EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Экономика, За рубежом
  7870  52
Все про:вооружение (3358) оружие (3866) Путин (23677) Сирия (2401) Bloomberg (86)

 В речах Путина несложно услышать нотки отчаяния. Россия очень не вовремя теряет объемы экспорта оружия, - BloombergView

Президент России Владимир Путин, похоже, очень гордится своей военной авантюрой в Сирии. Тем более, что она стала важной частью рекламы российского оружия, которое Москва продает заграницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом на страницах Bloomberg пишет обозреватель Тобин Харшоу.

Во время встречи с российскими производителями оружия Путин говорил о беспрецедентном желании покупать оружие у России, которое появилось "благодаря эффективному применению в реальных, боевых условиях, в том числе в ходе операции в Сирии".

Но несмотря на то, что Путин произносит гордые речи, в них не сложно услышать нотки отчаяния. После нескольких лет феноменального роста экспорт российского оружия оказался в стагнации. И произошло это очень не вовремя, когда обвал цен на нефть опустошил экономику России на фоне массового наращивания военной мощи", - говорится в статье.

Читайте также: Кубанский казак Панчук, который "был готов умереть за Путина", решил поддержать Навального: "Думали, после Крыма у нас все будет хорошо. А с каждым годом все хуже и хуже"

Автор признает, что экспорт оружия сложно измерить. Но по оценкам эксперта Сергея Денисенцева, с 2005 до 2013 года продажи российского оружия за рубеж выросли в три раза, но после того каждый год они или падали, или оставались на том же уровне. Эксперт назвал некоторые причины этого обвала. Прежде всего, это может быть связано с тем, что Китай и Индия, которые традиционно покупали почти половину российского оружия, наладили собственное производство.

Во-вторых, Вьетнам, который тоже был большим рынком сбыта для России, наконец получил доступ к поставкам из США. Ведь президент Барак Обама снял запрет на продажу оружия азиатской стране.

Смотрите также: Оккупанты "засветили" российское вооружение на репетиции "парада" в Донецке, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

В-третьих, низкие цены на нефть сильно сократили покупательную способность нефтяных стран, таких как Алжир, Нигерия и Азербайджан, которые тоже были крупными покупателями для России. Автор отмечает, что на фоне всего этого у Путина может и есть причины хвастаться успехами вторжения в Сирию. Но оно точно не помогло ему увеличить российские доходы.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а база Миротворца поможет потом выписать штрафы в 600 тысяч за каждого убитого на войне украинца, платить будут руские. И за Боинг. И за убитых ОБСЕ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не хватит. Еще много украинцев не осознало, что русско-кацапские мрази - их самые главные враги.

Убийства прекратятся тогда, когда русские осознают, что Украину они потеряли навсегда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
украинцы должны понять что они украинцы, не важно где живут и какому языку обучены.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смерти прекратятся исключительно тогда, когда кончатся свинособаки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не русские, а россияне. Хватит уже отождествлять русских с мордвой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Русский - это диагноз
Абсолютное большинство русских в мире ненавидят Украину, демократию, свободу и прочие плюшки.
Русские сами загнали себя в статус душевнобольных. "Русский" - это один из синонимов слова "раб", при чем ДОБРОВОЛЬНЫЙ.
Остальные могут себя называть как угодно, украинцами, славянами, финнами, но если они любят свободу, то они не русские.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поправка:
Абсолютное большинство русских в мире ненавидят ВСЕХ в мире, включая самих себя...

