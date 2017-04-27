 За поставки электроэнергии из РФ в "ЛНР" заплатят российские потребители, - КоммерсантЪ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ".
Как стало известно российскому изданию, 30 апреля "Совет рынка" (регулятор энергорынков) на заочном заседании наблюдательного совета должен утвердить схему компенсации за "гуманитарные поставки" электроэнергии из РФ в "ЛНР". Эту информацию также подтвердили источник в Минэнерго РФ и два источника в сетевом комплексе.
С 25 апреля "Укрэнерго" (владеет сетями и является оператором энергосистемы Украины) полностью прекратило подачу электроэнергии в неподконтрольную Киеву "ЛНР". После этого Москва заявила, что будет снабжать Луганск энергией в рамках "гуманитарной поддержки", но конкретная схема поставок и их оплаты не раскрывалась.
Внесение "луганского" вопроса в повестку набсовета инициировало Минэнерго, говорится в пояснительной записке. Суть предложения состоит в том, что поставки в "ЛНР" будут списываться на технологические потери ФСК. Рост этих потерь компенсируют повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК (единая ставка 319 руб./МВт ч для Единой энергосистемы России).
"Схема размоет поставки электроэнергии в "ЛНР" по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения",- говорит источник российского издания (это также не затронет потребителей, изолированных от ЕЭС России).
Формально при расчете ставки тарифа на передачу по магистральным сетям ФСК будет учитываться повышающий коэффициент на потери в 1,1203. По расчетам Натальи Пороховой из АКРА, это поднимет тариф ФСК на 2,5%.
В пояснительной записке к вопросу отмечается, что коэффициент "отражает соотношение потерь электроэнергии в сетях единой национальной энергетической сети в предшествующие два года". Экономические последствия от принятия изменений не оценивались, говорится в документе.
Схема начнет действовать с 30 апреля этого года (но затронет поставки с 1 апреля) до 31 мая 2018 года.
При транспортировке электроэнергии по сетям высокого напряжения ЕЭС России ФСК в 2015 году потеряла 4,47% от общего объема потребления, что эквивалентно 23,5 млрд кВт ч. Расходы ФСК на оплату потерь в 2015 году составили 14,3 млрд руб., в 2016 году - 14,7 млрд руб. Наталья Порохова оценивает, что нагрузка на потребителей от повышающего коэффициента увеличится на 4,6 млрд руб. в год, а объем электроэнергии, относимый к потерям, вырастет на 2,7 млрд кВт ч. Федор Корначев из Райффайзенбанка говорит, что ФСК сама не переплатит, поскольку потери включаются в тариф как часть расходов, а списанное на потери потребление "ЛНР" должно увеличить платеж потребителей в ЕЭС России на 2-2,5 млрд руб., что приведет к росту конечной цены на 0,1%. Как отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, коэффициент позволит ФСК "уложить текущие потери в нормативные (плановые потери компании в 2016 году, согласно приказу Минэнерго, должны составить 4,1%)".
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Даже если поднимут только промышленным потребителям, то они заложат это повышение в себестоимость продукции....А население потом пойдет в магазин и купит хлебушек,сырок (или что там у них вместо сыра) уже на несколько копеек дороже....
За все платит конечный потребитель товаров и услуг - Т.е. население!!!
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А. Захарченко, главарь террористов "ДНР"
И из темноты..... Ждем-с .....
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Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что такого государства, как Украина, скоро не станет. По его мнению, после истечения времени ультиматума от ДНР Украина оказалась в самом затруднительном экономическом для неё состоянии, практически на грани выживания. Об этом заявил глава ДНР в эфире телепередачи российского журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия 1»."Сейчас пошел отсчет. Каждый день - это тот гвоздь, который вбивается в крышку гроба страны, которая называлась раньше Украина. Максимум 60 дней - и государство практически перестанет существовать", - сказал Захарченко.
Ждем-с
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"Ваш знакомый спер вашу машину и предлагает в ней покататься. Ваша реакция?"
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Особенно потерь "ихтамнетов"!
Они у них тоже укладываются в нормативные потери?
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4х400 м. Причина - положительная допинг-проба Антонины Кривошапки, информирует ТАСС.
19 апреля Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) опубликовала список пяти российских легкоатлетов, которые добровольно признали нарушение антидопинговых правил. Среди них оказалась 29-летняя Кривошапка. Легкоатлеты были признаны виновными в употреблении запрещенного препарата дегидрохлорметилтестостерона и дисквалифицированы на 2 года.
Дисквалификация Кривошапки отсчитывается с 7 сентября 2016 года. Аннулированию подлежат ее результаты с 11 августа 2012 по 10 августа 2014 года. В их числе - золото ЧМ-2013 в эстафете 4x400 м. Положительный результат дала перепроверка пробы с Олимпиады в Лондоне. В феврале она была лишена серебра Игр также в эстафете 4x400 м.
Чемпионат мира-2013 прошел 10 - 18 августа в Москве. Дисквалификация Кривошапки и аннулирование результатов привели к тому, что сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете по итогам чемпионата мира по легкой атлетике и переместилась на второе место.
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А ці кацапки з естафети мабуть такі страшні що їх могли трахнути лише павіани. Але федерації забракло грошей на оплату послуг павіанів.
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Оппоблоки зашевелились... Полностью поддерживаю тех, кто будет бить морду носителям этой гадости.
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Настоящий грабеж!
Так ведь?
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главное чтобы каждый росиянин почувствовал как "братская любовь" ебашит по карману и насколько она помагает жить.
может дойдет что достаточно просто дружить а не любить "до смерти по братски"
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