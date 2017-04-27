САП открыла производство по факту проникновения сотрудников НАБУ в палату Насирова в клинике "Феофания" перед его задержанием.........

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Соломенском районном суде Киева сказал журналистам его адвокат Александр Лысак, передают Українські Новини.
В суде с 26 апреля рассматривается ходатайство САП о продлении на 2 месяца обязательств Насирова носить электронный браслет слежения и не выезжать за границу.
Данное ходатайство обусловлено продлением срока досудебного расследования в отношении главы ГФС.
Его защита считает ходатайство не мотивированным и утверждает, что подзащитному не было вручено сообщение о подозрении в установленном законом порядке.
Адвокат продемонстрировал заключение судебно-медицинской комиссии, которая установила, что Насирову перед задержанием в "Феофании" дважды вводили внутривенно транквилизаторы, и, таким образом, он вряд ли мог пребывать в сознании в момент оглашения ему подозрения.
Также Лысак обнародовал письмо главы Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгения Захарова, который утверждает, что процедура задержания и ареста Насирова были унизительными и нарушающими права человека.
Кроме того, защита сообщила, что обратилась в Печерский районный суд Киева и 24 апреля получила положительное решение, согласно которому прокуратура была обязана открыть уголовное производство по факту незаконного проникновения сотрудников НАБУ в медицинскую палату Насирова.
"Мы получили ответ за подписью прокурора САП Романа Симкива, что данные сведения внесены в ЕРДР по превышению полномочий (сотрудников бюро) и осуществляется досудебное расследование", - заявил Лысак.
Он также отметил, что защита настаивает на привлечении к уголовной ответственности главы медицинской комиссии, который разрешил транспортировку Насирова в суд.
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Похоже история с бриллиантовым прокурором и теми кто его задерживал, так ничему и не научила желающих бороться с коррупцией.
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Ужоооос! Шоооооок! В святой хфеохфании... святом месте отдыха святейших....
Пытали?
Так, казнить нельзя, помиловать тоже нельзя. Что же будем делать?
Пытать, Ваше Высочество. Пытать можно…
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Блин, голимый соевый цирк продолжается. Исчо надо приобщить к делу тепловизор, с помощью которого сотрудники НАБУ вычислили насирова в палате.
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Оно просто лежало и пыталось дурить весь украинский народ симулируя "недееспособность". В/в транквилизаторы ему были не показаны, а если дали, то скорее всего дали чтобы оно не обоsрало с перепугу больничную койку в случае задержания.
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