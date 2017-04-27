 10 министерств будут реформированы, - Гройсман

Глава Кабмина отметил, что к процессу обновления кадрового состава министерств будут привлечены европейские партнеры Украины.
"Приняли решение провести реформу министерств: 10 из них будут реформированы. Начинаем с европейскими партнерами процесс обновления кадров", - сказал премьер.
Прийняли рішення провести реформу міністерств: 10 з них будуть реформовані. Розпочинаємо з європейськими партнерами процес оновлення кадрів.- Volodymyr Groysman (@VGroysman) 27 квітня 2017 р.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что к осени планируется обновить кадровый состав 9 министерств.
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реформировали, реформировали и не выреформировали за 3 года. а реформировать то начинать надо с гнойсмана.
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