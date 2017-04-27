 Боевики "ЛНР" из зенитной установки обстреляли российский беспилотник "Орлан-10", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
"Противник продолжает терять вооружение и военную технику в связи с низкой организацией взаимодействия и несогласованностью действий подразделений. 26 апреля расчетом зенитной установки ЗУ-23-2 с передовых позиций 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) обстрелян беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10" из состава отдельной роты беспилотных летательных аппаратов 2 АК ВС РФ", - сказано в сообщении.
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