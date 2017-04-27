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 Политика Украины
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Все про:блокада (1708) информационная война (462) информация (300) Кабмин (10198) пропаганда (1985) радио (216) СНБО (3182) Турчинов (3181) Гройсман (2854) телевидение (394) Госспецсвязь (43)

 Проект блокировки сепаратистского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации, - Турчинов

турчинов

Блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды в зоне проведения АТО - одна из наших приоритетных задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.

"Информационная агрессия - одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Поэтому блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды в зоне проведения АТО - одна из наших приоритетных задач", - сообщил он.

По его словам, руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, "который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает распространять ложь через подконтрольные медиа в Украине, - "Народный фронт"

Учитывая неотложность реализации этой задачи, секретарь СНБО Украины обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда павительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта.

"Предложенное Государственной службой специальной связи и защиты информации оборудование - украинского производства, оно эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов", - отметил Турчинов.

Как сообщалось ранее, российские военные сняли постановочный сюжет о боестолкновении якобы с "диверсионной группой" ВСУ в районе населенного пункта Сокольники, находящегося на Луганщине и распространили его в российских СМИ.

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"Учитывая неотложность реализации этой задачи", ее реализацию отложили на 4 года.
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свет надо было раньше отключить
без него телевизор работать не будет
д.б.
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Речь про КОНТРОЛИРУЕМЫЕ РАЙОНЫ где вовсю работает РАША ТВ
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Встретив возражение, не проявляй кретинизм!
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Посмів проти хуйла рот відкрити!!! Шоколадний барига не дозволить проти своїх друзів таке собі дозволяти!!! "Порошенко звільнив посла, який роздратував Путіна "
http://informator.news/poroshenko-zvilnyv-posla-yakyj-rozdratuvav-putina/
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интересно почему Цензор молчит по этому поводу
думают где лучше разместить? в новостях или событиях?
интересно было бы обкашлять сей гешефт нашего гаранта
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Берись за ум, а не принимай эффектные позы!
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Причины могут быть разными начиная с "собственного желания" и заканчивая "в связи с назначением на новую должность". Будем надеяться, что в связи с назначением на новую должность (например возглавить МЗС)
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Ага як Дещицю за те що назвав хуйла хуйлом барига "підвищив" з міністра на посла в Польщі!!!
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В то же время куча важных послов не назначено - при НАТО и т.д.
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Интересно, как это будет реализовано. Глушилки вдоль линии фронта расставят?
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Там в массе живет совецкий люмпен.Им порнуха пофиг...
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не скажи - найбільшою популярністю порноканали користуються у тих "кому до 16" і тих "кому за 65".
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Возможно специальные глушилки с гарантированным шифрованием спектра. А ключи к шифрам менять ежесуточно. Чтобы кацы просто за сутки не успевали дешифровать.
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Турчинов , разрывающий пасть телевизору .
Просто , Геракл какой-то ...
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Алена Балаба поделилась публикацией Evgenia Genova.
16 ч · Odessa Oblast, Одесса ·

Кто просил имена депутатов горсовета, кто голосовал ПРОТИВ проспекта Небесной Сотни в Одессе, а вместо него оставить старое "проспектмаршалажукова" - вот полный список.
Депутаты Оппоблока слились в едином экстазе с БПП, ДД и остальными прохвостами.
Уроды, такие уроды.
Получайте.
Кстати, уже сейчас юристы говорят, что "переименование взад" - незаконное. Минюст уже утвердил новые названия проспекта и улиц. Так что еще умоетесь, уродцы.
#Одесса #Одеса

