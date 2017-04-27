 Террористы обстреляли Марьинку из минометов, гранатометов и БМП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, вечером 26 апреля во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь противника попала окраина города. На данном направлении боевики применяли минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и гранатометы.
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