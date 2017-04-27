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 Политика Украины, Общество
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Все про:Тарифы на воду (712) Грымчак (249) отключение (146) Донбасс (14325) водоснабжение (284) Министерство по вопросам оккупированных територий (123)

 Украина не будет прекращать водоснабжение оккупированных территорий Донбасса, - Грымчак

Украина не будет прекращать подачу воды на оккупированные территории Донбасса.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, передает Цензор.НЕТ.

"По Донецкой области отключение вообще невозможно, потому что поставки воды на территорию, контролируемую, это Мариуполь, Волноваха и другие, идет по неконтролируемой территории. И поэтому отключить сегодня Донецк от воды - это то же, что отключить Мариуполь", - отметил Грымчак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вины Украины нет, полностью вина возлагается на российскую сторону", - Черныш о прекращении электроснабжения оккупированной территории Луганщины

Кроме того, отметил заместитель министра, прекращение водоснабжения противоречит международным обязательствам, потому что вода в них определена первоочередной потребностью человека. Поэтому никаких решений не было и вряд ли будут, заметил Грымчак.

По его словам, около 65% водоснабжения Донбасса подаются на оккупированную территорию. Однако конкретную цифру долга пока вычислить сложно из-за больших потерь воды в результате повреждений водопровода.

Как отметил Грымчак, вопрос задолженности оккупированных территорий поднимался во время заседания в Минске 26 апреля, однако никакого конкретного решения пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды в ОРДЛО, - Сайдик о переговорах ТКГ в Минске

Ранее сообщалось, что на заседании подгруппы по экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды в отдельные районы Донецкой и Луганской областей в полном объеме.

26 апреля министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик предположил отключение подачи воды на оккупированные территории Донбасса из-за значительной задолженности и невозможности поставок антрацитового угля на станции, которые обеспечивают водоснабжение региона.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" вечером 24 апреля сообщила, что с 25 апреля подача электроэнергии на территорию отдельных районов Луганской области прекращается. Причиной приостановки стала неуплата в течение длительного времени за поставленную и потребленную на оккупированной территории электроэнергию.
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Це слабкість української влади! Фактично влада порошенка ні на що не спроможна і має бути відправлено в смітник!
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Це буде гуманітарна катастрофа. Питну воду, продовольство, ліки можуть перерізать хіба що варвари. Іділ, русня, чи асад. Звичайно нам не потрібно виглядати в очах світового співтовариства варварами. Тому ти або провокатор, або чогось не розумієш.

Гримчак таки підріла, але не потрібно ліпити зраду до кожної новини. Шоколадніки цим дуже вміло користуються, виставляючи критиків в неадекваті.
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Может откроем Северо-Крымский канал? Крысчане оценят!
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Северо-крымский канал - скорее промышленный обьект, чем обьект жизненно-необходимой инфраструктуры.
Потому - нет.
Что касается Донбасса: газ, уголь, давно стоило обрубить, поставки электричества ограничить. Поставки продуктов не под брендом ахметова, а под украинским флагом. Не принимают? Ну и пошли нахуй. Проголодаются - примут. Не примут? Голодное быдло заставит принять.
Но мы получили распиздатую формулу: Ахметка из мусоров организовал там бат. восток, который охранял его имущество, гнал туда от своего имени гуманитарочку, вертелся себе на две стороны, подоговаривавшись со всеми. Когда ему блокадой слегка поднаступили на яйца, его востоковские орлы вдруг уже выступили в качестве ментов Украины, разгоняющих блокаду. Когда с той стороны его наклонили, началась блокада, начали свет не подавать, заговорили вдруг про воду и т.п.
Короче, будь ахметка заинтересован в северо-крымском канале, будь уверен, он был бы открыт, как и ЛЭП на крым до всем известных событий. Там же крымский Титан, там СевМорЗавод.

У власти Украины барыги, а никак не Державні Діячі.

