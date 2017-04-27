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 Политика Украины
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Все про:МИД (4061) памятник (2086) Польша (3794)

 "В Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника", - заявление МИД о демонтаже монумента вблизи Перемышля

Министерство иностранных дел возмущено демонтажем памятника воинам Украинской повстанческой армии около Перемышля (Польша).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД.

"В Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля. Это откровенная провокация в канун чествования 70-й годовщины преступной акции Висла - очевидно, с целью отвлечения внимания от этой пресловутой даты", - сказано в сообщении.

МИД отмечает, что общим интересом является спокойное урегулирование этой ситуации в правовом поле, чтобы в дальнейшем не было действий подобного рода.

Министерство намерено обратиться к польской стороне за официальными разъяснениями и согласованием дальнейших шагов по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских захоронений в Украине, для обеспечения их надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти с 1994 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля. ФОТОрепортаж

Отмечается, что уже достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни в Варшаве двусторонних консультаций с участием руководства государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, которая ответственна за реализацию вышеупомянутого соглашения.

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не о чём с поляками разговаривать они вторые кацапы
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Поляки панічно, панічно бояться українців. Ми показали їм хто ми є під час протистояння з армією крайовою і фактично перемогли і тепер жах перед українськими вояками не дає спокійно жити полякам на наших землях. Думка про те що на ці землі зрештою повернуться українці, які жили там більше 1000 років, не дає спокійно жити дітям та онукам тих хто підступно вбивав наших селян, користуючись відсутністю поруч українських вояків. Але доля врешті решт відплатить вбивцям сповна і Польща ще буде змушена просити в України допомоги для захисту від кацапів, як робила це в 1920році під час наступу Першої кінної армії Будьоного. Так само і зараз все НАТО обкакається і відмовиться знищувати російський десант в Польщі і поляки прийдуть до українців по допомогу і комусь ще буде дуже шкода за ці демонтовані пам'ятники.
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А ты похоже первый кацап. Да, скрепа?
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Тю. Та пусть у себя сносят. А мы у себя.

А тех, кто пикнет "Львов польский" - пропадать безвести и находить в реках.
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Ви щось маєте проти Садового !?

Який творить зі Львова Європейське "туристичне місто"
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"В Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника", - заявление МИД о демонтаже монумента вблизи Перемышля.
Не хватает еще фраз об обеспокоенности... А вообще - это пипец. В нормальных странах после таких инцидентов вызывается на ковер посол, а президент сразу связывается с руководителем страны, где произошел такой акт вандализма. И если объяснения виновной стороны на принимаются, то отзывается посол с дальнейшим рассмотрением вопроса о разрыве дипотношений.
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Как то слабенько прозвучал голос нашего МИДа... Польский посол уже с утра должен был бежать к ним за нотой протеста и давать разъяснения. Помнится поляки такую вонь подняли когда, какого то задрипаного мэришку в Украину не пустили. И посла на ковер вызывали и ножками топали...
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И где поляки такому научились - памятники сносить? Животные!
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Правильнее спрашивать кто проплатил и кому выгодно , догадываетесь коу , пан Ватан Ватан ов
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У казламордии научились, для кацапов , что не знают своей истории, нужно ткнуть мордой,как плешивого кота в дерьмо - начиная с царской кацапии , каждьій новьій режим сносил памятники предьідущего, В Украине чаще можно встретить ,например, памятник Катьке,чем в самой кацапии.
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Поляки еще те у#банцы. Сотрудничаем да, друзей нет. Только сами Украинцы только сами!!!
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Разве от поляков можно было что-то еще ожидать? МИД как всегда надеется на дипломатию и позорит страну. Скоро так и Львов отдадим молча.
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Кремлевские безработные содержанцы в Польше,по указке спонсора Затулина,отрабатывают бабло на наркоту , шлюх и хлеб насущный под видом польских радикалов.
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Они же себя снимали. Нужно изловить и депортировать в Украину, прямо в тюрьму.
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Лучше бы он этого не делал. Когда дело касается УПА поляки звереют. Особенно нынешняя власть.
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Насрать . Могут звереть . Этот не тот случай .
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А на какацов, что их подзуживают , поляки не звереют?Неужели не за что?
Проплаченная шантропа рушила памятник,не думаю, что здравомьіслящие люди в Польше станут портить отношения с дружественной Украиной , в угоду своим убийцам - кацапне.
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а українці, коли згадують про польську пацифікацію 1930-39 років, теж мають звіріти?
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Насильно мил не будешь..
Поляки злы на УПА,чему удивляться..
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все беды от комуняцких бредней и их людоедского режима.
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Вот и прогнозируемый ответ на все вопросы .
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І шо тепер ? В нас мало українців (принаймні по паспорту) , які отримували і отримують кацапські гроші ?
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у мене завжди була підозра,що такий активний тут "супер-пупер патріот" Олександр Багряний не такий простий...
Замітно,як у темах виконує роль"розігрівача"...
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Зараз мільйон українців на поляків працює в якості рабів, найбруднішу роботу виконують, ось вони і вирішили, що можуть тепер умови диктувати, як за часів короля Казимира.
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Не будь сейчас росиси, поляки с лихвой заменили бы её.
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під дудку великодержавного польського шовінізму. причому - і не припиняла.
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полякам варто нагадати,що у Львові існує "Цвинтаж орлєнт" (Цвинтар Орлят)...
"В Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника", - заявление МИД о демонтаже монумента вблизи Перемышля - Цензор.НЕТ 6240

НУ... і якщо вони думають,що не буде відповіді..
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Судя по заявлениям польских националистов, кто-то из польской службы безопасности ABW просил воздержаться от проведения таких акций, но видимо картинка для Кремля была важнее мнения местных силовиков (или за снос уже было заплачено так много, что назад пути не было?)
Странно видеть, как в очередной раз польские националисты играют на руку Кремлю, но переписки Усовского продемонстрировали, что у всего есть своя цена. Однажды Россия-СССР уже «делила» Польшу. Могут повторить? Могут. Если падет Украина, то следующая будет Польша. И это должны понимать польские любители ситуативной дружбы с Кремлем, продавая свое будущее и будущее своих детей за деньги российского Газпрома.
Только совместными усилиями польского и украинского общества, консолидированной и мудрой позицией дипломатов, журналистов, активистов и патриотов можно выстоять против российской гибридной агрессии, целью которой является не только Украина, но и Польша, страны Балтии и другие государства, попадающие в орбиту интересов РФ.
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А это даже хоршо, что они так открыто, типа по решению местных властей, расписались в своём отношении к Украине. Надеюсь хоть теперь уже большинство перестанет питать надежды о братстве, руке помощи и т.д. и т.п. ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника", - заявление МИД о демонтаже монумента вблизи Перемышля
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