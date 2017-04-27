 "В Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника", - заявление МИД о демонтаже монумента вблизи Перемышля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД.

"В Украине возмущены демонстративными и дерзкими действиями в отношении украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля. Это откровенная провокация в канун чествования 70-й годовщины преступной акции Висла - очевидно, с целью отвлечения внимания от этой пресловутой даты", - сказано в сообщении.

МИД отмечает, что общим интересом является спокойное урегулирование этой ситуации в правовом поле, чтобы в дальнейшем не было действий подобного рода.

Министерство намерено обратиться к польской стороне за официальными разъяснениями и согласованием дальнейших шагов по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских захоронений в Украине, для обеспечения их надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти с 1994 года.

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Отмечается, что уже достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни в Варшаве двусторонних консультаций с участием руководства государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий, которая ответственна за реализацию вышеупомянутого соглашения.