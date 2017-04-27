 Теракт в Петербурге в 2017-м организовал сирийский полевой командир, страну которого бомбит российская авиация

Как стало известно "Ъ", в завершающей стадии находится расследование громкого уголовного дела о подготовке теракта 9 мая прошлого года в центре Москвы, который предотвратили сотрудники ФСБ. По версии следствия, совершить нападение с использованием гранатомета, взрывчатки и автоматов на участников праздничных мероприятий планировала террористическая группа, состоявшая из выходцев из Ошской области Киргизии. Отметим: недавно их земляков арестовали по обвинению в причастности к другому теракту - взрыву в метро Санкт-Петербурга. При этом у обоих преступлений может быть один и тот же заказчик - полевой командир из Сирии, называющий себя Мухаммадом. Действиями боевиков в России он руководил дистанционно, передает Цензор.НЕТ.
По версии следственного управления ФСБ РФ, группа была создана Мухаммадом для совершения террористических актов в местах массового скопления людей в Москве. При этом взрывы и расстрелы гражданских лиц планировались с целью оказания воздействия на принятие органами госвласти РФ решения о прекращении борьбы с террористами в Сирии.
Непосредственным организатором этого преступления следствие считает 28-летнего уроженца Ошской области Кыргызстана Анваржана Тошболтоева, в последнее время проживавшего в Москве. Ему инкриминируется "подготовка теракта" (ст. 30, а также п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ). С аналогичными обвинениями пойдут под суд предполагаемые исполнители предотвращенного ФСБ теракта - также выходцы из Ошской области Айбек Саидов и Усман Менгликулов, которые вместе с не установленными пока боевиками хотели отметить "свадьбу" в центре столицы. "Свадьбой" для конспирации они называли террористическую атаку.
В числе фигурантов дела оказались еще двое пособников, которые помогали вероятным террористам, "не будучи осведомленными об их замыслах",- они обвиняются только в "незаконном обороте оружия и боеприпасов" (ст. 222 УК РФ).
По словам Тошболтоева, его идеологическую обработку еще летом 2014 года начал младший брат Акмальжан. Он сказал родителям, что поедет учиться в Египет, а вскоре позвонил уже из Сирии, сообщив, что примкнул к группе ошских узбеков, которые в числе других боевиков воюют с силами Башара Асада.
Боевик стал присылать семье через WhatsUp пропагандистские листовки террористов, видеозаписи о якобы одержанных ими победах над сирийской армией, а в телефонных разговорах настойчиво звал братьев и даже отца к нему присоединиться. На уговоры поддался сначала старший брат Азамжан, живший и работавший в Москве. Он улетел в Турцию, а через несколько дней позвонил оттуда домой и сообщил, что застрял на границе с Сирией. Чтобы преодолеть кордон, ему требовалось дать взятку в размере $350, которые родственники сразу перевели на указанный Азамжаном счет. В итоге с лета 2015 года уже два брата стали агитировать Анваржана перебраться в контролируемую боевиками часть Сирии, которую они называли "территорией законов шариата".
Ехать к братьям Тошболтоев-средний отказался, согласившись при этом выполнять поступающие из Сирии поручения. После этого ему по телефону позвонил Мухаммад, предложивший в дальнейшем осуществлять все контакты только через мессенджеры WhatsUp и Telegram.
Как рассказал участникам расследования обвиняемый Тошболтоев, куратор расположил его к себе уважительным обращением "ахун" ("брат" по-арабски), тем, что интересовался жизнью Анваржана и здоровьем его близких. Узнав о том, что у собеседника болеет ребенок, пообещал оплатить его лечение в Москве. Взамен Мухаммад попросил совсем немного - развезти по районам Киргизии деньги для вдов убитых в Сирии боевиков. Для этого Мухаммад отправил ему список нуждающихся и перевел на счет своего агента $3,7 тыс.
После того как первое задание было выполнено, Мухаммад предложил Анваржану съездить на заработки в Москву, пообещав свою протекцию, и 9 марта 2016 года будущий вероятный террорист действительно прибыл в столицу в кузове грузовой попутной "Газели" из Бишкека. Дорога, по его словам, заняла четверо суток.
Обосновавшись в Москве, Анваржан, по его словам, получил команду съездить к станции метро "Кузьминки", где неизвестная женщина "с закрытым хиджабом лицом и детской коляской" передала ему $700 и тут же ушла. На эти деньги по заданию Мухаммада Тошболтоев купил восемь дешевых телефонов и стал ждать дальнейших указаний из Сирии.
