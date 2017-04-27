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 Погибший на Луганщине наблюдатель ОБСЕ - американец Джозеф Стоун из Аризоны

Джозефу Стоуну было 36 лет. Он погиб во время подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ на контролируемой пророссийскими боевиками части Луганской области 23 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tucson. com.

36-летний Джозеф Стоун из города Тусон, штат Аризона, был наблюдателем в миссии ОБСЕ в Украине. Стоун проработал парамедиком девять лет после окончания местного колледжа. Перед командировкой на Донбасс Стоун работал в миссиях в Афганистане и Либерии.

"Мир потерял что-то очень особенное 23 апреля", - сказал брат Джозефа, Мэтью Стоун, в комментарии местному изданию.

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Джозеф Стоун несколько последних лет провел неподалеку от зон военных конфликтов, но Украина была первой страной, где он попал непосредственно в военные условия, сказал его брат.

Стоун стал первым сотрудником ОБСЕ, погибшим на Донбассе во время мониторинговой миссии организации. Многие страны призвали расследовать гибель американца на оккупированной сепаратистами территории.

У Джозефа Стоуна остался 13-летний сын, гражданская жена, два брата и мать.

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Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию " непростительной ".
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Лугандон зачаївся в очікуванні візиту танцюючих голих афроамериканців верхи на "Абрамсах".
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Щирі співчуття родині Джозефа Стоуна і вічна пам'ять !
А загинув він від російських терористів , а не просто місцевих сепаратистів !
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Белый господин погиб! А то, что уже погибших местных граждан перевалило за десятки тысяч с подачи в т.ч. и американцев это статистика. Ну нам до сирийцев далеко еще, там за сотни тысяч.
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жаль мужика...ребенок сиротой остался, да и что родители чувствуют- ужас...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогибший на Луганщине наблюдатель ОБСЕ - американец Джозеф Стоун из Аризоны
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