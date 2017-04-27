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Все про:армия (7707) обстрел (6094) штаб (595) Чепурной (28)

 Боевики бьют по позициям ВСУ на всех направлениях. С начала текущих суток уже 4 обстрела, - штаб

Боевики на Донбассе с начала текущих суток уже 4 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире "112 Украина" спикер пресс-центра штаба операции Ярослав Чепурной.

"Обстрелы осуществлялись врагом на всех трех направлениях. Ночью российские террористические подразделения с использованием пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты в районе Троицкого на донецком направлении. В районе населенного пункта Валуйское обстреляли наших защитников с использованием стрелкового оружия. Чуть позже приобщились к еще одному опорному пункту вблизи Станицы Луганской. Здесь противник применял противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие, обстреляв наших защитников. И морских пехотинцев в районе Гнутово обстреляли из стрелкового оружия. ", - сообщил Чепурной.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вот такая зараза - четыре стенки пробило. А у нас даже перестенки из шлакоблока. Военные говорили - это "тридцатка", - жители Марьинки об обстреле. ВИДЕО

Потерь среди личного состава ВСУ нет.

Напомним, за минувшие сутки в АТО погиб один украинский боец, шестеро получили ранения, всего было 47 обстрелов.
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Наверное потому, что у них лектричества нет (хунта отключила), чтобы осветить ... Надо срочно восстановить его подачу.
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триматися, не піддаватись на провокації. насірову ще на роботу
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Некогда сейчас главкому войной заниматься, липецк - вот основная проблема на сегодняшний час.
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та так, стільки документів на ольошу переписувати.
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зато как ветерану АТО, ему при оформлении кучу льгот положено + земельки гектаров 100 можно прихватить.
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Дивно чути.
Я гадав що Семенченко та ветерани АТО , своєю блокадою, забезпечили безпеку у зоні АТО, зробили так щоб обстріли припинилися, бо ми ж іх вже не фінансуємо, вуголь іх не беремо, то звідки в них таких безгрошових ті снаряди і кулі на обстріли?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики бьют по позициям ВСУ на всех направлениях. С начала текущих суток уже 4 обстрела, - штаб
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