Турчинов: Проект блокировки сепаратистского и российского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации - Цензор.НЕТ 1329 Турчинов: Проект блокировки сепаратистского и российского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации - Цензор.НЕТ 8053Турчинов: Проект блокировки сепаратистского и российского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации - Цензор.НЕТ 6224
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Одеська обласна організація ВО "Свобода" вкотре вимагає від СБУ, Генпрокуратури та Президента України звернути увагу на ситуацію в Одесі та негайно вжити відповідних заходів щодо міського голови-сепаратиста Геннадія Труханова.
26 квітня 2017 року під час сесії Одеської міської ради з голосу, без внесення до порядку денного, за пропозиції голови "промерської" фракції "Довєряй дєлам" Олега Бриндака було проголосовано за повернення старих антиукраїнських назв вулицям міста, всупереч закону про декомунізацію.
Нагадаємо, що війна одеситів із сепаратистами з міської ради за присвоєння вулицям Одеси українських назв точиться вже майже рік. Активісти відстояли рідне місто, не допустивши проведення громадських слухань за участи куплених міською владою "абщєствєнніков", але на цьому "мер" Труханов вирішив не зупинятися.
Одеська "Свобода" неодноразово вказувала на те, що міський голова за вказівкою російських спецслужб намагається дестабілізувати ситуацію в Одесі, і останні події є яскравим доказом цього. В той час, коли на законне перейменування вже налаштувалися як пересічні одесити, так і представники бізнесу, міська влада вирішує поновити маніпуляції на темі назв вулиць, і відбувається це менше ніж за тиждень до роковин подій 2 травня.
На думку націоналістів, ця ситуація є проявом диверсії з боку міського голови Геннадія Труханова. Усвідомлюючи, що подібні маніпуляції навколо питання перейменувань неодмінно викличуть гостру реакцію проукраїнських активістів, керманич міста свідомо провокує одеситів на конфлікт. У цьому контексті показово, що в Міноборони ще тиждень тому попередили про підготовку російськими спецслужбами провокацій проти українських патріотів з метою спровокувати їх на радикальні дії.
Одеська обласна організація "Свобода" вимагає від центральної влади звернути увагу на антиукраїнські дії міського голови Одеси Геннадія Труханова та негайно вжити відповідних заходів.
Прес-служба Одеської обласної організації ВО "Свобода"
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Вата радується вашим здобуткам. Але головне швидкості виконання.
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Маладцы! Четыре года готовили проект, теперь лет пять его утверждать будут, а там гляди и бабло на его реализацию найдут к 2100 году! Оперативненько!
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Мысли Перзидента‏ @VVP2_0 1 ч.1 час назад
В сирийской столице израильские ВВС совершили налет на окрестности международного аэропорта по военной базе. Угораю я с этих С-300 (400)
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Причем это израильтяне уже хрен знает какой по счету раз бомбят именно там. Обычно как прилетят иранские самолеты с оружием для Хезболлы - так израильтяне и шарашат. Ну правильно, чо? Оно им надо чтобы у них под боком такая холера, как Хезболла набиралась сил и оружия?
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Все эти путинские С-300,400 не более чем блеф этого карлика. Он "герой" только против более слабых а против сильного противника он банальный трус. Вся его "армия" не смогла даже полумиллионную Чечню на колени поставить и теперь позорно платят им дань.В Украине под шумок как воры выбрав момент безвластия и хаоса захватили Крым. А в Донбассе отгрызли всей своей "мощью" лишь два самых гнойных аппендицита от областей.В Сирии кроме как бомбить детей и больницы ни на что не способны.А когда США влупили "Томагавками" россияне как вонючие скунсы попрятались забыв о своих ржавых ракетах и только через три-четыре дня прийдя в себя от перепуга начали оправдываться неся несусветную чушь почему их ракеты так и не взлетели. Путинская раша это куча трусливых шакалов способных напасть на раненого и слабого а перед сильным трусливо поджимающая свой облезлый хвост.
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Осталось только попасть в этот пенициллиновый флакончик...

Турчинов: Проект блокировки сепаратистского и российского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации - Цензор.НЕТ 8045
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А если кал получен в результате подрыва пердака путираста , то он может быть взрывоопасен и в прозрачной посуде!
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Так это "блокада" получается, а как же "там наши люди"?
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Деньги из бьюджета в жопу Ватники которые населяют ети районы Как ненавидели Украину так и ненавидят Вас аморалов дорвавшихся до власти как ненавидели так и ненавидят Как впрочем и большинство народа Украины Чем вы петухи переманите их на сторону КУкраины Может газом за 7000 тыс грн Или вы петухи собрались их електричеством по 1 .80 замсанивать Может хлебом по 12 Сволота вы конченая а не государоственын деятели Вы с такими же петухами как и вы Вовсю торгуете поко наших хлопцев убивают Будьте вы прокляты и ты святоша и жидва при которой ты состоишь
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Це як мертвому припарки. Лугандони дивляться через тарілки. Так було і до війни.
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В Одессе почти всё местное тв - сепарское, в области ловится расия из ПМР. Идет полным ходом подготовка к ОНР, мэр и горсовет ждут команды с москвы. Всем пофиг, Киев ждет когда АТО будет в Одессе.
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Одесса превратилась в самый взрывоопасный регион,это уже видно явно. Порошенко убирает Саакашвили и всю его команду что бы тот не мешал ему сдать Одессу МАРГИНАЛАМ.Назначает в Одессу самых ярых врагов Украины и сепаратистов.Все силовики заменены . Вся власть захвачена регионалами и его шайкой БПП. Явно готовится новое АТО. АТО на Донбассе похоже себя уже исчерпало,денежный поток оттуда иссяк и нужно организовывать новое а Одесса это не даром морские ворота Украины и эти ворота как нельзя лучше подходят для новой афёры под названием АТО,да и приднестровье рашенское рядышком а там быдла ватного ,пьяного,обкуренного,и злого от нищеты ещё больше чем в ОРДЛО.Поэтому "мяса пушечного" там в избытке да и другу Вове отмазка железная,теперь там будут не россияне а приднестровцы. Всё прекрасно сложится.
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Только ПРОЕКТ разрабатывали 3 года!
А реализация проекта займет 30-40 лет!
Так борется украинская власть с Путиным, что тормоза горят!!!
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Я как радиоинжинер по образованию могу с уверенностю сказать что для етого не нужно било целих 3 года...Максимум 3 недели.Какой нафиг " проект"...обичная глушилка на частоту вещания тв сепаратистов.Их етих глушилок полно в ЗСУ....доставить их туда да запитать вот делов то....КТО УПРАВЛЯЕТ СТАНОЙ(....БЕЗДАРИ.....
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странной управляет шобла..цель набить карман и слинять
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РадиоинжИнер! ))) Грамотій...

