 48 тыс. киевлян воспользовались программой реимбурсации лекарств, - КГГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.
По словам первого заместителя председателя Киевгорадминистрации Геннадия Плиса, планируется расширение перечня лекарств.
"Расширение спектра лекарственных препаратов произойдет за счет импортных, если найдутся инвесторы. К сожалению, на данный момент нет спонсоров, которые могли бы помочь в этом ", - отметил Плис.
Наибольшим спросом у киевлян пользуются лекарства, направленные на лечение гипертонической болезни.
Программа "Доступные лекарства" предоставляет возможность каждому украинцу получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства.
Приобрести такие лекарства можно по рецепту, который нужно предварительно получить у врача.
Аптеки, участвующих в этой программе, можно узнать по наклейке с пометкой "Доступные цены".
Средняя стоимость одного рецепта составила 40 гривен.
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это на каком?)
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Если вычеркнула, то желаю тем кто это сделал успешно загнуться от рака в ближайшие год- полтора.
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