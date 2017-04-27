 В речах Путина несложно услышать нотки отчаяния. Россия очень не вовремя теряет объемы экспорта оружия, - BloombergView

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом на страницах Bloomberg пишет обозреватель Тобин Харшоу.
Во время встречи с российскими производителями оружия Путин говорил о беспрецедентном желании покупать оружие у России, которое появилось "благодаря эффективному применению в реальных, боевых условиях, в том числе в ходе операции в Сирии".
Но несмотря на то, что Путин произносит гордые речи, в них не сложно услышать нотки отчаяния. После нескольких лет феноменального роста экспорт российского оружия оказался в стагнации. И произошло это очень не вовремя, когда обвал цен на нефть опустошил экономику России на фоне массового наращивания военной мощи", - говорится в статье.
Автор признает, что экспорт оружия сложно измерить. Но по оценкам эксперта Сергея Денисенцева, с 2005 до 2013 года продажи российского оружия за рубеж выросли в три раза, но после того каждый год они или падали, или оставались на том же уровне. Эксперт назвал некоторые причины этого обвала. Прежде всего, это может быть связано с тем, что Китай и Индия, которые традиционно покупали почти половину российского оружия, наладили собственное производство.
Во-вторых, Вьетнам, который тоже был большим рынком сбыта для России, наконец получил доступ к поставкам из США. Ведь президент Барак Обама снял запрет на продажу оружия азиатской стране.
В-третьих, низкие цены на нефть сильно сократили покупательную способность нефтяных стран, таких как Алжир, Нигерия и Азербайджан, которые тоже были крупными покупателями для России. Автор отмечает, что на фоне всего этого у Путина может и есть причины хвастаться успехами вторжения в Сирию. Но оно точно не помогло ему увеличить российские доходы.
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Убийства прекратятся тогда, когда русские осознают, что Украину они потеряли навсегда.
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Абсолютное большинство русских в мире ненавидят Украину, демократию, свободу и прочие плюшки.
Русские сами загнали себя в статус душевнобольных. "Русский" - это один из синонимов слова "раб", при чем ДОБРОВОЛЬНЫЙ.
Остальные могут себя называть как угодно, украинцами, славянами, финнами, но если они любят свободу, то они не русские.
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Абсолютное большинство русских в мире ненавидят ВСЕХ в мире, включая самих себя...
Это патологическая ненависть, основанная на скрепах и многовековом рабстве.
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Вот у кого нам еще учиться и учиться.
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ага, щааас....
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"мост" строится? вы уверены? покажите мне фотки того что там "строится" пожалуйста.
"полного содержания дыр с крымом"? кто кого содержит? что в дыре работает или нового построено? то что мы этот балласт в экономике сбросили с плечь это правильно, пусть рашку раздевает. а как Крым "содержит" это вам к крымскому бандеровцу сходить нужно, поинтерисоваться.
"немного надорвана" это вы на россми пасетесь наверно? там да, даже рост экономики есть (после переворота формулы расчета).
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А зараз в них бабло закінчується, а купляти совковий металобрухт за реальні гроші звісно ніхто не має бажання.
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Сирийские источники заявили, что рано утром 27 апреля был нанесен удар по Международному аэропорту Дамаска.
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просто сейчас ресурсы этого не позволяют делать.
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Apr. 26th, 2017 at 6:30 PM
Эти барыги совсем а***ли.
Короче, история проста как пень. Депутаты Одесского облсовета опять своих не обделили. На этот раз по глубоким, аки черная дыра, карманам чиновников разошлось 1,7 млн. грн. из обласного бюджета. Причем все это официально. На сессии облсовета 26 апреля 2017 товарищи депутаты дружно проголосовали за то, чтобы деньги, которые должны были пойти на развитие «Центра обслуживания граждан», были переданы на повышение зарплаты функционерам из аппарата облсовета.
А теперь, эмоции в сторону - излагаю по порядку.
Все помнят, что Михо Саакашвили, будучи при власти в Одесской области, создал «Центр обслуживания граждан». Тот самый, где любой и каждый мог получить необходимую бумажку без бюрократической тягомотины. Регистрация недвижимости, браков, юридических и физических лиц, техническая инвентаризация, паспортизация и оценка движимости и недвижимости, оформление разных справок и все такое. В общем, хорошая была инициатива у Михо.
