 В результате ответного огня сил АТО были уничтожены 3 и ранены 7 российских наемников, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"По данным разведки штаба АТО, в результате адекватного ответа противнику огнем, на протяжении 25 и 26 апреля уничтожено трое российских наемников, еще 7 боевиков незаконных вооруженных формирований были ранены", - сказано в сообщении.
Напомним, по данным группы ИС, в моргах Луганска подготовили 7 трупов российских военных и наемников к отправке в РФ.
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