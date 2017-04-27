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Все про:армия (7709) Минобороны (5028) Россия (70196) военное положение (126) Павловский_Игорь (2)

 При необходимости армия готова к военному положению. Тут нет проблем, - Минобороны

минобороны награждение

Если РФ решит перевести войну с гибридных рельс на неприкрытую агрессию, ВСУ готовы к введению "режима полного применения".

Украинская армия готова к возможному объявлению военного положения в случае открытой вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом, отвечая на вопросы в ходе II Украинского форум по обороне и безопасности, заявил заместитель министра обороны Игорь Павловский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Если будет введено военное положение, ВСУ готовы выполнить требования руководства государства по переходу в режим полного применения. Тут нет проблем", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если вводить военное положение - то на территории всей Украины, - Парубий

По словам замглавы Минобороны, за три года необъявленной войны России против Украины "практически вся" структура перевода армии на функционирование в режиме военного положения "полностью отработана".
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А до звільнення українських територій армія готова? Керівництво Генштабу та міноборони абсолютно безграмотне і бездіяльне і тому звільнення українських територій почнеться з заміни неефективних генералів та чиновників в міноборони та ГШ! Поки не будуть замінені невдахи які не розуміють як треба керувати військами на війні, перемоги не буде.
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Прикрийте будь ласка свій фонтан "знаннь". Зорлу, без ваших ганебних постів не проходить майже не одна новина.
Чесно кажучі, Ви вже задовбали знаток усього та по всім проблемам.
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это бесполезно - это его работа...
ты же не станешь ему платить чтобы он не писал...?
а так товарисчь на бутельброд зарабатывает...
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Ну подібний до твого висєр важко назвати конструктивною критикою.
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Конструктивно критиковал Бутусов во время активных боевых действий. И? Кококо, адепт зрады, кококо, экзперты, пару книг кококо начитались, и кококо, самые умные.
Оно может и так, если б мы не знали какая у нас армия, и что многие из палкаводцев и одной книги не прочитали. Но палкаводят же. Если б в армии ребята газоны не красили, да лужи не вычерпывали. И прочий маразм, который там происходит, при этому обычному солдату там думать не положено. Есть маразматичный приказ - исполняй, используя солдатскую смекалку. Потому и такое отношение к "гениям" стратегического мышления и тактического соображения. Потому: хотите уважения, дык для начала прекратите маразмом заниматься.
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...это ты, нулевое - вся Украина? ...сдохнешь явно не от скромности...
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Сказал кто? Только сделанный очередной ольгинский троль? Есть очень легкий способ, как следует воспринимать их информацию - просто берешь противоположный смысл, и все становится ясно. Написано "Он говорит правду. Так считает вся Украина" - значит, на самом деле "Он лжет. Так мало кто думает" - вот теперь все стало на свои места..
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Вопрос следовало бы формулировать иначе:
не "готова ли армия к В.П."
а "насколько армия подготовлена к полномасштабной войне с Россией"
Пока ВСУ восстанавливаются г.о. по шаблонам Советской Армии, а вооружена преимущественно тем, что досталось от СССР
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ЗСУ поки не готові навіть до локального наступу РФ, бо Генштаб зробив все для того щоб армія була слабкою та беззахисною. В нас БТР, БМП та танки виходять з ладу через 4-8 км бойового маршу, про які бойові дії можна говорити? На бронетехниці навіть немає нічних прицілів, тепловізорів та сучасного активного та динамічного захисту! Це не війна це, **ять, якась позорна ***ня. Три роки війни і ми як лохи віддаємо найкращі танки та БТР в Тайланд і там примудряємось просрати контракт століття на сотні танків та тисячі БТР!!!! Це не просто дебілізм влади, це свідома робота проти України! В нас досі не проводяться нічні стрільби та нічні навчання, бо немає чим дивитись в ніч, немає засобів нічного бачення, три роки ми їх навіть не намагались закупити чи виробити в Україні, в той час як їх нелегально збирають саме на колишніх військових українських виробництвах, наприклад на Кінапі в Одесі. Таке враження що відбувається якась епідемія маразму, влада робить все щоб зменшити потужність ЗСУ та ВМСУ і найбільш безглуздим способом витратити всі державні гроші!
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Жаль что за три года НАТОвскую армию просрали?
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А Вы не пробовали сравнить ВСУ Украины образца на начало 2014г ,главнокомандующий В.Янукович,и на начало 2017г. ? Информацией Вы владеете ,постарайтесь быть объективным,плиз. И не забудьте вспомнить сколько генералов януковского разлива стали государственными изменниками. Конечно,если сравнивать нашу армию и современные лучшие армии мира,то результат анализа понятен,но ...будем реалистами.