Из этих что ли?
____

СТАЖ 40 ЛЕТ ПРОЭКТИРОВШИКОМ /
Я пробывал поставить вместо чорных диодов более сильные прозрачные диоды второй серии (мну сказали что там большой крестал и ево видно даже) но они сразу згарели, прешлось установить ище больше деоды Д7Ж такие сильные с круглым радеатором, теперь роботает схема и мой телифон НОКИА зарежается. А как помереть напрежение в телефоне?, мне скозали намотать проволоку на трансформатор и тогда телифон мой будит зарижаться быстро СКОКО МОТАТЬ ??? ПОЙДЕТ ЛИ ТРОСИК ВМЕСТО ПРОВОЛОКИ??? ГОВАРИТЕ БЫСТРЕЕ А ТО ЗАРЯДКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! ПРОЭКТИРОВШИК АПАРАТОВ

___
Радіоінженер...
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У меня старшая сестра закончила русфак с золотой медалью...даже она ошибки допускает в словах...главное смисл и правильная постановка вопроса....а слово инжинер я всегда путаю и буду путать что там ставить е или и)....
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выделить финансовые ресурсы а будет толк или нет не известно, Савченко например на ньюс ван сказала что при этой власти Донбасс не вернуть , по моему все с этим согласятся...
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А в Одессе? Вон кучу декоммунизированных названий трухановская шобла восстановила на своем собрании ... ((((
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Єдиним реальним проектом для вирішення цього питання може бути автоматична артилерійська відповідь на будь-який постріл сепарів
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3 года!!! За этот срок, те люди, украинцы, которые не звали путина, но имеющие не высокий IQ, в купе с нищетой и обстрелами с разных сторон, лишенные, хотя бы удаленно, сопереживания достижениям и неудачам Украины, под влиянием рос.пропаганды надолго, если не навсегда (исправить это сможет, только улучшенный уровень жизни) потеряны для нашего общества, мягко говоря...
Только не надо писать, что сами виноваты, амебы и т.д., это частично так, только вот у нас в каждом регионе схожий процент таких амеб, среди них есть и ваши соседи, приятели юности, родственники просто вектор их "высоких" мыслей диктуется окружением других людей, #ляшківтимошенків# и телевизора в целом.
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А как там вышка которую Стець строил? Надо давать качественный контент туда а не глушить оттуда Люди будут смотреть о том что интересно Но это дорого Я вот не думаю что 80% россиянцев генетические идиоты Думаю сделал их такими телевизор Хотя возможно Я и ошибаюсь
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"Я вот не думаю что 80% россиянцев генетические идиоты" - нет, не идиоты, в каждой стране, есть примерно 20% думающих, жаждущих развития и 80% остальной массы, хоть и очень разной массы, НО в случае с рф, сыграл и менталитет и невежество поколений, сработавшее как невидимая скрепа), вся рф - это бесповоротно больное общество, с кучей тараканов в головах, даже у более-менее думающих людей.
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Принцип нарушения любой радиосвязи несложен. Всего и нужно, чтобы в антенну приемника попал сигнал помехи, сопоставимый по уровню с полезным сигналом, или более сильный. ...для того чтоб включить глушилку на частоте "сепоратисских каналов" нужен целий ПРОЕКТ и наверное КУЧА бабла под него ну десятки миллионов к примеру....А на самом деле просто отдать команду командиру роти РЕБ указать место дислокации ,запитку аппаратних порядок ротации ..... и все сепарские канали не показивают...Для етого не нужно 3 года ,куча денег,ПРОЕКТИ.....
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Навіщо безглуздою тратою грошей займатися? Хто хоче, все одно буде дивитися, то що хоче. Просто у нього буде неприязнь і ненависть до таких горе-правителів. І що це за заборони? Назад в СРСР? У Литві вчора міністр сказала, що заборона ТВ і радіо - суперечить загальноєвропейським цінностям і вони в Литві нічого не закривають і не забороняють. Просто створюють більш якісний литовський продукт.
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"Просто створюють більш якісний литовський продукт." - дійсно так і потрібно, але ж це коли фактично війни не має, тоді цього вистачить, а в нашому випадку, вважаю, треба більш радикальні методи. Для порівняння - поки є можливість ми проходимо обстеження у лікаря, якщо є потреба, то приймаємо ліки, але якщо запустити, то іноді доводится вирізати пухлину.
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Прекратить вещание сепарских каналов Пастор может и "Ольхой", вроде - ж недавно научился её запускать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект блокировки сепаратистского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации, - Турчинов
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