Это патологическая ненависть, основанная на скрепах и многовековом рабстве.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Раритеты всегда интересны для музейных знатоков .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нотки отчаяния? Оно еще и поет. Ничего, скоро нотки фальцета услышим, как яйки прикрутят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да теперь после пусков крылатых с Каспия ни одна держава не захочет "ГЕМБЕЛЬ на голову", по дороге падающий.... да и "ЩИТ ДЫРЯВЫЙ" то же )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Со всех экспортных АК нужно спилить мушки, потому что пленным кацапам их будут вставлять в жопы и вертеть по часовой стрелке. Или против.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И по часовой...и против оной....пять оборотов туда...пять взад....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Старесенькі "Томагавки" добре "прорекламували" "новєйшій, нєпрєвзойдєнний і нєсокрушімий" кацапський хлам в "сакральній" Сирії..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КРЫСУ ПОСТЕПЕННО ЗАГОНЯЮТ В УГОЛ. А как учило ОДНО ИЗВЕСТНОЕ ХУ-ЛО -КРЫСА, ЗАГНАННАЯ В УГОЛ - САМЫЙ СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он изначально предназначался на роль жертвы-дурочка. Его ждет не долгая счастливая пенсия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ярик, плохо ты слушал "классика": "Загнанная в угол крыса кидается на человека, прыгает прямо в лицо". Я, конечно, понимаю, СЛУШАТЬ ВСЯКОЕ ХУ-ЛО - ПРОТИВНО, НО ЗНАТЬ НАДО!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СССР не прыгал. Не больно умер. Чик - и он уже развалился
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"В ночь на 7 апреля американские боевые корабли нанесли внезапный массированный ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. 27 апреля израильские фашисты нагло отбомбились в аэропорту Дамаска. Россия в очередной раз с позором смахнула соплю...Снова туманная угроза, вроде слов Конашенкова, что радиус действия наших средств ПВО удивит любого противника. Ну да, удивил. 0 километров - тут любой поднимет брови домиком."- Панихида по военно-морскому флоту некогда великой России - Классная аналитика из вражеского стана!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да, ДИМА - РАША-НОВОСТИ сегодня ТАК СКРОМНО И КОРОТКО ГАВКНУЛИ ПРО ИЗРАИЛЬСКИЙ УДАР!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я тоже очень уважаю еврейских фашистов.
Вот у кого нам еще учиться и учиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"...спад цен на нефть опустошил экономику"... если бы опустошил, то рашка бы вела себя по иному. Так что автор выдает желаемое за действительное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по другому это как? сказала что она не права?!
ага, щааас....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если бы экномика была бы "опустошена", то не было бы сирийских авантюр, стройки моста в крым, полного содержания дыры, крыма. и так далее. просто экономика не "опустошена". а немного надорвана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чего чего? сирийская авантюра? на мой взгляд они там кроме как травить людей всякой гадостью больше ничем не занимаются.

"мост" строится? вы уверены? покажите мне фотки того что там "строится" пожалуйста.
"полного содержания дыр с крымом"? кто кого содержит? что в дыре работает или нового построено? то что мы этот балласт в экономике сбросили с плечь это правильно, пусть рашку раздевает. а как Крым "содержит" это вам к крымскому бандеровцу сходить нужно, поинтерисоваться.
"немного надорвана" это вы на россми пасетесь наверно? там да, даже рост экономики есть (после переворота формулы расчета).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я бы сказал так: оно отразится на жизни рядового россиянина, но не политике РФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зростання "експорту" зброї кацапами був обумовлений лише тим, що вони давали безповоротний кредит на закупівлю своєї зброї, тобто віддавали даром.
А зараз в них бабло закінчується, а купляти совковий металобрухт за реальні гроші звісно ніхто не має бажання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Списані мільярдні борги різним "країнам що розвиваються" то якраз і є борги за поставлений військовий металобрухт на який працював весь совок, але перед тим була також дорога нафта, ціна на нафту впала - нестало Варшавського договору і совка, тепер я надіюся на стане раші.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В речах Путина не сложно услышать нотки отчаяния. Россия очень не вовремя теряет объемы экспорта оружия, - BloombergView - Цензор.НЕТ 5963
Сирийские источники заявили, что рано утром 27 апреля был нанесен удар по Международному аэропорту Дамаска.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это уже второй налет на Хезбаллу. Ранее склад с комплектами для С -300 они же и завалили. А по Шайрату хваленные С-300 бессильны. Радиус перехвата крылатых ракет для этого комплекса на малых высотах всего 25 км. Так что БАМБИТЬ можно шо хош!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та не, больше, чем второй. Только с начала этого года израильтяне уже несколько раз по Хезбалле отбомбились.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Плюс не забывайте, что ещё и земля имеет свою кривизну...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапское оружие никому на* не нужно, брали только потому что раша раздавала его бесплатно.
просто сейчас ресурсы этого не позволяют делать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не соглашусь. Они могут продавать оружие такому сброду, которому его больше никто не продаст.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
стрелковое оружие да, всякую пиротехнику да, ну максимум легко и тяжело бронированную технику с натяжкой возможно тоже да, но вот то что летает, плавает, слушает (или мешает слушать) для этих игрушек у сброда денюжек не хватит. а именно оно нужно полноценной армии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КАК РАСПИЛИТЬ 1,7 МЛН - ОДЕССКИЙ ОБЛСОВЕТ НАУЧИТ!

