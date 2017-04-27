 За день полиция разоблачила 16 чиновников и судей, нарушивших антикоррупционное законодательство

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента Наталья Калиновская.
В частности, она отметила, что глава одной из областных государственных администраций до своего назначения на должность был директором коммерческой структуры и имел свою долю в уставном капитале компании. После назначения на должность он должен был передать все корпоративные права в управление другому лицу, на что у него было 30 дней, однако он этого не сделал. В настоящее время главе ОГА вручен протокол о совершении административного коррупционного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 172-4 (нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности) КУоАП.
"Кроме того, судья одного из апелляционных судов получила в наследство более 100 гривен и должна была внести изменения в свою декларацию, однако этого не сделала. За это она будет нести административную ответственность, предусмотренную санкцией ч.2 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) КУоАП", - рассказала Калиновская.
Она также отметила, что заместитель председателя облсовета одного из южных регионов голосовал сам за себя, когда его выбирали путем голосования на сессии облсовета, а в Полтавской области мэр взял на работу в горсовет руководителя предприятия, где учредителем является его жена. Ответственность за данные правонарушения предусмотрена ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).
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