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 Политика Украины, Происшествия
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 Верификация списков удерживаемых лиц, отказывающихся возвращаться в ОРДЛО, начнется 28 апреля, - Ирина Геращенко

Верификация списков лиц, которые отказываются от перемещения на неподконтрольные Киеву районы ОРДЛО, начнется 28 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"На минском фронте без перемен. Верификация заявлений лиц, которые совершили преступления против Украины, но которых можно помиловать в рамках закона ради освобождения наших заложников, и при этом эти лица отказываются ехать в ОРДЛО, начнется 28 апреля", - написала она.

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Геращенко отметила, что такая верификация должна была стартовать еще 18 апреля. Украинская сторона и команда ОБСЕ, лично координатор гуманитарнои группы Тони Фриш, представители СБУ и офиса Уполномоченного по правам человека уже были на Донбассе, были полностью готовы работать, "но представители ОРДЛО в последнюю минуту все сорвали", чему были свидетелями офис уполномоченного ВР по правам человека Лутковской и ОБСЕ.

"Надеюсь, 28 апреля обойдется без сюрпризов, верификация начнется и это приблизит нас к освобождению заложников", - сообщила первый вице-спикер ВР.


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зачем всех пленных втихаря отпускали по началу? ,,чистых,, российских солдат, с армейскими нашивками и документами. зачем гиркина выпустили со Славянска? это преступление. ну выпустили пусть бы ехали не в Донецк, а за поребрик. зачем убили патриотов под Иловайском? Геращенко ответь на вопрос.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерификация списков удерживаемых лиц, отказывающихся возвращаться в ОРДЛО, начнется 28 апреля, - Ирина Геращенко
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