 Проект блокировки сепаратистского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации, - Турчинов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.
"Информационная агрессия - одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Поэтому блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды в зоне проведения АТО - одна из наших приоритетных задач", - сообщил он.
По его словам, руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, "который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО".
Учитывая неотложность реализации этой задачи, секретарь СНБО Украины обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда павительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта.
"Предложенное Государственной службой специальной связи и защиты информации оборудование - украинского производства, оно эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов", - отметил Турчинов.
Как сообщалось ранее, российские военные сняли постановочный сюжет о боестолкновении якобы с "диверсионной группой" ВСУ в районе населенного пункта Сокольники, находящегося на Луганщине и распространили его в российских СМИ.
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без него телевизор работать не будет
д.б.
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http://informator.news/poroshenko-zvilnyv-posla-yakyj-rozdratuvav-putina/
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думают где лучше разместить? в новостях или событиях?
интересно было бы обкашлять сей гешефт нашего гаранта
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Просто , Геракл какой-то ...
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16 ч · Odessa Oblast, Одесса ·
Кто просил имена депутатов горсовета, кто голосовал ПРОТИВ проспекта Небесной Сотни в Одессе, а вместо него оставить старое "проспектмаршалажукова" - вот полный список.
Депутаты Оппоблока слились в едином экстазе с БПП, ДД и остальными прохвостами.
Уроды, такие уроды.
Получайте.
Кстати, уже сейчас юристы говорят, что "переименование взад" - незаконное. Минюст уже утвердил новые названия проспекта и улиц. Так что еще умоетесь, уродцы.
#Одесса #Одеса
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26 квітня 2017 року під час сесії Одеської міської ради з голосу, без внесення до порядку денного, за пропозиції голови "промерської" фракції "Довєряй дєлам" Олега Бриндака було проголосовано за повернення старих антиукраїнських назв вулицям міста, всупереч закону про декомунізацію.
Нагадаємо, що війна одеситів із сепаратистами з міської ради за присвоєння вулицям Одеси українських назв точиться вже майже рік. Активісти відстояли рідне місто, не допустивши проведення громадських слухань за участи куплених міською владою "абщєствєнніков", але на цьому "мер" Труханов вирішив не зупинятися.
Одеська "Свобода" неодноразово вказувала на те, що міський голова за вказівкою російських спецслужб намагається дестабілізувати ситуацію в Одесі, і останні події є яскравим доказом цього. В той час, коли на законне перейменування вже налаштувалися як пересічні одесити, так і представники бізнесу, міська влада вирішує поновити маніпуляції на темі назв вулиць, і відбувається це менше ніж за тиждень до роковин подій 2 травня.
На думку націоналістів, ця ситуація є проявом диверсії з боку міського голови Геннадія Труханова. Усвідомлюючи, що подібні маніпуляції навколо питання перейменувань неодмінно викличуть гостру реакцію проукраїнських активістів, керманич міста свідомо провокує одеситів на конфлікт. У цьому контексті показово, що в Міноборони ще тиждень тому попередили про підготовку російськими спецслужбами провокацій проти українських патріотів з метою спровокувати їх на радикальні дії.
Одеська обласна організація "Свобода" вимагає від центральної влади звернути увагу на антиукраїнські дії міського голови Одеси Геннадія Труханова та негайно вжити відповідних заходів.
Прес-служба Одеської обласної організації ВО "Свобода"
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В сирийской столице израильские ВВС совершили налет на окрестности международного аэропорта по военной базе. Угораю я с этих С-300 (400)
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Диды воевали
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А реализация проекта займет 30-40 лет!
Так борется украинская власть с Путиным, что тормоза горят!!!
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Из этих что ли?
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СТАЖ 40 ЛЕТ ПРОЭКТИРОВШИКОМ /
Я пробывал поставить вместо чорных диодов более сильные прозрачные диоды второй серии (мну сказали что там большой крестал и ево видно даже) но они сразу згарели, прешлось установить ище больше деоды Д7Ж такие сильные с круглым радеатором, теперь роботает схема и мой телифон НОКИА зарежается. А как помереть напрежение в телефоне?, мне скозали намотать проволоку на трансформатор и тогда телифон мой будит зарижаться быстро СКОКО МОТАТЬ ??? ПОЙДЕТ ЛИ ТРОСИК ВМЕСТО ПРОВОЛОКИ??? ГОВАРИТЕ БЫСТРЕЕ А ТО ЗАРЯДКА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ !!! ПРОЭКТИРОВШИК АПАРАТОВ
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Радіоінженер...
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Только не надо писать, что сами виноваты, амебы и т.д., это частично так, только вот у нас в каждом регионе схожий процент таких амеб, среди них есть и ваши соседи, приятели юности, родственники просто вектор их "высоких" мыслей диктуется окружением других людей, #ляшківтимошенків# и телевизора в целом.
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