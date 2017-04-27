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 293,5 тыс. участников АТО получили статус участника боевых действий

Государственная служба по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (АТО) констатирует предоставление статуса участника боевых действий 293 489 участнику АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы ветеранов.

Среди них военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава, работники ведомств, имеющие в своем подчинении воинские формирования, вовлеченные в АТО, составляют 293 240 человека (Министерство обороны - 198 200 человек, Министерство внутренних дел - 32 414 человек, Национальная гвардия - 26 481 человек, Служба безопасности Украины - 8 501 человека, Служба внешней разведки - 36 человек, Государственная пограничная служба - 16 634 человека, Государственная специальная транспортная служба - 1 727 человек, Управление государственной охраны - 423 человека, Государственная служба специальной связи и защиты информации - 702 человека, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3 992 человека, Генеральная прокуратура - 152 человека, Национальная полиция - 3 169 человек, Государственная фискальная служба - 327 человек), а также работники предприятий, учреждений и организаций - 249 человек.

Лишены статуса участника боевых действий 19 человек.

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