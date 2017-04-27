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Все про:ЕБРР (178) Львов (3409) мусор (344)

 ЕБРР намерен выделить Львову €20 млн для решения проблемы с твердыми бытовыми отходами

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить Львову до 20 млн евро для решения проблемы с твердыми бытовыми отходами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил старший советник ЕБРР в Восточной Европе и Кавказе Антон Усов.

"В контексте Львовского весеннего бизнес-форума ЕБРР заявил о своей готовности решить проблему обращения с твердыми отходами в муниципалитете Львова. Ежегодно крупный украинский город с населением около 250 тыс. жителей генерирует около 250 тыс. тонн твердых отходов. Утилизация отходов в последнее время стала большой проблемой для муниципалитета", - написал он.

С учетом результатов технико-экономического обоснования ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении финансирования на сумму до 20 млн евро по нескольким ключевым направлениям: сортировочная установка для начала отдельного сбора отходов, первый этап реконструкции Грибовичской мусорной свалки, первый этап строительства компостирования.

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Проект может быть софинансирован другими международными организациями и может быть подписан в 3-м квартале 2017 года.
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" Ежегодно крупный украинский город с населением около 250 тыс. жителей генерирует около 250 тыс. тонн твердых отходов. Утилизация отходов в последнее время стала большой проблемой для муниципалитета", - написал он




Згідно з даними Головного управління статистики у Львівській області, населення Львова за 2016 рік зменшилось.
Кількість наявного населення у Львові, за оцінкою, на 1 квітня 2016 року
становила 757,2 тисяч осіб. Нет..я понимаю что может кто то и иммигрировал куда то..но не 500 000 за год..точно))
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