Именно по причине вышесказанного мне не нра пидораст грымчак, который топит за интересы ахметки, прикрываясь голимыми отмазками аля "шахтьоры уйдут в аплачение, йесли мы уголь не купим". Но и блокировать воду для населения, ну это хуйня ребята.
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Слабкість у тому, що людей не позбавили води? А от з другим реченням згоджуюсь повністю.
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Петро Благородный и Вова Питерский согласно договорняку спасают "кормильцев Украины"!
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"потому что вода в них определена первоочередной потребностью человека."))))))-
потребностью убийце и насильнику грабить и убивать!!!!! мозги расклеились вооооЩЕ!!!!
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https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%BF-100+&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=N-UAWcHpDoSqUdKUjOAC
Такие ТуКИ и Гричаки в ЛуганДонии и привели Украинских Граждан к войне-разрухе и
н и щ е т е !
Не прошло и три года войны с врагом - захватившем Крым -забравший индустриальную часть ДоННии с работающими предприятиями ВПК, выпускавшими ликвидную продукцию .
И если жители ЛуганДонии на референдуме 13 мая 2014 года решили отделиться -
надо было тогда
или быстро - без соплей и с не большими потерями сбить сепаратов до границы.
Если не получилось из-за друзей -врагов в ГШ и прочих защитников Отечества на словах присягавших Украине - и предавших это Отечество при первых выстрелах !
Отделять надо было этот отрезанный ломоть - сплошной противотанковый ров с колючкой и тремя рядами минирования.
Отключить -электричество -воду- газ -мобильную связь-банки-и любое транспортное сообщение .
Въезд родственникам только по заграничным паспортам с временной визой.
Тогда и было бы им сч ас т ь е .
Толерантность в войну никогда к добру не приводила .(Опыт Палестины и Израиля)
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Придётся ещё 5 лет содержать этих, пока им параша не построит новый водовод, а потом под "фанфары и со словами победа" закроем вентиль.
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вот она братская любофь
раша ха электричество и украина за воду будут платить.
т.е долги потом мы будем оплачивать ? да?
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Так и не прекращайте. Только хорошо ее солите.
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Если бы это зависело от меня, то я бы сразу остановился на цианистом калии
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Да. Я природный фошизд и поедатель снегирей
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ну тогда... KCN будет не слишком эффективен: действует быстро, распознаётся легко... нужно что-то с кумулятивным эффектом, чтоб убивало лет через 5 после заглатывания... но оно дорогое...
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гуманіст, а міг же запропонувати щось від чого довше мучаються.
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іншого я і не очікував від нашої сєпарсько-кацапської влади.
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Шоколадный поц и дальше будет снабжать лугандон, что террористам комфортнее было убивать наших солдат. Порошенко - террорист, выполняет приказы пуйла по уничтожению украинцев.
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А за ликтричество с РФ в ОРЛО так же Украина будет платить?
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Все йде згідно "мирного плану" Петра.. Якщо відключим воду - новоотсоси підуть в обдрочєніє..
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Опять манипуляции... Нельзя отобрать у людей воду, главное-ее поставки должны быть оплачены, но в любом случае убытки не должны перекрываться за счет населения на подконтрольной территории.
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манипуляция, манипуляция. не первая и не последняя. власть патологически брехлива!
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В этом интервью http://112.ua/video/aleksandr-paliy-politolog-gost-112-ukraina-25042017-234467.html
Хорошо сказано - у граждан Украины за долги по свету - обрезают свет, за долги по воде - перекрывают воду "спрутом". А лугандон с миллиардными долгами перекрыть нельзя - так как там "наши люды и ООН пальчиком на гуманность давить будет. Хотя как по мне - на все эти розовые гум. закидоны - простой ответ - "свет и вода - товар, кто башлять будет? Причем только по предоплате".
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радуемся, что хоть часть электричества вместо нас кацапы будут оплачивать.

и то это случайно вышло, власти шоколадного сцаря тут не при чем.
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...Однако конкретную цифру долга пока вычислить сложно из-за больших потерь воды в результате повреждений водопровода... А кто должен платить за эти потери,- Пушкин? Или опять для наших людей тарифы поднимут?
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- Дивлюся я на депутатів і міністрів і розумію - ось, де Чорнобиль нам відгукнувся...
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Ну конечно ,а зачем,пусть ещё тысяч 10 убьют Украинцев .....
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Однако конкретную цифру долга пока вычислить сложно из-за больших потерь воды в результате повреждений водопровода.

Просто идиот, или за идиотов...

