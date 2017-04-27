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Все про:налоги (2468) налоговая милиция (1297) ГФС (2763)

 Налоговики разоблачили руководителей киевской компании, которые не заплатили более 16 миллионов гривен налогов

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили должностных лиц предприятия, уклонившихся от уплаты 16,3 миллиона гривен налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Установлено, что руководители киевской компании, которая занимается производством масла и животных жиров, провели финансово-хозяйственные операции по приобретению сельскохозяйственной продукции с двумя компаниями. Как показала проверка, одна из компаний является фиктивной, директор другой компании в прошлом году был признан виновным в фиктивном предпринимательстве.

В ходе проведения указанных операций был занижен объект налогообложение, что привело к уклонению от уплаты налога на прибыль на 16,3 миллиона гривен.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

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і яка разоблачьоним, або комусь ще різниця, разоблачьоні вони чи не разаблачьоні...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики разоблачили руководителей киевской компании, которые не заплатили более 16 миллионов гривен налогов
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