнослужащих не сообщается.
Израиль снова разбомбил российские склады под Дамаском
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і з рахунку за анексію Криму (500 млрд доларів) відняти і Борг Януковича (3 лярди) ,і борг у 37 Нафтогазу перед Газпромом(за який Юлєчка відсиділа.На жаль,не весь термін)...
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