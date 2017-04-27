EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  3013  1
Материалы по теме:
Все про:армия (7707) боевик (18589) ликвидация (347) уничтожение (241) Донбасс (14322) Антитеррористическая операция (16553)

 В результате ответного огня сил АТО были уничтожены 3 и ранены 7 российских наемников, - штаб

В течение 25 и 26 апреля в зоне АТО были ликвидированы 3 российских наемников и ранены 7 боевиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"По данным разведки штаба АТО, в результате адекватного ответа противнику огнем, на протяжении 25 и 26 апреля уничтожено трое российских наемников, еще 7 боевиков незаконных вооруженных формирований были ранены", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кубанский казак Панчук о похоронах ликвидированных боевиков: "В морге дают мешок мусорный - забирайте. Бедные родители едут за свой счет, везут этих "двухсотых" в Россию"

Напомним, по данным группы ИС, в моргах Луганска подготовили 7 трупов российских военных и наемников к отправке в РФ.
 перейти на форум
 
   
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате ответного огня сил АТО были уничтожены 3 и ранены 7 российских наемников, - штаб
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти