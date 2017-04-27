EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  1023  19
Все про:референдум (1192) сепаратизм (12727) суд (20729) терроризм (20178) тюрьма (657)

 В Дружковке к 5 годам лишения свободы осудили организатора "референдума ДНР"

В одном из поселков Донетчины он возглавлял "участковую комиссию".

В Дружковке суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком на год одному из организаторов незаконного "референдума", проводившегося в мае 2014 года пророссийскими боевиками, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает сайт прокуратуры Донецкой области.

В ходе судебного рассмотрения было установлено, что в в апреле 2014 года 46-летний житель Дружковки из собственных соображений согласился на предложение представителей незаконных вооруженных формирований возглавить в пгт Райское участковую комиссию по проведению "референдума" о независимости "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насиров может использовать должность главы Федерации дзюдо для выезда за границу, - САП

"Будучи председателем указанной комиссии, мужчина организовал и скоординировал работу подчиненных членов комиссии, начиная с расстановки урн для голосования и заканчивая передачей вооруженным террористам бюллетеней и подписанных протоколов с так называемыми результатами волеизъявления граждан. За совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) суд, согласившись с доводами государственного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, вынес пособнику террористов обвинительный приговор", - отметили в прокуратуре.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком на год

То есть, если в течении года не будет повторно организовывать референдум - не посодють.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну и как назвать прокурора и судью? Блядями? так за что обижать честных давалок?
 показать весь комментарий
Ответить
 
не судить надо, а понять-простить, лишить украинского гражданства и за пАребрик
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Паршивенкові, який "провів люстрацію" суддів-скотиняк замість їхньої кастрації!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Дружковке к 5 годам лишения свободы осудили организатора "референдума ДНР"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти