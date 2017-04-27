 "В Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника", - заявление МИД о демонтаже монумента вблизи Перемышля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД.
"В Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля. Это откровенная провокация в канун чествования 70-й годовщины преступной акции Висла - очевидно, с целью отвлечения внимания от этой пресловутой даты", - сказано в сообщении.
МИД отмечает, что общим интересом является спокойное урегулирование этой ситуации в правовом поле, чтобы в дальнейшем не было действий подобного рода.
Министерство намерено обратиться к польской стороне за официальными разъяснениями и согласованием дальнейших шагов по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских захоронений в Украине, для обеспечения их надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти с 1994 года.
Отмечается, что уже достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни в Варшаве двусторонних консультаций с участием руководства государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, которая ответственна за реализацию вышеупомянутого соглашения.
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А тех, кто пикнет "Львов польский" - пропадать безвести и находить в реках.
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Який творить зі Львова Європейське "туристичне місто"
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Не хватает еще фраз об обеспокоенности... А вообще - это пипец. В нормальных странах после таких инцидентов вызывается на ковер посол, а президент сразу связывается с руководителем страны, где произошел такой акт вандализма. И если объяснения виновной стороны на принимаются, то отзывается посол с дальнейшим рассмотрением вопроса о разрыве дипотношений.
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Проплаченная шантропа рушила памятник,не думаю, что здравомьіслящие люди в Польше станут портить отношения с дружественной Украиной , в угоду своим убийцам - кацапне.
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Поляки злы на УПА,чему удивляться..
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Замітно,як у темах виконує роль"розігрівача"...
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НУ... і якщо вони думають,що не буде відповіді..
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Странно видеть, как в очередной раз польские националисты играют на руку Кремлю, но переписки Усовского продемонстрировали, что у всего есть своя цена. Однажды Россия-СССР уже «делила» Польшу. Могут повторить? Могут. Если падет Украина, то следующая будет Польша. И это должны понимать польские любители ситуативной дружбы с Кремлем, продавая свое будущее и будущее своих детей за деньги российского Газпрома.
Только совместными усилиями польского и украинского общества, консолидированной и мудрой позицией дипломатов, журналистов, активистов и патриотов можно выстоять против российской гибридной агрессии, целью которой является не только Украина, но и Польша, страны Балтии и другие государства, попадающие в орбиту интересов РФ.
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