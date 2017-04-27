 В зоне АТО погиб украинский военнослужащий, - штаб

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, которая выполняет боевые задачи на донецком направлении неподалеку от Троицкого, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.
На данном направлении противник применял пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.
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