 Большинство крымских пляжей не готовы к открытию курортного сезона

Только четверть из 428 крымских пляжей подготовлены к курортному сезону. Об этом заместитель председателя подконтрольного Кремлю правительства Крыма Лариса Опанасюк, курирующая туризм, рассказала 26 апреля на профильном совещании с нынешними главами городов и районов, сообщает "Крыминформ ".
"До 1 мая осталось совсем немного, но можно сказать, что из 428 пляжей только 109 подготовлены к курортному сезону", - сказала Опанасюк.
В свою очередь, назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал навести порядок на пляжах полуострова.
В начале апреля крымский главк МЧС сообщил, что менее четверти крымских пляжей очищены от опасных предметов на дне акватории. Крымские спасатели провели очистку дна 63 пляжей полуострова, всего в Крыму отмечено 367 официальных мест для отдыха на побережье.
Российские власти в Крыму анонсировали открытие курортного сезона к 1 мая.
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Пол-стакана - и всё заебца ! Как Хуйло завещал !
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Каждый сам себе выберет место по комфорту и цене.
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И крысячая вата по вечерам не успевала считать деньги...
ща они орут о 12 мил...и сосут в тихую в ОМОНА)))))
С пакращенням вас предатели
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Я бы сказал - только 109 из них остались менее загаженными остальных.
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Новости Крымнаша. Выпуск #891 за 26.04.2017 «Предатели понимают только один закон - закон силы!» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/04/26/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-891-%d0%b7%d0%b0-26-04-2017-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0/ … Выпуск сегодня Капец
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Этот сезон должен был быть лучше предыдущих трёх (вместе взятых).
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«Газпром» готовит масштабные сокращения в центральном аппарате. На мороз отправят 500 человек. России скоро торба http://www.rbc.ru/business/26/04/2017/58fa1cfe9a7947cf1f8d442f?from=main …
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