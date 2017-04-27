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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10198) кадры (430) Гройсман (2854) реформы (2573)

 10 министерств будут реформированы, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о том, что Кабмин намерен реформировать 10 министерств.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter премьера, об этом он сказал во время конференции "Состояние и перспективы реформы государственного управления в Украине".

Глава Кабмина отметил, что к процессу обновления кадрового состава министерств будут привлечены европейские партнеры Украины.

"Приняли решение провести реформу министерств: 10 из них будут реформированы. Начинаем с европейскими партнерами процесс обновления кадров", - сказал премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время будут "перезагружены" девять министерств - на работу выйдут более тысячи молодых профессионалов, - Гройсман

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что к осени планируется обновить кадровый состав 9 министерств.

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реформировали, реформировали и не выреформировали за 3 года. а реформировать то начинать надо с гнойсмана.
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Яценюк конечно сволочь, но Гройсман и его переплюнул, все его тексты рассчитаны на идиотов: "Розпочинаємо з європейськими партнерами процес оновлення кадрів." - а что ему до этого мешало сделать оновлення кадрив???
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Я вже боюсь цих реформ.Після реформування в них розбухають штати та росте непомірно в десятки разів зарплата.
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Весь вінницький базар перебереться в кабмін???
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Блин, "реформы" от Вовы Гройцмана напоминают игру в наперстки. Видать, сказывается высшее образование, полученное на Винницком базаре.
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слово реформы из головы этого пришебня ассоциируются исключительно с усилением бардака и беспредела
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Неужели еще кто то ждет реформ от этого сборища?!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины10 министерств будут реформированы, - Гройсман
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