Apr. 26th, 2017 at 6:30 PM

Эти барыги совсем а***ли.

Короче, история проста как пень. Депутаты Одесского облсовета опять своих не обделили. На этот раз по глубоким, аки черная дыра, карманам чиновников разошлось 1,7 млн. грн. из обласного бюджета. Причем все это официально. На сессии облсовета 26 апреля 2017 товарищи депутаты дружно проголосовали за то, чтобы деньги, которые должны были пойти на развитие «Центра обслуживания граждан», были переданы на повышение зарплаты функционерам из аппарата облсовета.
А теперь, эмоции в сторону - излагаю по порядку.

Все помнят, что Михо Саакашвили, будучи при власти в Одесской области, создал «Центр обслуживания граждан». Тот самый, где любой и каждый мог получить необходимую бумажку без бюрократической тягомотины. Регистрация недвижимости, браков, юридических и физических лиц, техническая инвентаризация, паспортизация и оценка движимости и недвижимости, оформление разных справок и все такое. В общем, хорошая была инициатива у Михо.
Однако, у грузинских гастролеров реализация как обычно прихромала на обе ноги - центр закрыли.
Михо попиарился, израсходовал кредит доверия одесситов и жителей области и ушел с должности. Растворился в призрачном тумане, так сказать.
В бюджете Одесской области на 2017 год было прописано, что на Центр обслуживания граждан выделяется 1,7 млн. грн., чтобы он мог возобновить свою работу. Эта сумма предназначалась на раскрутку и развитие. Планировалось, что через 3 месяца предприятие перейдет на самоокупаемость. И так бы оно и было. Как минимум, потому что люди пользовались платными услугами Центра с удовольствием. Что совершенно понятно - чем год стоять в очередях и потратить кучу нервов, лучше официально и честно заплатить и быстро получить все необходимые документы. Цены были вполне приемлемые. Например, оценка автомобиля - 275 грн, замена ведомостей про юридическое лицо или организацию - 160 грн. А оформить собственный бизнес - так вообще бесплатно.
Но нет. Инициатива зачахла на корню, ибо чинуши из аппарата Одесского облсовета никак не могут нажраться. Эти самые 1,7 млн. грн., которые должны были пойти на Центр обслуживания граждан, решением 44 депутатов и легким движением руки отправились «бедненьким слугам народа» в карманы. Заметьте, не детям-сиротам, не на помощь беженцам и многодетным семьям, не раненным бойцам АТО в Военный госпиталь, а очень скромным и голодным чиновникам Одесского облсовета. При том, что у них уже такие объемы тел, что они уже в шестиместный лифт Облсовета с трудом втроем помещаются.Понятно, что все, что связано с Михо, вызывает у Урбанского и Труханова приступ истерии, но при чем здесь простые одесситы?
Как там Скрябин говорил? «То всьо має бути стріляне і пиз...е». Других слов нет.

