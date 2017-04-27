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 Киевские новости, Здоровье
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Все про:КГГА (1932) лекарства (699) лечение (579)

 48 тыс. киевлян воспользовались программой реимбурсации лекарств, - КГГА

Киевская городская государственная администрация заявляет, что 48 тыс. киевлян уже принимают участие в программе по возмещению стоимости лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа (инсулиннезависимый диабет) и бронхиальной астмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

По словам первого заместителя председателя Киевгорадминистрации Геннадия Плиса, планируется расширение перечня лекарств.

"Расширение спектра лекарственных препаратов произойдет за счет импортных, если найдутся инвесторы. К сожалению, на данный момент нет спонсоров, которые могли бы помочь в этом ", - отметил Плис.

Наибольшим спросом у киевлян пользуются лекарства, направленные на лечение гипертонической болезни.

Программа "Доступные лекарства" предоставляет возможность каждому украинцу получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "70% газа в Киеве торгуется через нелегальные заправки", - замглавы КГГА Плис

Приобрести такие лекарства можно по рецепту, который нужно предварительно получить у врача.

Аптеки, участвующих в этой программе, можно узнать по наклейке с пометкой "Доступные цены".

Средняя стоимость одного рецепта составила 40 гривен.
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Реимбурсация - полное или частичное возмещение стоимости препаратов. В Украине ввести такую систему хотят с 2017 года. Но бесплатно лекарства смогут получать не все. По проекту постановления Кабмина, компенсировать стоимость медпрепаратов будут украинцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и астмой. Для таких пациентов хотят сделать бесплатными 93 препарата. Выдавать лекарства будут аптеки и только по рецепту врача на специальном бланке.
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испытание лекарств,подопытные рады и даже оплачивают это сами.
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Мне интересно (как онкологическому больному, живущему восьмой год после удаления раковой опухоли), - А как обстоят дела по реимбурсации лекарств для онкологических больных? Или власть нас нах... вычеркнула со списка живых?
Если вычеркнула, то желаю тем кто это сделал успешно загнуться от рака в ближайшие год- полтора.
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А где и у кого взяли средства на эти реимбурсации ? Собрали налоги со всех и "облегчили" жизнь некоторым. Так делал и Ленин, и Сталин, и Гитлер. И ума много не надо, чтобы у одних (всех) отобрать и другим (некоторым) отдать. Если такая программа и имеет право на существование, то лишь в случае, если ей могут равноправно воспользоваться все налогоплательщики. А если ей могут воспользоваться лишь избранные (и неважно по какой причине) то это минимум не справедливо, а фактически очередная тёмная афера, от которой выгодополучателями являются её же инициаторы.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости48 тыс. киевлян воспользовались программой реимбурсации лекарств, - КГГА
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