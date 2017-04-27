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Все про:конвой (234) МЧС РФ (123) Донбасс (14324)

 На территорию Украины вторгся 64 "путинский гумконвой"

Автомобильная колонна МЧС России с так называемой гуманитарной помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

В пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев-Курган".

Отмечается, что "после завершения всех процедур" автомобили с так называемым гуманитарным грузом общей массой около 400 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей.

В российском ведомстве утверждают, что в составе груза детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители ОРДЛО жалуются, что боевики разворовывают "гуманитарную помощь" из России, - ГУР

Отметим, что это уже 64 "гумконвой", направленный страной-агрессором в Украину.

Напомним также, что представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом "гуманитарных конвоев" военное командование РФ доставляет российским военным и наемникам горюче-смазочные материалы, новую технику, а также вооружение и боеприпасы, а назад вывозит тела погибших боевиков.


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Он пороху наличку везет за труды.
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Гра "Хто в домі хазяїн" продовжується, час зжимається
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Три года прошло, а так и не придумали нормальное название для серии перекрашенных в белый цвет военных грузовиков, регулярно нарушающих госграницу Украины?
Предлагаю варианты:
- пиарколонна (пиаркараван);;- военный караван (колонна);;
- военная колонна (военный караван);;
- колонна перекрашенных военных грузовиков;
- подразделение автомобильных войск РФ;
- военснабженцы...
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... а назад вывозит тела погибших боевиков. Источник: http://censor.net.ua/n437996
Желаю 100% наполненность возвращающихся в рассею гумконвоев.
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Если так, то пусть приезжают почаще, сюда - пустыми, ну а обратно, как написано выше
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массой около 400 тонн

Кроме боеприпасов и солярки что ещё они везут?
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Прострочені продукти, а прострочені боєприпаси і соляру возять залізницею.
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А Україна платить зарплатню сепарським залізничникам !
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Снимают снизу вверх, чтобы не видно было что полторы калеки собралось ))))
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А зачем? Ведь не хлебом единым... Пускай макают патроны в соляру и вкушают.
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В предыдущем, например, была куча просроченного детского питания. По принципу: "На тобі небоже, шо мені не гоже".
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Да не будут они жрать ЭТО без столовых лопат. Это не культурно.
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На территорию Украины вторгся 64 "путинский гумконвой" Ждем к 1 мая усиление обстрелов.
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"путинский гумконвой" не такой. Зачем наговариваете на человеколюбцев-раиссян? Если и будет усиление обстрелов, то только по причине больших урожаев "градов", снарядов и прочих патронов в шахтах.
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Надо написать новый моральный кодекс строителя новой Украины , для молодежи , воруй побольше , постоянно ври всем подлизывайся к начальству причем с удоврльствием ,професионализм это не главное
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Вот уже три года военный обоз журналисты называют "гумконвоем", таким образом подыгрывая пропаганде агрессора...
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пытаются сбить свои неудачи на активизацию войны. Их нагнули по всем фронтам, Трамп, Макрон, Британия, Корея.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа территорию Украины вторгся 64 "путинский гумконвой"
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