В речах Путина несложно услышать нотки отчаяния. Россия очень не вовремя теряет объемы экспорта оружия, - BloombergView - Цензор.НЕТ 334
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Непонятно о чем они. По цифрам что-то не видно никакого обвала.
2013 - $10,3 млрд.
2014 - $10,2 млрд.
2015 - $14,5 млрд.
2016 - $15 млрд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А сколько вкладывали денег в эти годы?

В ВАЗ можно и 100 миллиардов долларов вложить, а на выходе будет обычный ВАЗ, которых нахрен никому не нужен за пределами Рашки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ба! Ярослав. Помните, как весной 2014-го вы обещали лично пойти резать русских если они придут в Украину(тут это обещали почти все, но я запомнил только ваш необычный ник, и вы тогда были очень активны)? Потом где-то в начале 2016-го я спросил почему вы не поехали резать, вы ответили что не желаете служить в армии с такими генералами(что-то в этом роде). А какая сейчас у вас какая позиция? Намерены ли вы когда-нибудь наконец отправиться защищать Родину от агрессора как и обещали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Позиция аналогична
Когда моя персона присутствовала в военкомате весной 2014-го, мне было отказано в предоставлении возможности отправится на фронт по причине "а кто же бордюры красить будет".

Что изменилось с тех пор? Генералы те же, чуть поумнели но по прежнему бойцов не считают за людей, они просто материал.
А Родину свою любимую Я буду обязан отправится защищать как только будет объявлено военное положение, в противном случае Я не от кого не прячусь и посещу военкомат как только мне вручат повестку Но а пока ВП не введено - наслаждаюсь жизнью, прям как дети наших депутатов. Ведь чем Я хуже
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо, если честно, я на самом деле не хочу чтобы вы куда-то ехали и калечили себя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так все равно умирать придется, а так хоть с пользой для страны :D Шутка

Воевать мне и десяткам тысяч вроде меня - зависит только от власти. Только если воевать, то всем вместе.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Вонючестьтроля измеряется не ы цифрах/, так что даня - на зер
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Джек Восьмёркин - американец
В речах Путина несложно услышать нотки отчаяния. Россия очень не вовремя теряет объемы экспорта оружия, - BloombergView - Цензор.НЕТ 2410
Российские федеральные каналы выдали за "американского журналиста" бизнесмена из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает интернет-издание The Insider.

18 апреля Первый канал показал выпуск ток-шоу "Первая студия", который был посвящен обострению ситуации вокруг Северной Кореи. В качестве "эксперта" в программе выступил некий "Грэг Вайнер". Сотрудники Первого канала представили мужчину как "американского журналиста". Какое СМИ он представляет, ведущий программы не уточнил.

По данным издания The Insider, настоящее имя "Грэга Вайнера" - Григорий Винников. Он несколько лет прожил в Нью-Йорке, где занимался туристическим бизнесом. О журналистской карьере Винникова ничего неизвестно. В 2012 году мужчина вернулся в Петербург...

The Insider отмечает, что в качестве "американского журналиста" Винников также выступал в эфире Пятого канала в программе, посвященной политической ситуации на Украине.
ОТСЮДА

Тут еще на днях была хорошая новость, что инициатор референдума об отделении Калифорнии от США некто Маринелли (сто сюжетов по федеральным СМИ), оказывается, живет в Екатеринбурге.

А что касается Гриши Винникова, то пару лет назад нью-йоркский журналист Владимир Козловский поведал о драматических обстоятельствах его отъезда из США:
--> http://avmalgin.livejournal.com/6964104.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и кому это дерьмо необходимо? Да еще и за деньги?

В речах Путина несложно услышать нотки отчаяния. Россия очень не вовремя теряет объемы экспорта оружия, - BloombergView - Цензор.НЕТ 9069
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ речах Путина несложно услышать нотки отчаяния. Россия очень не вовремя теряет объемы экспорта оружия, - BloombergView
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти