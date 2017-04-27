EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  1733  39
Материалы по теме:
Все про:блокада (1708) информационная война (462) информация (300) Кабмин (10197) пропаганда (1985) радио (216) СНБО (3182) Турчинов (3181) Гройсман (2853) телевидение (394) Госспецсвязь (43)

 Проект блокировки сепаратистского и российского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации, - Турчинов

турчинов

Блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды в зоне проведения АТО - одна из наших приоритетных задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.

"Информационная агрессия - одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Поэтому блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды в зоне проведения АТО - одна из наших приоритетных задач", - сообщил он.

По его словам, руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации доложило о детально разработанном проекте информационной защиты, "который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает распространять ложь через подконтрольные медиа в Украине, - "Народный фронт"

Учитывая неотложность реализации этой задачи, секретарь СНБО Украины обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда павительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта.

"Предложенное Государственной службой специальной связи и защиты информации оборудование - украинского производства, оно эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов", - отметил Турчинов.

Как сообщалось ранее, российские военные сняли постановочный сюжет о боестолкновении якобы с "диверсионной группой" ВСУ в районе населенного пункта Сокольники, находящегося на Луганщине и распространили его в российских СМИ.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Учитывая неотложность реализации этой задачи", ее реализацию отложили на 4 года.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
свет надо было раньше отключить
без него телевизор работать не будет
д.б.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Речь про КОНТРОЛИРУЕМЫЕ РАЙОНЫ где вовсю работает РАША ТВ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Встретив возражение, не проявляй кретинизм!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Посмів проти хуйла рот відкрити!!! Шоколадний барига не дозволить проти своїх друзів таке собі дозволяти!!! "Порошенко звільнив посла, який роздратував Путіна "
http://informator.news/poroshenko-zvilnyv-posla-yakyj-rozdratuvav-putina/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно почему Цензор молчит по этому поводу
думают где лучше разместить? в новостях или событиях?
интересно было бы обкашлять сей гешефт нашего гаранта
 показать весь комментарий
Ответить
 
Причины могут быть разными начиная с "собственного желания" и заканчивая "в связи с назначением на новую должность". Будем надеяться, что в связи с назначением на новую должность (например возглавить МЗС)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, как это будет реализовано. Глушилки вдоль линии фронта расставят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там в массе живет совецкий люмпен.Им порнуха пофиг...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Турчинов , разрывающий пасть телевизору .
Просто , Геракл какой-то ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Алена Балаба поделилась публикацией Evgenia Genova.
16 ч · Odessa Oblast, Одесса ·

Кто просил имена депутатов горсовета, кто голосовал ПРОТИВ проспекта Небесной Сотни в Одессе, а вместо него оставить старое "проспектмаршалажукова" - вот полный список.
Депутаты Оппоблока слились в едином экстазе с БПП, ДД и остальными прохвостами.
Уроды, такие уроды.
Получайте.
Кстати, уже сейчас юристы говорят, что "переименование взад" - незаконное. Минюст уже утвердил новые названия проспекта и улиц. Так что еще умоетесь, уродцы.
#Одесса #Одеса

Турчинов: Проект блокировки сепаратистского и российского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации - Цензор.НЕТ 1329 Турчинов: Проект блокировки сепаратистского и российского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации - Цензор.НЕТ 8053Турчинов: Проект блокировки сепаратистского и российского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации - Цензор.НЕТ 6224
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вата радується вашим здобуткам. Але головне швидкості виконання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Маладцы! Четыре года готовили проект, теперь лет пять его утверждать будут, а там гляди и бабло на его реализацию найдут к 2100 году! Оперативненько!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда читаю про пастора, в голове всегда непроизвольно начинает звучать полет валькирий.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мысли Перзидента‏ @VVP2_0 1 ч.1 час назад
В сирийской столице израильские ВВС совершили налет на окрестности международного аэропорта по военной базе. Угораю я с этих С-300 (400)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Причем это израильтяне уже хрен знает какой по счету раз бомбят именно там. Обычно как прилетят иранские самолеты с оружием для Хезболлы - так израильтяне и шарашат. Ну правильно, чо? Оно им надо чтобы у них под боком такая холера, как Хезболла набиралась сил и оружия?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Осталось только попасть в этот пенициллиновый флакончик...

Турчинов: Проект блокировки сепаратистского и российского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации - Цензор.НЕТ 8045
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А если кал получен в результате подрыва пердака путираста , то он может быть взрывоопасен и в прозрачной посуде!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это "блокада" получается, а как же "там наши люди"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Деньги из бьюджета в жопу Ватники которые населяют ети районы Как ненавидели Украину так и ненавидят Вас аморалов дорвавшихся до власти как ненавидели так и ненавидят Как впрочем и большинство народа Украины Чем вы петухи переманите их на сторону КУкраины Может газом за 7000 тыс грн Или вы петухи собрались их електричеством по 1 .80 замсанивать Может хлебом по 12 Сволота вы конченая а не государоственын деятели Вы с такими же петухами как и вы Вовсю торгуете поко наших хлопцев убивают Будьте вы прокляты и ты святоша и жидва при которой ты состоишь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це як мертвому припарки. Лугандони дивляться через тарілки. Так було і до війни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Одессе почти всё местное тв - сепарское, в области ловится расия из ПМР. Идет полным ходом подготовка к ОНР, мэр и горсовет ждут команды с москвы. Всем пофиг, Киев ждет когда АТО будет в Одессе.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроект блокировки сепаратистского и российского телерадиовещания в зоне АТО готов к реализации, - Турчинов
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти