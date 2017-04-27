 На территорию Украины вторгся 64 "путинский гумконвой"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.
В пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев-Курган".
Отмечается, что "после завершения всех процедур" автомобили с так называемым гуманитарным грузом общей массой около 400 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей.
В российском ведомстве утверждают, что в составе груза детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты.
Отметим, что это уже 64 "гумконвой", направленный страной-агрессором в Украину.
Напомним также, что представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом "гуманитарных конвоев" военное командование РФ доставляет российским военным и наемникам горюче-смазочные материалы, новую технику, а также вооружение и боеприпасы, а назад вывозит тела погибших боевиков.
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Гра "Хто в домі хазяїн" продовжується, час зжимається
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Предлагаю варианты:
- пиарколонна (пиаркараван);;- военный караван (колонна);;
- военная колонна (военный караван);;
- колонна перекрашенных военных грузовиков;
- подразделение автомобильных войск РФ;
- военснабженцы...
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Желаю 100% наполненность возвращающихся в рассею гумконвоев.
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Кроме боеприпасов и солярки что ещё они везут?
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https://www.youtube.com/watch?v=RoYc7NsmV_E
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