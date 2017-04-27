EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Киевские новости, Общество
  107  0
Все про:дети (3114) Киев (16934) профессия (34)

 Интерактив по профориентации для детей "Город профессий" пройдет в Киеве

В субботу в Киеве состоится масштабное интерактивное мероприятие для детей "Город профессий". Потом поедет поедет в другие города Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатором проведения "Города профессий" в парке выступил Международный деловой журнал Community в лице руководителя Татьяны Люльки.

Читайте также: В новом Законе об образовании планируется, что в 10-12 классах будет профильная школа, нечто вроде системы в Канаде, - советник министра образования

Это социальное профориентационное детское мероприятие в форме интерактива. Как уверяют организаторы, аналогов проекту нет ни в Украине, ни в Европе.

В парковой зоне развернут импровизированный городок. При входе каждый ребенок или подросток от 2-х до 17-и лет получит "паспорт", карту представленных профессий и ролучит возможность "устроиться на работу". После короткого мастер-класса от специалистов своих отраслей дети приступают к "работе ". Добросовестные "работники " получают заработную плату, которую могут потратить в лавке "Города" по своему усмотрению.

"Это представители как чрезвычайно значимых в современных условиях профессий, так и локально важных и актуальных для данной местности: спасатель, пожарный, кинолог, взрывотехники, инспектор ГАИ, врач, социальный работник, криминалист", - объясняют инициаторы проекта.

Как отмечают организаторы, "Город профессий" - это уникальная возможность для детей получить мастер -класс по определенной профессии от людей, которые искренне любят свое дело. Когда наступит время выбирать свою дорогу в жизни, этот опыт обязательно пригодится. Благодаря профориентационной направленности и игровому формату мероприятия дети могут получить максимальное понимание важности и значимости той или иной профессии и поможет формированию у детей правильного представления о будущей карьере.

"Наша цель - государство счастливых и сознательных личностей, которые вносят свой вклад в развитие государства, добросовестно и с удовольствием занимаясь любимым делом. И именно сейчас мы с вами формируем мировоззрение будущих специалистов - бизнесменов, спортсменов, дипломатов - помогая им сделать осознанный выбор будущей карьеры ради собственного счастливого будущего, ради формирования положительного имиджа Украины в мире", - подытоживают организаторы.

Читайте также: Кабмин вдвое увеличил ежемесячные выплаты на питание детям-чернобыльцам

В дальнейшем поедет "Город профессий" поедет в другие города Украины. В прошлом году по всей стране "Город профессий" посетило 350 тысяч человек.

Участие бесплатное.

Вход взрослым - только в сопровождении детей!

29 квітня, 12.00.

Подробнее смотрите на странице проекта.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиИнтерактив по профориентации для детей "Город профессий" пройдет в Киеве
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти