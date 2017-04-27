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 За поставки электроэнергии из РФ в "ЛНР" заплатят российские потребители, - КоммерсантЪ

электроэнергия

Поставки электроэнергии из РФ в "ЛНР" запишут в потери Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети"). По расчетам аналитиков, это поднимет тариф ФСК на 2,5%, а потребители РФ переплатят 2-4,6 млрд руб. в год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".

Как стало известно российскому изданию, 30 апреля "Совет рынка" (регулятор энергорынков) на заочном заседании наблюдательного совета должен утвердить схему компенсации за "гуманитарные поставки" электроэнергии из РФ в "ЛНР". Эту информацию также подтвердили источник в Минэнерго РФ и два источника в сетевом комплексе.

С 25 апреля "Укрэнерго" (владеет сетями и является оператором энергосистемы Украины) полностью прекратило подачу электроэнергии в неподконтрольную Киеву "ЛНР". После этого Москва заявила, что будет снабжать Луганск энергией в рамках "гуманитарной поддержки", но конкретная схема поставок и их оплаты не раскрывалась.

Внесение "луганского" вопроса в повестку набсовета инициировало Минэнерго, говорится в пояснительной записке. Суть предложения состоит в том, что поставки в "ЛНР" будут списываться на технологические потери ФСК. Рост этих потерь компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК (единая ставка 319 руб./МВт ч для Единой энергосистемы России).

Смотрите на "Цензор.НЕТ: На переговорах в Минске рассмотрят вопрос о возможном отключении Луганской ТЭС, - Насалик. ВИДЕО

"Схема размоет поставки электроэнергии в "ЛНР" по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения",- говорит источник российского издания (это также не затронет потребителей, изолированных от ЕЭС России).

Формально при расчете ставки тарифа на передачу по магистральным сетям ФСК будет учитываться повышающий коэффициент на потери в 1,1203. По расчетам Натальи Пороховой из АКРА, это поднимет тариф ФСК на 2,5%.

В пояснительной записке к вопросу отмечается, что коэффициент "отражает соотношение потерь электроэнергии в сетях единой национальной энергетической сети в предшествующие два года". Экономические последствия от принятия изменений не оценивались, говорится в документе.

Схема начнет действовать с 30 апреля этого года (но затронет поставки с 1 апреля) до 31 мая 2018 года.

При транспортировке электроэнергии по сетям высокого напряжения ЕЭС России ФСК в 2015 году потеряла 4,47% от общего объема потребления, что эквивалентно 23,5 млрд кВт ч. Расходы ФСК на оплату потерь в 2015 году составили 14,3 млрд руб., в 2016 году - 14,7 млрд руб. Наталья Порохова оценивает, что нагрузка на потребителей от повышающего коэффициента увеличится на 4,6 млрд руб. в год, а объем электроэнергии, относимый к потерям, вырастет на 2,7 млрд кВт ч. Федор Корначев из Райффайзенбанка говорит, что ФСК сама не переплатит, поскольку потери включаются в тариф как часть расходов, а списанное на потери потребление "ЛНР" должно увеличить платеж потребителей в ЕЭС России на 2-2,5 млрд руб., что приведет к росту конечной цены на 0,1%. Как отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, коэффициент позволит ФСК "уложить текущие потери в нормативные (плановые потери компании в 2016 году, согласно приказу Минэнерго, должны составить 4,1%)".


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И что?! мне плякать сильно сильно??!! или как н7у и новость да мне лично по///ть будет и кто и будет ли вообще свет в Лугандонии.. кто бы так переживал бы за меня почему кацапы не заплатят за МОЙ свет и свет всей остальной Украины в порядке контрибуции и репараций...
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там написано, что оплатят потребители, но не простое население. Часть этой статьи кацапы упустили. Зачем же народ баловать правдой
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Именно население как раз всегда и платит - за все!
Даже если поднимут только промышленным потребителям, то они заложат это повышение в себестоимость продукции....А население потом пойдет в магазин и купит хлебушек,сырок (или что там у них вместо сыра) уже на несколько копеек дороже....
За все платит конечный потребитель товаров и услуг - Т.е. население!!!
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Давно так нужно было сделать . Пусть привыкнут платить за свой беспредел .
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Оплатит народ рассеи, но не население рассеи. Оплатят не рассеяне, а потребители. Оплатят не лаптестанцы, а лаптеногие. Вобщем, пошли как-то волк и баран на охоту.
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"Обращаюсь ко всем украинским властям, военнослужащим. Всех вы нас не перестреляете. Мы будем приходить к вам мертвые"
А. Захарченко, главарь террористов "ДНР"

И из темноты..... Ждем-с .....
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Донбасс, 2 марта 2017.
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что такого государства, как Украина, скоро не станет. По его мнению, после истечения времени ультиматума от ДНР Украина оказалась в самом затруднительном экономическом для неё состоянии, практически на грани выживания. Об этом заявил глава ДНР в эфире телепередачи российского журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия 1»."Сейчас пошел отсчет. Каждый день - это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней - и государство практически перестанет существовать", - сказал Захарченко.
Ждем-с
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Ну, вот всего три дня осталось, а украинцы что-то такие спокойные.
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Вот и хорошо,что заплатят, пусть привыкают-им еще долго и за многое прийдется платить!
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Платят добровольно , а расплачиваются по принуждению .
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Если так дело и дальше пойдёт, то на росии скоро не будет из чего лепить петухов.
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Наоборот. Чем больше таких нровостей, тем больше материала для поделок.
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Понра:
"Ваш знакомый спер вашу машину и предлагает в ней покататься. Ваша реакция?"
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На кого ляжет 10 лярдов, которые подарила Украина ордынцам?
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На народ Украины! Но, дарил не он, а наши олигархи. Разопнуть казла Ахметова между проводами ЛЭП 110 кВ!
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Вот это правильно, "кто девушку танцует, тот и платит за музыку"
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Больше потерь. Разных и всяких!
Особенно потерь "ихтамнетов"!
Они у них тоже укладываются в нормативные потери?
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Сука, носятся с этим ордилой как с писаной торбой... ну прямо на расхват, кто быстрее будет за них за все платить...
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Ну вот теперь и раисю Лугандония и Даунецк будут "КОРМИТЬ"..
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Сборную лишили золотой медали

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4х400 м. Причина - положительная допинг-проба Антонины Кривошапки, информирует ТАСС.
19 апреля Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) опубликовала список пяти российских легкоатлетов, которые добровольно признали нарушение антидопинговых правил. Среди них оказалась 29-летняя Кривошапка. Легкоатлеты были признаны виновными в употреблении запрещенного препарата дегидрохлорметилтестостерона и дисквалифицированы на 2 года.
Дисквалификация Кривошапки отсчитывается с 7 сентября 2016 года. Аннулированию подлежат ее результаты с 11 августа 2012 по 10 августа 2014 года. В их числе - золото ЧМ-2013 в эстафете 4x400 м. Положительный результат дала перепроверка пробы с Олимпиады в Лондоне. В феврале она была лишена серебра Игр также в эстафете 4x400 м.
Чемпионат мира-2013 прошел 10 - 18 августа в Москве. Дисквалификация Кривошапки и аннулирование результатов привели к тому, что сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете по итогам чемпионата мира по легкой атлетике и переместилась на второе место.
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Колись у ГДР придумали дешевий і сердитий допінг для жіночих команд: мужики, які трахали спортсменок за графіком, який встановлювали тренери і лікарі команди.
А ці кацапки з естафети мабуть такі страшні що їх могли трахнути лише павіани. Але федерації забракло грошей на оплату послуг павіанів.
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не все же нам платить за дамбасс. пусть кацапы хоть что-то платят.
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Краем глаза вчера смотрел передачу Малышевой. Там какая-то молодая семья многодетная набрала детей, воспитывает. Жить - негде, снимают дом. Малышева: А что, государство какое принимает участие? У нас же ТАКИЕ ХОРОШИЕ ЗАКОНЫ!!! Мать: да, государство платит на каждого ребенка где-то 5 или 6 тысяч (не помню точно). Малышева: ДА, МАЛОВАТО БУДЕТ. Но ничего, у нас же такая прекрасная страна и народ, они помогут!!! Мать: да, если бы люди скинулись нам по 50-100 ржублей - было бы неплохо!! ВСЕ, ЗАНАВЕС!!
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вадим‏ @TroshV 15 ч.15 часов назад
Оппоблоки зашевелились... Полностью поддерживаю тех, кто будет бить морду носителям этой гадости.

За поставки электроэнергии из РФ в "ЛНР" заплатят российские потребители - Цензор.НЕТ 6528
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похоже выборы все же будут досрочно. жопоблок явно что-то знает, в Сумах уже понатыкали палаток.
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Я часто рыдаю по ночам и уткнувшись в подушку кричу: "Господи! Как ты позволил появится на свет Гитлеру, Чикатило и этим тварям из ОППОблока!!!"
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Протидію таким "агіткам" слід починати зі своїх сусідів. Під час виборів 2014 року моя сусідка - тренер з велоспорту відмутузила прищавого пацана, який намагався розіпхати по поштових скриньках агітки жопоблока. І потім провела усну виховну роботу.
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Лугандонівська п'явка - біологічний вид, гордо паразитує на будь якому органі,де можливо присосатися.
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Ну и хорошо что потребители заплатят. Это очень духовно и скрепно!
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Лишних 1.5 - 2.5 рубля в месяц на среднестатистического россиянина.
Настоящий грабеж!
Так ведь?
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Копієчка до копієчки , москалик до москалика , є такий вислів в Україні .
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Ось це вірно і зробити це було потрібно ще як мінімум 2 роки тому. Але це лише частина. Потрібно припинити поставки (даром) води та газу і зробити це для ДНР також. Це закон війни-загарбник утримує те, що загарбав. Тепер ще одне питання: а хто відшкодує те, що вже поставили? Пропоную відшкодователів-Порошенко, Яценюк, Гройсман.
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вот это хорошо.
главное чтобы каждый росиянин почувствовал как "братская любовь" ебашит по карману и насколько она помагает жить.

может дойдет что достаточно просто дружить а не любить "до смерти по братски"
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Это нужно было делать еще три года назад.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа поставки электроэнергии из РФ в "ЛНР" заплатят российские потребители, - КоммерсантЪ
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