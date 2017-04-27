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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина имеет полное право на самозащиту, - Фриланд

Канада полностью поддерживает право Украины на защиту своей территории и суверенитета.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша позиция по Украине очень жесткая: мы убеждены, что Украина имеет полное право на самозащиту, на отстаивание собственного суверенитета", - сказала Фриланд.

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Она также осудила незаконные действия России в Украине.

"Мы однозначно осуждаем вторжение и аннексию Россией Крыма и поддержку Москвой сепаратистов на Донбассе", - отметила министр.

По её словам, Украина пользуется значительной поддержкой среди развитых стран мира.

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"Я имела интересные разговоры относительно Украины в Берлине (на саммите Women20. - ред.) и во время встречи министров G7. Украина имеет значительную поддержку не только от Канады, но и от наших союзников по Большой семерке", - отметила Фриланд.
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Невірне формулювання "расійа підтримує терористів". Правильне : "веде війну на території України".
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Украина имеет полное право на самозащиту, - Фриланд

А з ким самозахищатися? Коли в українській владі куди не плюнь - скрізь "патріотичні" задньопривідні кремлівські зозулі.
У спонсора "Радикальної партії" C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку

І чиї інтереси у законодавчому органі країни такі щури захищати будуть?
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Спочатку це повинна сформолювати влада на міжнародному рівні, та закріпити законодавчо. Тоді і весь світ буде адекватно висловлюватись.
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http://05542.com.ua/obschestvo/2193-krym-prinuzhdenie-k-grazhdanstvu-iz-otcheta-obse.html. Из новостей Крыма . А вот это вообще убииственная статья , кгб в работе. 37 год http://ukrrudprom.ua/digest/Heres_dlya_Putina.html.- Херес для Путина.
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3 преверженников сруського мира - в народе просто у#бков уничтожено ответным огнем ВСУ , КАК ХОРОШО НАЧЕЛСЯ ДЕНЬ!!! ЮРА И ЦЕНЗОР ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ НОВОСТЕЙ ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТО, ПАРНИ ИЗ ВСУ ПОБОЛЬШЕ ДАВИТЕ ЭТУ МЕРЗОТУ И УДАЧИ ВАМ В БОЯХ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ!!!
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Radio Svoboda - Радио Свобода

Для участия в учениях в Эстонию прибыли американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, самые современные и, возможно, самые совершенные военные самолеты в мире.
"Враждебные действия России привели к созданию в американском оборонном и политическом истеблишменте буквально единого фронта с целью противостояния России. Она твердо сейчас воспринимается как противник, подобный Советскому Союзу, ее действия напоминают действия врага".....
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Доброе утро, друзья.
Неделя переплыла через экватор. Четверг.
Что важного?
- Идем по графику на 11 июня:
Послы Евросоюза утвердили безвизовый режим для Украины.
- Ловушка для КНДР закрывается:
США приступили к развертыванию в Южной Корее системы
противоракетной обороны THAAD,
- Асад, готов в Гаагу?
МИД Франции: анализ образцов подтвердил применение Сирией химоружия в Идлибе.
- Становится горячее:
В рассекреченном документе МИДа Польши отмечается, что визит тогдашнего премьер-министра Туска 7 апреля в Смоленск и катастрофа президентского самолета 10 апреля создали "пространство доброжелательности" в польско-российских отношениях.
- Токсично:
Суд ЮАР отменил договор с Россией о строительстве АЭС.
И в конце - про вчерашний пост. Спасибо за такой феноменальный отклик - почти 500 комментариев! Также хочу заметить, что некоторые на простое приглашение к дискуссии (ведь эта идея навряд ли будет реализована в ближайшие 50 лет, если, вообще, когда-либо будет) реагируют очень категорично. Чуть больше доброты, друзья).
Майте чудовий день.

О. Пономарь.
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Это тот Пономарь, что с пеной на губах доказывал, что Бутусов и Цензор.нет - работают на кремль, а ты теперь на этой "кремлёвской платформе" бредятину этого шизофреника тиражируешь?
Этого ложкинского сектанта-мошенника уже больше года читают лишь окончательно упоротые. И только после 27 чашек кавы-дурмана "Пономарио".
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В той секте "пономариков" анаконда всех кусает в место, где у нормального человека моск находится. А это ещё бодяжнее, чем путинский телевизор.
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отключение електрики єто и есть высшая мера социальной защиты от иждивенцев.здесь ничего личного а только соцсправедливость и економика.почему здесь 70% пенсионеров с 60дол и платят.все равные по Конституции.наконец декоммунизация идет не только на табличках а и в реальной жизни.никто не должен поглощать труды др человека.
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Щоб перемогти ворога потрібно почати знищувати запроданців у владі та командуванні.Поки нашим баригам війна потрібна.
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,,,пока Украина не восстановит свой ядерный статус- делов не будет...со слабым никто не считается...
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Ну у Ына ядерный статус, и что? Задушат потихоньку, вместе со статусом ...
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как можно задушить статус Ымгм того,что еще не созданно...???
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А москали ничье право на самозащиту не признают. Даже американская ПРО их бесит. Абсурд! Они видят угрозу в системе противроакетной ОБОРОНЫ!

И вместо того, чтобы строить свою ПРО и обороняться, они взялись делать наступательные Искандеры с Тополями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина имеет полное право на самозащиту, - Фриланд
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