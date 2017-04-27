 При необходимости армия готова к военному положению. Тут нет проблем, - Минобороны

Украинская армия готова к возможному объявлению военного положения в случае открытой вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом, отвечая на вопросы в ходе II Украинского форум по обороне и безопасности, заявил заместитель министра обороны Игорь Павловский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Если будет введено военное положение, ВСУ готовы выполнить требования руководства государства по переходу в режим полного применения. Тут нет проблем", - сказал он.
По словам замглавы Минобороны, за три года необъявленной войны России против Украины "практически вся" структура перевода армии на функционирование в режиме военного положения "полностью отработана".
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Введение военного положения в случае отторжения территорий, интервенций - это обязанность Президента, - Безсмертный(189)
Введение военного положения возможно, но к этому должно быть готово общество, - депутат Кривенко(91)
Если у нас не будет больше танков и пушек, больше денег на оборону, то объявлять военное положение нет смысла, - Геращенко(156)
Тука: "Вводить военное положение на Донбассе - нецелесообразно"(227)
Мы хотим четко потребовать у Порошенко внести в Раду указ о введении военного положения в Луганской и Донецкой областях, - Тимошенко. ВИДЕО(317)
Введение военного положения пока что не обсуждается, - Елисеев. ВИДЕО(80)
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Чесно кажучі, Ви вже задовбали знаток усього та по всім проблемам.
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ты же не станешь ему платить чтобы он не писал...?
а так товарисчь на бутельброд зарабатывает...
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Оно может и так, если б мы не знали какая у нас армия, и что многие из палкаводцев и одной книги не прочитали. Но палкаводят же. Если б в армии ребята газоны не красили, да лужи не вычерпывали. И прочий маразм, который там происходит, при этому обычному солдату там думать не положено. Есть маразматичный приказ - исполняй, используя солдатскую смекалку. Потому и такое отношение к "гениям" стратегического мышления и тактического соображения. Потому: хотите уважения, дык для начала прекратите маразмом заниматься.
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не "готова ли армия к В.П."
а "насколько армия подготовлена к полномасштабной войне с Россией"
Пока ВСУ восстанавливаются г.о. по шаблонам Советской Армии, а вооружена преимущественно тем, что досталось от СССР
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В отношении высшего командования ВСУ, которое, в основном, осталось неизменным даже 2014г, - неплохая статья в вашу коллекцию:
Наш "паркетный" Эйзенхауэр: Муженко мечтает стать генерал-президентом Украины?
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"Бескорабельный и неэффективный флот, который фактически существует только на бумаге, с раздутым штатом" Инфографика
Украинские ВМС, которые привлекли внимание общественности после того, как волонтеры выложили в сеть видео скандального инцидента со стрельбой на базе ВМС в Одессе, на который не последовало никакой реакции командования, попали под пристальное внимание экспертов и журналистов. Оказалось, банальное сравнение с флотами других стран показало абсолютную неэффективность структуры, управления и стратегии развития.
http://censor.net.ua/photo_news/373906/beskorabelnyyi_i_neeffektivnyyi_flot_kotoryyi_fakticheski_suschestvuet_tolko_na_bumage_s_razdutym_shtatom
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3 (ТРИ) года - Карл !
http://zn.ua/WORLD/v-kitae-postroili-novyy-avianosec-246727_.html
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Утрачена армія здобутої держави 23.07.2014
***780 тисяч особового складу, 6500 танків, 7000 інших броньованих бойових машин, 7200 артилерійських систем.Більше 500 кораблів та суден, 1100 бойових літаків, більше 2000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет. Купил за $ 20.О млн. долларов у кучмы (никчемного барыги) Китайский предприниматель для
развлекательного атракциона.И за несколько лет выдали на гора авианосец 중국 항공모함 료녕 Ляонин 中国母舰辽宁 .
https://www.youtube.com/watch?v=OsI14M5gQs8
https://www.youtube.com/watch?v=OsI14M5gQs8
Авіанесучий крейсер "Варяг" буксують до Китаю (2001). Фото: "Вікіпедія"
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ой, и не говорили бы они таких слов....
я так понимаю, нет проблем - пока нет военного положения....
а "вдруг" - то сразу ой, бл@, а всё разваливается, линия обороны не достроена, краников для душа на полигон не завезли из-за служб обеспечения...
Слава Богу, есть волонтёры и добрые люди, которые и оденут, и накормят, и краниками обеспечат... - тогда да - ТУТ ПРОБЛЕМ НЕТУ!...
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Совпадение?
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Краники для для душа может и не подвезут вовремя...а вот то чем винторогих скотов в ад оправлять все привезут вовремя.....
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Наши знаменитые аж целых 10 танков Оплот хоть раз видели передовую?
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Или Я не прав? Может и Израиль лохи?
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Вопросы есть?
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Боец попадает в плен по одной из перечисленных причин:
- попали в плотное окружение по вине руководства.
- закончились боеприпасы по вине руководства.
- вышло из строя вооружение (опять таки по вине руководства).
А вот были бы на передке Оплоты, Стугны-П (типа джавелины ахахаххахахах ), хорошее обмундирование, современное питание, связь, беспилотников много - так и воевали бы с намного большим боевым духом, а боевой дух - это самое главное на поле боя.
Но опять таки, боевой дух формируют такие "мелочи" как хорошее вооружение.
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И что Украинцы будут из окон наблюдать как разворовуют, убивают, насилуют???!
Советую "передать" своему начальнику - максимум что сможет захватить недорашкас лохогандоном ето часть Харьковской обл.
А вот сколько трупов вы положите?
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