Кто повредил, кто препятствует ремонту, тот и отвечает
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"Кроме того, отметил заместитель министра, прекращение водоснабжения противоречит международным обязательствам, потому что вода в них определена первоочередной потребностью человека..."
А жизнь наших воинов разве не еще большая потребность человека? Или вы подонки уже как хуйло с жизнями не считаетесь?? Дай воду, а то они ж пить хотят после обийств наших ребят...
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Та я то знаю. Просто запитав, може то за чийсь буде...
Чекаємо чергового "покращення" комунальних платежів?
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Удивительно, что этот замшелый дебил,не объявил виноватой во всем фракцию "Самопомичь".
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Так, пускай эта сепарская истеричка Грымчак платит.
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Может Грымчак сам за воду и заплатит, благотворитель хренов.
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26.04.17 01:17 Двое украинских воинов погибли, четверо ранены в результате обстрелов на Донбассе, - пресс-центр штаба АТО

Vyacheslav Sensor

"""меня больше всего печалит что наши герои погибают "не в результате боев" а "в результате обстрелов" Украина не будет прекращать водоснабжение оккупированных территорий Донбасса, - Грымчак - Цензор.НЕТ 2210 - то есть судя по пресс-центру -
наши тупо сидят в окопах и ждут прилетит не прилетит Украина не будет прекращать водоснабжение оккупированных территорий Донбасса, - Грымчак - Цензор.НЕТ 2210 так может окопы и опорные пункты(блиндажы) нужно лучше оборудовать укреплять защиту

или тогда в ответку загасить в три раза больше кацапов !!

26.04.2017 02:56 Tania36Царствие небесное погибшим Воинам и светлая память нашим защитникам!
Украина не будет прекращать водоснабжение оккупированных территорий Донбасса, - Грымчак - Цензор.НЕТ 3146
Царствие небесное погибшим Воинам и светлая память нашим защитникам!
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Уже давно понятно, что никаким мирным путем конфликт не решить. "Минск" - это фикция, не более. Путен не отступится от своих планов подчинить Украину. Новососсия ему нахер не нужна, хватает одного балласта в виде Крыма. А вот постоянным напряжением на востоке дестабилизировать и экономику Украины, и настроение в обществе - то да. Посему - "кто стреляет - тому отключим свет, воду" Необходимо переходить к ультиматумам... Хотя, конечно, нашим барыгам куда проще все списывать на "особенности энергосистемы и водообеспечения", но за три года войны хоть что-то можно было изменить в этой "особенности"? Китай за три года три авианосца спустил на воду. Мы за три года не можем развернуть ЛЭП в нужную сторону...
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Не надо прекращать подачу, пусть платят за неё как за бензин
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Вот бы армия развернулась у разошлась по домам, пускай сами воюют, раз помогают воевать врагам против своей армии
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Яша, а ты считаешь нормальным, что террористам не перекрывают все возможности комфортно продолжать воевать ? Нет воды-нет жизни, а тем более войны!
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Вставлю свои 5 копеек. Когда вспоминают трагедию Бабиного Яра например, то евреи чётко себя определяют как пострадавшую нацию - пострадали евреи они говорят. А когда они идут во власть в Украине то они себя определяют украинцами, потому что они живут в Украине. Тогда и в Бабином Яре пострадали украинцы - ведь евреи же жили на территории Украины . Есть в этом двойной подход.
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надо отключать,там где можно..заипали...или прикрутить нафиг..что бы только пить можно было набирать
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Почему? Да потому что если в Марик и окресности завезти питьевую воду в 19литровках а воду
водоканалов развозить на бытнужды в автоцистернах (водопроводную перекрыть в целях эко-
номии) то за 2 недели перекрытой воды в лугандонию войне будет конец..... Растратно и хлопот
но? ДА. А получать людям похоронки и атошничать 4-й год - это как??? При чём побегут все и
"доблесные" вяликие тоже - пить то нечего будет а из колодцев за 2 недели всё вычерпают.
Ещё 3 года назад, когда в Славянске карулесил дыркин, на этом форуме люди писали - отруби-
те ВСЕ коммуникации...... но..... нужна была война. Задача была поставлени именно так - война
на территории Украины за спинами мирняка и за счёт Украины..... и постмайдановская власть
с этой задачей "справилась".......
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Правильно не отключите Так вам приказали хозяева и если отключит е .то получите жесткие санкции Мутили крутили и докрутились не понятно до чего -- войны нет, террористов нет, россия до сих пор торговый партнер С кем воюете, и главное за что страдают и гибнут люди?
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пусть даунбасные подхуйловники пьют шахтные воды,ани радиоактивные,через них мона с матарылой и хиви по радио абсчаться...
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Це пропите бидло Гримчак вже давно має бути на передовій в окопі, а воно сидить в фейковому міністерстві і допомагає колаборантам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не будет прекращать водоснабжение оккупированных территорий Донбасса, - Грымчак
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