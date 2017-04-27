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 Политика Украины
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Все про:адвокат (906) НАБУ (1665) ГФС (2763) Насиров (500) САП (457)

 САП открыла производство по факту проникновения сотрудников НАБУ в палату Насирова в клинике "Феофания" перед его задержанием

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту проникновения сотрудников Национального антикоррупционного бюро в палату отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в клинике "Феофания" перед его задержанием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Соломенском районном суде Киева сказал журналистам его адвокат Александр Лысак, передают Українські Новини.

В суде с 26 апреля рассматривается ходатайство САП о продлении на 2 месяца обязательств Насирова носить электронный браслет слежения и не выезжать за границу.

Данное ходатайство обусловлено продлением срока досудебного расследования в отношении главы ГФС.

Его защита считает ходатайство не мотивированным и утверждает, что подзащитному не было вручено сообщение о подозрении в установленном законом порядке.

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Адвокат продемонстрировал заключение судебно-медицинской комиссии, которая установила, что Насирову перед задержанием в "Феофании" дважды вводили внутривенно транквилизаторы, и, таким образом, он вряд ли мог пребывать в сознании в момент оглашения ему подозрения.

Также Лысак обнародовал письмо главы Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгения Захарова, который утверждает, что процедура задержания и ареста Насирова были унизительными и нарушающими права человека.

Кроме того, защита сообщила, что обратилась в Печерский районный суд Киева и 24 апреля получила положительное решение, согласно которому прокуратура была обязана открыть уголовное производство по факту незаконного проникновения сотрудников НАБУ в медицинскую палату Насирова.

"Мы получили ответ за подписью прокурора САП Романа Симкива, что данные сведения внесены в ЕРДР по превышению полномочий (сотрудников бюро) и осуществляется досудебное расследование", - заявил Лысак.

Он также отметил, что защита настаивает на привлечении к уголовной ответственности главы медицинской комиссии, который разрешил транспортировку Насирова в суд.
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Ну вот и пошёл слив, залог вернут, извинятся, выдадут компенсацию и восстановят в должности "больного" вора-чиновника.
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САП працює на мафію, Холодницького треба звільнити! Крадій має сидіти в тюрмі, а САП саботує всі намагання НАБУ! Досить вже цього мафіозного цирку! Насіров не хворий, він не лежить в лікарні і може знаходитись в СІЗО, всі хто причетний до фальсифікації діагнозів мають сидіти в СІЗО разом з Насіровим! Скільки можна знущатись з правосуддя в Україні? Буде Вам суки, коліївщина, якщо Ви не хочете по-закону.
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Холодницький разом з Логвінським на зустрічі з українською мафією в США домовляються про відмазування корупціонерів НФ мартиненка та інших. Випадково їх викрив Дорожний контроль
САП открыла производство по факту проникновения сотрудников НАБУ в палату Насирова в клинике "Феофания" перед его задержанием - Цензор.НЕТ 1068
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А может на мафию работает тот, кто заведома нарушает процесуальные нормы и создаёт правовые основания для слива? Тот, кто преднамеренно, в попыхах "хватает" подозреваемого, дабы недопустить чистого задержания?
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Оооооо дело таки стало продвигаться в лучших украинских традициях.
Похоже история с бриллиантовым прокурором и теми кто его задерживал, так ничему и не научила желающих бороться с коррупцией.
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Сейчас азера с извинениями выпустят, а НАБУ пересажают... Cлава Украине.
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В конце концов, пристрелите этого Насирова, чтобы не мучался сердешный
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заметьте, не врачей "феофании" прижали за явное укрывательство преступника. да хотя о чем это я? життя по-новому оно такое...
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САП открыла производство по факту проникновения сотрудников НАБУ в палату Насирова в клинике "Феофания" перед его задержанием.........

Ужоооос! Шоооооок! В святой хфеохфании... святом месте отдыха святейших....
Пытали?

Так, казнить нельзя, помиловать тоже нельзя. Что же будем делать?
Пытать, Ваше Высочество. Пытать можно…
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САП открыла производство по факту проникновения сотрудников НАБУ в палату Насирова в клинике "Феофания" перед его задержанием.
Блин, голимый соевый цирк продолжается. Исчо надо приобщить к делу тепловизор, с помощью которого сотрудники НАБУ вычислили насирова в палате.
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и вот эта вся хурма происходит на фоне войны смертей и обнищания. мля.....
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Буду краток - КАК ЖЕ вы СУКИ УЖЕ ВСЕХ ЗА@@АЛИ !
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Кто фактически наживается на экономических преступлениях? Фигурант >> >>> свора высоко оплачиваемых адвокатов>>коррумпированные судьи, приговаривающие в среднем к 5% залогам от суммы украденного >> некие мифические структуры, поглощающие даже эти смехотворные залоги. Кто является потерпевшим и теряющим на этой занятной карусели - украинский народ. Добавить просто нечего.....Система*с....
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А каково беса этот здоровый бугай делал в клинике "Феофания".
Оно просто лежало и пыталось дурить весь украинский народ симулируя "недееспособность". В/в транквилизаторы ему были не показаны, а если дали, то скорее всего дали чтобы оно не обоsрало с перепугу больничную койку в случае задержания.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП открыла производство по факту проникновения сотрудников НАБУ в палату Насирова в клинике "Феофания" перед его задержанием
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