 Интерактив по профориентации для детей "Город профессий" пройдет в Киеве

"Наша цель - государство счастливых и сознательных личностей , которые вносят свой вклад в развитие государства , добросовестно и с удовольствием занимаясь любимым делом. И именно сейчас мы с вами формируем мировоззрение будущих специалистов - бизнесменов , спортсменов , дипломатов - помогая им сделать осознанный выбор будущей карьеры ради собственного счастливого будущего , ради формирования положительного имиджа Украины в мире", - подытоживают организаторы.

Как сообщает Цензор.НЕТ , инициатором проведения "Города профессий" в парке выступил Международный деловой журнал Community в лице руководителя Татьяны Люльки.Это социальное профориентационное детское мероприятие в форме интерактива. Как уверяют организаторы, аналогов проекту нет ни в Украине, ни в Европе.В парковой зоне развернут импровизированный городок. При входе каждый ребенок или подросток от 2-х до 17-и лет получит "паспорт", карту представленных профессий и ролучит возможность "устроиться на работу". После короткого мастер-класса от специалистов своих отраслей дети приступают к "работе ". Добросовестные "работники " получают заработную плату, которую могут потратить в лавке "Города" по своему усмотрению."Это представители как чрезвычайно значимых в современных условиях профессий, так и локально важных и актуальных для данной местности: спасатель, пожарный, кинолог, взрывотехники, инспектор ГАИ, врач, социальный работник, криминалист", - объясняют инициаторы проекта.Как отмечают организаторы, "Город профессий" - это уникальная возможность для детей получить мастер -класс по определенной профессии от людей, которые искренне любят свое дело. Когда наступит время выбирать свою дорогу в жизни, этот опыт обязательно пригодится. Благодаря профориентационной направленности и игровому формату мероприятия дети могут получить максимальное понимание важности и значимости той или иной профессии и поможет формированию у детей правильного представления о будущей карьере.В дальнейшем поедет "Город профессий" поедет в другие города Украины. В прошлом году по всей стране "Город профессий" посетило 350 тысяч человек.