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Все про:армия (7708) Госпогранслужба (2630) Крым (19603) Николаевская область (781) учения (1691) Херсонщина (647) военнослужащие (3603)

 Украинские военнослужащие проведут учениям вблизи админграницы с оккупированным Крымом: в программе марш и преодоление водных преград

В пятницу, 28 апреля, украинские военные проведут учения в Херсонской области, граничащей с оккупированным Крымом.

Об этом Крым.Реалии рассказал пресс-офицер оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины Игорь Бирюков, передает Цензор.НЕТ.

"Это плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей. Согласно этим планам предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и марш, и преодоление водных преград", - пояснил он.

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По словам Бирюкова, данные учения не повлияют на работу контрольных пунктов на административной границе с Крымом.

Кроме того, в оперативном командовании "Юг" ВСУ проинформировали, что утром 27 апреля состоится марш с преодолением водной преграды в Николаевской области отдельной мотопехотной бригадой, которая в ближайшее время будет выполнять боевые задачи в зоне антитеррористической операции на востоке Украины.

В пресс-службе Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины подтвердили, что проведение учений в регионе на работу КПВВ на административной границе с Крымом не повлияют.

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