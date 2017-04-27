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 В "ЛНР" в рамках мобилизационных мероприятий проводят боевую подготовку работников бюджетных организаций, - ГУР

В "ЛНР" провели боевую подготовку работников бюджетных организаций с практическим выполнением стрельб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

По данным украинской разведки, российское оккупационное командование в рамках мобилизационных мероприятий проводит занятия по боевой подготовке с военнообязанными, прежде всего из бюджетных организаций "ЛНР/ДНР".

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"26 апреля с.г. под руководством военнослужащих 2 АК (Луганск) ВС РФ проведены занятия по огневой подготовке с практическим выполнением стрельб", - сказано в сообщении.


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И что?Или у нас при мобилизациях кто-то там сильно разбирался бюджетник человек или нет.
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В смысле непонятно зачем проводят , Украине то три дня осталось или вы не верите кукарченко ?
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))))))) я вот запамятовал .. с начала Киев а потом Лондон или наоборот ?
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абы клаву ковырять .... если завтра у тебя оккупируют город такие же урки и займутся мобилизацией... или ты думаешь они все по собственной воле на стрельбище прутся
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У меня не оккупируют , могут только уничтожить всех .
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Тогда понятно , непонятно было когда проводили мобилизацию а добровольцы по 8 месяцев ждали контракта .
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да не понятно ... это то ты сюда для чего вплел.... разговор поддержать?
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Радостно за подпевал рашистов. Так из кабинета в ОДА и в окопы не долго)
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стреляющие учителя .. Це круто !! )))

у час,вільний від перевірки зошитів..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ "ЛНР" в рамках мобилизационных мероприятий проводят боевую подготовку работников бюджетных организаций, - ГУР
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