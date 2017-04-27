 Погибший на Луганщине наблюдатель ОБСЕ - американец Джозеф Стоун из Аризоны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tucson. com.
36-летний Джозеф Стоун из города Тусон, штат Аризона, был наблюдателем в миссии ОБСЕ в Украине. Стоун проработал парамедиком девять лет после окончания местного колледжа. Перед командировкой на Донбасс Стоун работал в миссиях в Афганистане и Либерии.
"Мир потерял что-то очень особенное 23 апреля", - сказал брат Джозефа, Мэтью Стоун, в комментарии местному изданию.
Джозеф Стоун несколько последних лет провел неподалеку от зон военных конфликтов, но Украина была первой страной, где он попал непосредственно в военные условия, сказал его брат.
Стоун стал первым сотрудником ОБСЕ, погибшим на Донбассе во время мониторинговой миссии организации. Многие страны призвали расследовать гибель американца на оккупированной сепаратистами территории.
У Джозефа Стоуна остался 13-летний сын, гражданская жена, два брата и мать.
Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб Луганской области, контролируемого боевиками, подорвался на мине патрульный автомобиль мониторинговой миссии ОБСЕ. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое, граждане Чехии и Германии, получили ранения. Государственный департамент США заявил, что не собирается оставлять безнаказанной гибель американского гражданина, и назвал трагедию " непростительной ".
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А загинув він від російських терористів , а не просто місцевих сепаратистів !
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