 Украина имеет полное право на самозащиту, - Фриланд

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наша позиция по Украине очень жесткая: мы убеждены, что Украина имеет полное право на самозащиту, на отстаивание собственного суверенитета", - сказала Фриланд.
Она также осудила незаконные действия России в Украине.
"Мы однозначно осуждаем вторжение и аннексию Россией Крыма и поддержку Москвой сепаратистов на Донбассе", - отметила министр.
По её словам, Украина пользуется значительной поддержкой среди развитых стран мира.
"Я имела интересные разговоры относительно Украины в Берлине (на саммите Women20. - ред.) и во время встречи министров G7. Украина имеет значительную поддержку не только от Канады, но и от наших союзников по Большой семерке", - отметила Фриланд.
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А з ким самозахищатися? Коли в українській владі куди не плюнь - скрізь "патріотичні" задньопривідні кремлівські зозулі.
У спонсора "Радикальної партії" C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку
І чиї інтереси у законодавчому органі країни такі щури захищати будуть?
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Для участия в учениях в Эстонию прибыли американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, самые современные и, возможно, самые совершенные военные самолеты в мире.
"Враждебные действия России привели к созданию в американском оборонном и политическом истеблишменте буквально единого фронта с целью противостояния России. Она твердо сейчас воспринимается как противник, подобный Советскому Союзу, ее действия напоминают действия врага".....
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Неделя переплыла через экватор. Четверг.
Что важного?
- Идем по графику на 11 июня:
Послы Евросоюза утвердили безвизовый режим для Украины.
- Ловушка для КНДР закрывается:
США приступили к развертыванию в Южной Корее системы
противоракетной обороны THAAD,
- Асад, готов в Гаагу?
МИД Франции: анализ образцов подтвердил применение Сирией химоружия в Идлибе.
- Становится горячее:
В рассекреченном документе МИДа Польши отмечается, что визит тогдашнего премьер-министра Туска 7 апреля в Смоленск и катастрофа президентского самолета 10 апреля создали "пространство доброжелательности" в польско-российских отношениях.
- Токсично:
Суд ЮАР отменил договор с Россией о строительстве АЭС.
И в конце - про вчерашний пост. Спасибо за такой феноменальный отклик - почти 500 комментариев! Также хочу заметить, что некоторые на простое приглашение к дискуссии (ведь эта идея навряд ли будет реализована в ближайшие 50 лет, если, вообще, когда-либо будет) реагируют очень категорично. Чуть больше доброты, друзья).
Майте чудовий день.
О. Пономарь.
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Этого ложкинского сектанта-мошенника уже больше года читают лишь окончательно упоротые. И только после 27 чашек кавы-дурмана "Пономарио".
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И вместо того, чтобы строить свою ПРО и обороняться, они взялись делать наступательные Искандеры с Тополями.
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