 Украина не будет прекращать водоснабжение оккупированных территорий Донбасса, - Грымчак

Об этом заявил в эфире Радио Свобода заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, передает Цензор.НЕТ.
"По Донецкой области отключение вообще невозможно, потому что поставки воды на территорию, контролируемую, это Мариуполь, Волноваха и другие, идет по неконтролируемой территории. И поэтому отключить сегодня Донецк от воды - это то же, что отключить Мариуполь", - отметил Грымчак.
Кроме того, отметил заместитель министра, прекращение водоснабжения противоречит международным обязательствам, потому что вода в них определена первоочередной потребностью человека. Поэтому никаких решений не было и вряд ли будут, заметил Грымчак.
По его словам, около 65% водоснабжения Донбасса подаются на оккупированную территорию. Однако конкретную цифру долга пока вычислить сложно из-за больших потерь воды в результате повреждений водопровода.
Как отметил Грымчак, вопрос задолженности оккупированных территорий поднимался во время заседания в Минске 26 апреля, однако никакого конкретного решения пока нет.
Ранее сообщалось, что на заседании подгруппы по экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды в отдельные районы Донецкой и Луганской областей в полном объеме.
26 апреля министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик предположил отключение подачи воды на оккупированные территории Донбасса из-за значительной задолженности и невозможности поставок антрацитового угля на станции, которые обеспечивают водоснабжение региона.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" вечером 24 апреля сообщила, что с 25 апреля подача электроэнергии на территорию отдельных районов Луганской области прекращается. Причиной приостановки стала неуплата в течение длительного времени за поставленную и потребленную на оккупированной территории электроэнергию.
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Гримчак таки підріла, але не потрібно ліпити зраду до кожної новини. Шоколадніки цим дуже вміло користуються, виставляючи критиків в неадекваті.
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Потому - нет.
Что касается Донбасса: газ, уголь, давно стоило обрубить, поставки электричества ограничить. Поставки продуктов не под брендом ахметова, а под украинским флагом. Не принимают? Ну и пошли нахуй. Проголодаются - примут. Не примут? Голодное быдло заставит принять.
Но мы получили распиздатую формулу: Ахметка из мусоров организовал там бат. восток, который охранял его имущество, гнал туда от своего имени гуманитарочку, вертелся себе на две стороны, подоговаривавшись со всеми. Когда ему блокадой слегка поднаступили на яйца, его востоковские орлы вдруг уже выступили в качестве ментов Украины, разгоняющих блокаду. Когда с той стороны его наклонили, началась блокада, начали свет не подавать, заговорили вдруг про воду и т.п.
Короче, будь ахметка заинтересован в северо-крымском канале, будь уверен, он был бы открыт, как и ЛЭП на крым до всем известных событий. Там же крымский Титан, там СевМорЗавод.
У власти Украины барыги, а никак не Державні Діячі.
Именно по причине вышесказанного мне не нра пидораст грымчак, который топит за интересы ахметки, прикрываясь голимыми отмазками аля "шахтьоры уйдут в аплачение, йесли мы уголь не купим". Но и блокировать воду для населения, ну это хуйня ребята.
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потребностью убийце и насильнику грабить и убивать!!!!! мозги расклеились вооооЩЕ!!!!
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Такие ТуКИ и Гричаки в ЛуганДонии и привели Украинских Граждан к войне-разрухе и
н и щ е т е !
Не прошло и три года войны с врагом - захватившем Крым -забравший индустриальную часть ДоННии с работающими предприятиями ВПК, выпускавшими ликвидную продукцию .
И если жители ЛуганДонии на референдуме 13 мая 2014 года решили отделиться -
надо было тогда
или быстро - без соплей и с не большими потерями сбить сепаратов до границы.
Если не получилось из-за друзей -врагов в ГШ и прочих защитников Отечества на словах присягавших Украине - и предавших это Отечество при первых выстрелах !
Отделять надо было этот отрезанный ломоть - сплошной противотанковый ров с колючкой и тремя рядами минирования.
Отключить -электричество -воду- газ -мобильную связь-банки-и любое транспортное сообщение .
Въезд родственникам только по заграничным паспортам с временной визой.
Тогда и было бы им сч ас т ь е .
Толерантность в войну никогда к добру не приводила .(Опыт Палестины и Израиля)
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раша ха электричество и украина за воду будут платить.
т.е долги потом мы будем оплачивать ? да?
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Хорошо сказано - у граждан Украины за долги по свету - обрезают свет, за долги по воде - перекрывают воду "спрутом". А лугандон с миллиардными долгами перекрыть нельзя - так как там "наши люды и ООН пальчиком на гуманность давить будет. Хотя как по мне - на все эти розовые гум. закидоны - простой ответ - "свет и вода - товар, кто башлять будет? Причем только по предоплате".
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и то это случайно вышло, власти шоколадного сцаря тут не при чем.
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та ще один пост https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/1057242307709335
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Просто идиот, или за идиотов...
Кто повредил, кто препятствует ремонту, тот и отвечает
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А жизнь наших воинов разве не еще большая потребность человека? Или вы подонки уже как хуйло с жизнями не считаетесь?? Дай воду, а то они ж пить хотят после обийств наших ребят...
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Чекаємо чергового "покращення" комунальних платежів?
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Vyacheslav Sensor
"""меня больше всего печалит что наши герои погибают "не в результате боев" а "в результате обстрелов" - то есть судя по пресс-центру -
наши тупо сидят в окопах и ждут прилетит не прилетит так может окопы и опорные пункты(блиндажы) нужно лучше оборудовать укреплять защиту
или тогда в ответку загасить в три раза больше кацапов !!
26.04.2017 02:56 Tania36Царствие небесное погибшим Воинам и светлая память нашим защитникам!
Царствие небесное погибшим Воинам и светлая память нашим защитникам!
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водоканалов развозить на бытнужды в автоцистернах (водопроводную перекрыть в целях эко-
номии) то за 2 недели перекрытой воды в лугандонию войне будет конец..... Растратно и хлопот
но? ДА. А получать людям похоронки и атошничать 4-й год - это как??? При чём побегут все и
"доблесные" вяликие тоже - пить то нечего будет а из колодцев за 2 недели всё вычерпают.
Ещё 3 года назад, когда в Славянске карулесил дыркин, на этом форуме люди писали - отруби-
те ВСЕ коммуникации...... но..... нужна была война. Задача была поставлени именно так - война
на территории Украины за спинами мирняка и за счёт Украины..... и постмайдановская власть
с этой задачей "справилась".......
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