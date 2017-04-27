 Проект блокировки сепаратистского и российского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации, - Турчинов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.
"Информационная агрессия - одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Поэтому блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды в зоне проведения АТО - одна из наших приоритетных задач", - сообщил он.
По его словам, руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, "который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО".
Учитывая неотложность реализации этой задачи, секретарь СНБО Украины обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда павительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта.
"Предложенное Государственной службой специальной связи и защиты информации оборудование - украинского производства, оно эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов", - отметил Турчинов.
Как сообщалось ранее, российские военные сняли постановочный сюжет о боестолкновении якобы с "диверсионной группой" ВСУ в районе населенного пункта Сокольники, находящегося на Луганщине и распространили его в российских СМИ.
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без него телевизор работать не будет
д.б.
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http://informator.news/poroshenko-zvilnyv-posla-yakyj-rozdratuvav-putina/
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думают где лучше разместить? в новостях или событиях?
интересно было бы обкашлять сей гешефт нашего гаранта
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Просто , Геракл какой-то ...
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16 ч · Odessa Oblast, Одесса ·
Кто просил имена депутатов горсовета, кто голосовал ПРОТИВ проспекта Небесной Сотни в Одессе, а вместо него оставить старое "проспектмаршалажукова" - вот полный список.
Депутаты Оппоблока слились в едином экстазе с БПП, ДД и остальными прохвостами.
Уроды, такие уроды.
Получайте.
Кстати, уже сейчас юристы говорят, что "переименование взад" - незаконное. Минюст уже утвердил новые названия проспекта и улиц. Так что еще умоетесь, уродцы.
#Одесса #Одеса
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В сирийской столице израильские ВВС совершили налет на окрестности международного аэропорта по военной базе. Угораю я с этих С-300 (400)
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Диды воевали
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