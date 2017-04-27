 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, гранатометов, БТР и БМП. За сутки - 47 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"За минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.
Так, по данным штаба, на приморском направлении, из минометов калибром 120-мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия противник бил по позициям вблизи Широкино. Из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам вблизи населенного пункта Водяное. Минометы калибром 82-мм противник применил по позициям наших войск вблизи Березового. Защитников Марьинки враг обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия, а защитников Красногоровки, Новотроицкого и Павлополя - из гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вблизи населенного пункта Гнутово противник обстреливал из пулеметов крупного калибра, а опорные пункты вблизи Чермалыка - из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали вражеские снайперы.
На донецком направлении, по позициям вблизи Троицкого противник бил из минометов калибром 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия. Минометы калибром 82-мм, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам вблизи Верхнеторецкого. По защитникам Авдеевки противник вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Пески обстреливал из гранатометов и пулеметов крупного калибра. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по позициям вблизи Майорска и Новгородского. Также под Новгородским действовали вражеские снайперы.
На луганском направлении, из минометов калибром 120-мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра подразделения российско-оккупационных войск били по опорным пунктам вблизи Новоалександровки. Огнем из минометов калибром 120-мм враг накрывал позиции рядом с населенным пунктом Попасная, а из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Троицкого. Защитников Новозвановка противник обстрелял из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а защитников Станицы Луганской - из гранатометов и стрелкового оружия.
"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", - добавили в пресс-центре АТО.
Как сообщалось ранее, 25 апреля боевики 65 раз обстреляли позиции сил АТО.
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