Однако, у грузинских гастролеров реализация как обычно прихромала на обе ноги - центр закрыли.
Михо попиарился, израсходовал кредит доверия одесситов и жителей области и ушел с должности. Растворился в призрачном тумане, так сказать.
В бюджете Одесской области на 2017 год было прописано, что на Центр обслуживания граждан выделяется 1,7 млн. грн., чтобы он мог возобновить свою работу. Эта сумма предназначалась на раскрутку и развитие. Планировалось, что через 3 месяца предприятие перейдет на самоокупаемость. И так бы оно и было. Как минимум, потому что люди пользовались платными услугами Центра с удовольствием. Что совершенно понятно - чем год стоять в очередях и потратить кучу нервов, лучше официально и честно заплатить и быстро получить все необходимые документы. Цены были вполне приемлемые. Например, оценка автомобиля - 275 грн, замена ведомостей про юридическое лицо или организацию - 160 грн. А оформить собственный бизнес - так вообще бесплатно.
Но нет. Инициатива зачахла на корню, ибо чинуши из аппарата Одесского облсовета никак не могут нажраться. Эти самые 1,7 млн. грн., которые должны были пойти на Центр обслуживания граждан, решением 44 депутатов и легким движением руки отправились «бедненьким слугам народа» в карманы. Заметьте, не детям-сиротам, не на помощь беженцам и многодетным семьям, не раненным бойцам АТО в Военный госпиталь, а очень скромным и голодным чиновникам Одесского облсовета. При том, что у них уже такие объемы тел, что они уже в шестиместный лифт Облсовета с трудом втроем помещаются.Понятно, что все, что связано с Михо, вызывает у Урбанского и Труханова приступ истерии, но при чем здесь простые одесситы?
Как там Скрябин говорил? «То всьо має бути стріляне і пиз...е». Других слов нет.
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2013 - $10,3 млрд.
2014 - $10,2 млрд.
2015 - $14,5 млрд.
2016 - $15 млрд.
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В ВАЗ можно и 100 миллиардов долларов вложить, а на выходе будет обычный ВАЗ, которых нахрен никому не нужен за пределами Рашки
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Когда моя персона присутствовала в военкомате весной 2014-го, мне было отказано в предоставлении возможности отправится на фронт по причине "а кто же бордюры красить будет".
Что изменилось с тех пор? Генералы те же, чуть поумнели но по прежнему бойцов не считают за людей, они просто материал.
А Родину свою любимую Я буду обязан отправится защищать как только будет объявлено военное положение, в противном случае Я не от кого не прячусь и посещу военкомат как только мне вручат повестку Но а пока ВП не введено - наслаждаюсь жизнью, прям как дети наших депутатов. Ведь чем Я хуже
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Воевать мне и десяткам тысяч вроде меня - зависит только от власти. Только если воевать, то всем вместе.
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Российские федеральные каналы выдали за "американского журналиста" бизнесмена из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает интернет-издание The Insider.
18 апреля Первый канал показал выпуск ток-шоу "Первая студия", который был посвящен обострению ситуации вокруг Северной Кореи. В качестве "эксперта" в программе выступил некий "Грэг Вайнер". Сотрудники Первого канала представили мужчину как "американского журналиста". Какое СМИ он представляет, ведущий программы не уточнил.
По данным издания The Insider, настоящее имя "Грэга Вайнера" - Григорий Винников. Он несколько лет прожил в Нью-Йорке, где занимался туристическим бизнесом. О журналистской карьере Винникова ничего неизвестно. В 2012 году мужчина вернулся в Петербург...
The Insider отмечает, что в качестве "американского журналиста" Винников также выступал в эфире Пятого канала в программе, посвященной политической ситуации на Украине.
ОТСЮДА
Тут еще на днях была хорошая новость, что инициатор референдума об отделении Калифорнии от США некто Маринелли (сто сюжетов по федеральным СМИ), оказывается, живет в Екатеринбурге.
А что касается Гриши Винникова, то пару лет назад нью-йоркский журналист Владимир Козловский поведал о драматических обстоятельствах его отъезда из США:
--> http://avmalgin.livejournal.com/6964104.html
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https://topwar.ru/62356-kak-15000-ukraincev-unichtozhili-150000-russkih-ili-bitva-pri-konotope.html
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