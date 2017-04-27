 В "ЛНР" в рамках мобилизационных мероприятий проводят боевую подготовку работников бюджетных организаций, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
По данным украинской разведки, российское оккупационное командование в рамках мобилизационных мероприятий проводит занятия по боевой подготовке с военнообязанными, прежде всего из бюджетных организаций "ЛНР/ДНР".
"26 апреля с.г. под руководством военнослужащих 2 АК (Луганск) ВС РФ проведены занятия по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб", - сказано в сообщении.
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у час,вільний від перевірки зошитів..
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