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Ему нельзя сравнивать.Проплаченое животное тут пытается внести недоверие ко всему украинскому. Просто банить это рашисткое чучело нужно
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+
В отношении высшего командования ВСУ, которое, в основном, осталось неизменным даже 2014г, - неплохая статья в вашу коллекцию:
Наш "паркетный" Эйзенхауэр: Муженко мечтает стать генерал-президентом Украины?
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Орієнтація на США це ознака політиків-ідіотів, США показало що використовує Україну як приманку для путіна, створює вигляд що Україна для США важлива і заманює путіна поглибше в Україну, щоб зв'язати побільше російський військ окупаційними справами. Реально США абсолютно байдужі до України і навіть якщо путіна завтра захопить все аж до Карпат, в Вашингтоні та Брюсселі буде тільки стурбованість та сміх з путіна.
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Ты прав. Только они в большей мере, бездияльни. Поскольку невыгоден им мир. А между тем,освободить Донбасс элементарно просто уже сейчас.Причем малыми силами и практически без крови. Для этого нужно лишь объявить всему миру,что мински не выполняются.- Примером тому зафиксированные обстрелы и даже подрыв ОБСЕ. А посему,возобновляется антитеррористическая операция. Поэтому Украина призывает в качестве гарантов безопасности миротворцев с Запада и силовую морскую поддержку из США(крейсеры с "томогавками" радиус которых полностью покрывает зону АТО. Коробли располагаются у границы рядом с селом Холодное.- Поскольку это водная территория Украины.И блокируют любое передвижение из расии в любом направлении.Нарушители уничтожаются без раговоров.Также беспилотники и спутники США могут отследить артобстрелы со стороны параши.Да они и не рискнут. При таких условиях армия обезьян разбежится в течении суток сама.
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А вот готовы ли к военному положению кукариоты, требующие военное положение - это вопрос .
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Это что же к обычной войне готовы, а к гибридной нет?
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Військовий стан буде введений в останній рік гражданіна порошенко. Тільки так він зможе остатися при владі.
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По юридичним поняттям воно звісно так, при військовому стані за законом вибори не проводять, але ж прийдеться тоді і мобілізацію оголошувати, а тут уже можливі "заліпухи" - або хрєн кого поймаєш, або злий народ, який уже давно зрозумів як пєтюня з компанією та друзяками олігаторами поставили людей на межу виживання, може отримати в руки зброю і піти одразу не на фронт а до маєтків прокурорів, суддів, сбушників кришувальників, міністрів, а там ідо самого харанта добереться... Ото така палка на два кінці вималюється, хіба що хитро змінять закон про військовий стан, так щоб вибори проводити не можна було і народ до зброї не допускати. Але то вже мабуть йому не допоможе, зброї і так валом, і терпіння вже на межі...
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Если б только эти катера. К сожалению, то же по флоту в целом.
"Бескорабельный и неэффективный флот, который фактически существует только на бумаге, с раздутым штатом" Инфографика
Украинские ВМС, которые привлекли внимание общественности после того, как волонтеры выложили в сеть видео скандального инцидента со стрельбой на базе ВМС в Одессе, на который не последовало никакой реакции командования, попали под пристальное внимание экспертов и журналистов. Оказалось, банальное сравнение с флотами других стран показало абсолютную неэффективность структуры, управления и стратегии развития.
http://censor.net.ua/photo_news/373906/beskorabelnyyi_i_neeffektivnyyi_flot_kotoryyi_fakticheski_suschestvuet_tolko_na_bumage_s_razdutym_shtatom
При необходимости армия готова к военному положению. Тут нет проблем, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5331
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С головы надо начинать, как говорят "рыба с головы гниет", так и государство.
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При необходимости армия готова к военному положению. Тут нет проблем, - Минобороны

ой, и не говорили бы они таких слов....
я так понимаю, нет проблем - пока нет военного положения....
а "вдруг" - то сразу ой, бл@, а всё разваливается, линия обороны не достроена, краников для душа на полигон не завезли из-за служб обеспечения...
Слава Богу, есть волонтёры и добрые люди, которые и оденут, и накормят, и краниками обеспечат... - тогда да - ТУТ ПРОБЛЕМ НЕТУ!...
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Ну краниками для душа волонтёры может и обеспечат, а вот мобилизованными хренушки, стопчут военкоматы все подошвы на сапогах а людишек для мобилизации хрен найдут, нема больше дураков в эти игры путлеро-порошенковские играть, поняли давно все как наши керманичи на войнушке бабло колотят.
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Это, уважаемый, не ваша забота когда я вернулся, мой следующий фронт если и будет то начнётся он с АП, ВР и КМ, там враги похлеще орков, с тыла суки бьют.
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В окопах не сидел. Но вот давно заметил одну закономерность: кто в окопах таки сидел, то Порошенка с его генералами не защищает

