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 Общество
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Все про:Крым (19603) оккупация (6887) туризм (995)

 Большинство крымских пляжей не готовы к открытию курортного сезона

К сезону готова только четверть пляжей.

Только четверть из 428 крымских пляжей подготовлены к курортному сезону. Об этом заместитель председателя подконтрольного Кремлю правительства Крыма Лариса Опанасюк, курирующая туризм, рассказала 26 апреля на профильном совещании с нынешними главами городов и районов, сообщает "Крыминформ ".

"До 1 мая осталось совсем немного, но можно сказать, что из 428 пляжей только 109 подготовлены к курортному сезону", - сказала Опанасюк.

В свою очередь, назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал навести порядок на пляжах полуострова.

В начале апреля крымский главк МЧС сообщил, что менее четверти крымских пляжей очищены от опасных предметов на дне акватории. Крымские спасатели провели очистку дна 63 пляжей полуострова, всего в Крыму отмечено 367 официальных мест для отдыха на побережье.

Российские власти в Крыму анонсировали открытие курортного сезона к 1 мая.

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СЕРЕГА: краткость - СЕСТРА ТАЛАНТА!!! Просто "БРАВО"!
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Зачем их готовить ?
Пол-стакана - и всё заебца ! Как Хуйло завещал !
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Это на 109 пляжей больше, чем нужно для туристического сезона в Крысму.
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У людей запросы очень разные.
Каждый сам себе выберет место по комфорту и цене.
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1/4 пляжей испортили, чем существенно сократили ареал обитания рюзгим человекам.
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Абсолютно....зная россиян из глубинки, сомнений нет....Да, и это российский блогер выложил.
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Эта фотография была выложена на российском сайте россиянином http://mazday909.livejournal.com/1034805.html
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О каком курортном сезоне на военной базе идет речь?
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Кримський троль Фео зараз зайде і розкаже, що "всьо зашібісь"..
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Так в этом году всего лишь 12 миллионов туристов ожидается, хватит и четверти.
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при Хунте было 6 мил!!!
И крысячая вата по вечерам не успевала считать деньги...
ща они орут о 12 мил...и сосут в тихую в ОМОНА)))))
С пакращенням вас предатели
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А ми готуємось перекрити потоки ватанів на літній вояж в крим?Відключити електроенергію туди та постачання продуктів?
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"До 1 мая осталось совсем немного, но можно сказать, что из 428 пляжей только 109 подготовлены к курортному сезону".
Я бы сказал - только 109 из них остались менее загаженными остальных.
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Ой, как неудобно получилось. :D
Этот сезон должен был быть лучше предыдущих трёх (вместе взятых).
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зато нет бАндерафцаф и никто не запрещает разгаваривать па-руцки!
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 13 ч.13 часов назад
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Большинство крымских пляжей не готовы к открытию курортного сезона - Цензор.НЕТ 7775
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Просто "большинство крымских пляжей" что-то знают...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБольшинство крымских пляжей не готовы к открытию курортного сезона
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