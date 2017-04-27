 Украинские военнослужащие проведут учениям вблизи админграницы с оккупированным Крымом: в программе марш и преодоление водных преград

Об этом Крым.Реалии рассказал пресс-офицер оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины Игорь Бирюков, передает Цензор.НЕТ.
"Это плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей. Согласно этим планам предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и марш, и преодоление водных преград", - пояснил он.
По словам Бирюкова, данные учения не повлияют на работу контрольных пунктов на административной границе с Крымом.
Кроме того, в оперативном командовании "Юг" ВСУ проинформировали, что утром 27 апреля состоится марш с преодолением водной преграды в Николаевской области отдельной мотопехотной бригадой, которая в ближайшее время будет выполнять боевые задачи в зоне антитеррористической операции на востоке Украины.
В пресс-службе Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины подтвердили, что проведение учений в регионе на работу КПВВ на административной границе с Крымом не повлияют.
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