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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, шестеро получили ранения, - штаб АТО

Один украинский военнослужащий погиб, шестеро были ранены в ходе АТО 26 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще шестеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 25 апреля боевики 65 раз обстреляли позиции сил АТО.



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