Затем выяснилось, что четыре телефона ему нужно спрятать в районе Вильнюсской улицы, сфотографировать место закладки и отправить фото Мухаммаду. На вопрос, зачем нужны такие сложности, куратор ответил, что Анваржану лучше не видеть их получателей, а им - его. Агент в итоге положил пакет с аппаратами в урну за магазином "Пятерочка", прикрыл его сверху мусором, а на следующее утро получил сообщение от Мухаммада, в котором тот поблагодарил за "помощь бойцам".
Еще четыре телефона и оставшиеся $400 Анваржан отвез в кафе "Маргинал" в Отрадном, где его встретил "мужчина лет 30 с короткой бородкой, похожий на кавказца", представившийся Холидом. Забрав рюкзачок с деньгами и телефонами, Холид сразу ушел, поскольку Мухаммад "не рекомендовал вступать в долгие переговоры и даже называть друг друга по имени".
После еще нескольких конспиративных встреч, связанных в основном с приемом и передачей наличности, Мухаммад сообщил своему агенту, что планирует в Москве крупный теракт в майские праздники и рассматривает его в качестве исполнителя. Однако уговорить Анваржана стрелять по людям у него не получилось. Тогда террорист, с горечью признав, что его ахун "по природе своей труслив", приказал ему заниматься подготовкой акции и "обеспечением Холида и его бойцов".
По заданию куратора Тошболтоев съездил на Красную площадь, которую внимательно осмотрел на предмет организации охраны, возможности заезда на автомобиле и быстрого отхода. Он сделал панорамную съемку всей площади на камеру телефона, а затем опять же по WhatsUp отослал ее Мухаммаду.
В самом конце апреля 2016 года Мухаммад заявил своему подопечному, что подготовка к "свадьбе" (так боевики, напомним, называли в переписке планируемое преступление) вступает в завершающую стадию. Осталось только проверить и передать бойцам оружие. Для этого Тошболтоеву было приказано переселяться в квартиру в Ясенево, в которой уже жили его земляки. Приехав по указанному адресу, Анваржан с удивлением обнаружил, что старшим над ними является один из его друзей детства. Старший охотно показал гостю свой спрятанный в ящике на балконе небольшой арсенал: гранатомет РПГ-26, семь тротиловых шашек, кусок пластита весом чуть более 400 г, две гранаты Ф-1, два автомата АК-74 калибра 5,45 мм и несколько упаковок патронов. Все это, по словам хозяина, привез ему некий человек, которого он назвал Турком.
2 мая Тошболтоев вместе с двумя земляками - хозяином квартиры и водителем-частником - упаковал все вооружение в спортивную сумку и на машине повез в район станции метро "Щелковская", где их должен был встретить уже известный Холид. Однако еще по дороге группа получила сообщение от Мухаммада, в котором тот потребовал возвращаться обратно, поскольку получатель вооружения пропал из сети WhatsUp.
Как потом выяснилось, произошло это потому, что квартиру Холида, оказавшегося в итоге Айбеком Саидовым, в это время как раз штурмом брал спецназ ФСБ. Боевик отстреливался от чекистов через дверь из автомата, а сдался после того, как ему прострелили обе ноги. В этот же день были задержаны Анваржан Тошболтоев и два его пособника, а еще через две недели скрывавшийся член ОПГ Усман Менгликулов. Предполагаемые исполнители теракта Саидов и Менгликулов, как выяснилось, тоже находились в постоянном контакте с Мухаммадом, но готовились им для конспирации отдельно от остальных.
Адвокат Анваржана Тошболтаева Роза Магомедова отказалась комментировать обстоятельства уголовного дела по существу, подтвердив, что ее клиент сотрудничает со следствием. "Анваржан за время расследования осознал, что, попав под чужое влияние, едва не стал участником чудовищного преступления. Он искренне раскаялся, ответил на все вопросы следствия, оказав посильное содействие в разоблачении других участников преступного заговора, и, на мой взгляд, вправе рассчитывать на досудебное соглашение о сотрудничестве",- отметила она.
Напомним, взрыв в вагоне поезда между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля около 14:40. Официально подтверждена гибель десяти человек. Всего в результате взрыва пострадали 47 человек, 43 из них были госпитализированы. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.
Следственный комитет квалифицировал взрыв в петербургском метро как теракт.
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Забыли только упомянуть, что родом этот "палевой командир" из под Рязани и служит на стороне асада...
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