Совпадение?
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Ну смотря какое "военное положение", если подавлять волнения внутри страны то там все ок, майданов больше не будет.
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Линий обороны не одна...и все достроены.....
Краники для для душа может и не подвезут вовремя...а вот то чем винторогих скотов в ад оправлять все привезут вовремя.....
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Точно привезут? А может лучше продать другим странам, нам же валюта нужнее как бы :D

Наши знаменитые аж целых 10 танков Оплот хоть раз видели передовую?
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так ты иди сейчас уже кацапам сдавайся - чего тянуть...?
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Сдаваться не надо, надо просто поставлять в свою армию лучшее что у нас есть, а не дерьмо ремонтировать, которое на передке приходится опять доремонтировать
Или Я не прав? Может и Израиль лохи?
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а без лучшего вооружения наши ребята будут сдаваться...?
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"За все время конфликта в Донбассе были освобождены или найдены 3 136 украинских пленных. Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит в эфире «5 канала»."

Вопросы есть?
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они сами шли и сдавались...?\судя по твоей логике...\
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Представь себе
Боец попадает в плен по одной из перечисленных причин:
- попали в плотное окружение по вине руководства.
- закончились боеприпасы по вине руководства.
- вышло из строя вооружение (опять таки по вине руководства).

А вот были бы на передке Оплоты, Стугны-П (типа джавелины ахахаххахахах ), хорошее обмундирование, современное питание, связь, беспилотников много - так и воевали бы с намного большим боевым духом, а боевой дух - это самое главное на поле боя.
Но опять таки, боевой дух формируют такие "мелочи" как хорошее вооружение.
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Ну если вспомнить какой хаос и неразбериха была в 2014 и 2015 , то данное количество пленных и есть ответ на Ваши вопросы.
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А почему у нас не побывало такое количество пленных со стороны террористов?
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Армия,волонтёры и добрые люди и есть все мы- народ Украины. И все вместе верю-мы готовы.
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Если вас продолжают убивать на войне,- это плохо, но, если это - на гибридной войне,- совсем другое дело! Пусть убивают...
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Ни к чему Украинская Армия не готова....Если начнется война и начнут погибать не по 2-3 человека в день ,а по несколько тисяч....то что Украина проведет мобилизацию? Нет конечно.На бумаге все красиво,а в реалии почти ничего не поменялось.Самими первими откажутся идти на войну АТОшники и военкоми с прокурорами ничего не сделают...
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да, похожее слышали три года назад, когда нам обещали блицкриг на Киев
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вы считаете что Украинцы в случае вторжения недорашки откажутся идти на Войну???!
И что Украинцы будут из окон наблюдать как разворовуют, убивают, насилуют???!
Советую "передать" своему начальнику - максимум что сможет захватить недорашкас лохогандоном ето часть Харьковской обл.
А вот сколько трупов вы положите?
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Ой не пиздите, уже три года, может быть самому министром стать, только гаранта достойного выбрали тогда, сейчас не пожинали бы такие результаты.
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Наш" Харант" назначил Министром Оборони Гелетея - тот виступая на второй день обещал Украинские ДИВИЗИИ подвести ближе к границе.....В Украине последняя ДИВИЗИЯ била реформирована в 2004 году...Кто будет отвечать за назначение етого некомпетентного персонажа Министром Оборони???.Ошибка на ошибке....Не Президент, а ходящее недоразумение(.
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Я ни в коем разе не защищаю Порошенко,как главнокомандующего в т.ч. и в вопросе кадров. Но ,все мы знаем,что президент был сугубо гражданским человеком и ,очевидно, консультировался с военными. Вот с кем,это вопрос.
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Миллиард долларов - 26 миллиардов гривень - потери Украини на складах - один беспилотник России "пал смертю храбрих"....В войсках нету снайперских патронов и вогов.....3 года войни.Самий мощний АРСЕНАЛ оружия и боеприпасов в Украине уничтожен...А в МО говорят о том что Украина к чемуто там готова....ето звучит по крайней мере глупо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри необходимости армия готова к военному положению. Тут нет проблем, - Минобороны
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