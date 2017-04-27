 В Дружковке к 5 годам лишения свободы осудили организатора "референдума ДНР"

В Дружковке суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком на год одному из организаторов незаконного "референдума", проводившегося в мае 2014 года пророссийскими боевиками, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает сайт прокуратуры Донецкой области.
В ходе судебного рассмотрения было установлено, что в в апреле 2014 года 46-летний житель Дружковки из собственных соображений согласился на предложение представителей незаконных вооруженных формирований возглавить в пгт Райское участковую комиссию по проведению "референдума" о независимости "ДНР".
"Будучи председателем указанной комиссии, мужчина организовал и скоординировал работу подчиненных членов комиссии, начиная с расстановки урн для голосования и заканчивая передачей вооруженным террористам бюллетеней и подписанных протоколов с так называемыми результатами волеизъявления граждан. За совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) суд, согласившись с доводами государственного обвинения, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, вынес пособнику террористов обвинительный приговор", - отметили в прокуратуре.
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То есть, если в течении года не будет повторно организовывать референдум - не посодють.
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