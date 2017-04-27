 Налоговики разоблачили руководителей киевской компании, которые не заплатили более 16 миллионов гривен налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Установлено, что руководители киевской компании, которая занимается производством масла и животных жиров, провели финансово-хозяйственные операции по приобретению сельскохозяйственной продукции с двумя компаниями. Как показала проверка, одна из компаний является фиктивной, директор другой компании в прошлом году был признан виновным в фиктивном предпринимательстве.
В ходе проведения указанных операций был занижен объект налогообложение, что привело к уклонению от уплаты налога на прибыль на 16,3 миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.
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