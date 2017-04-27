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 Политика Украины
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Все про:ВР (22423) коалиция (3819) Ляшко (1476) Порошенко (12771) расследование (2093) уголовное дело (2251) Радикальная партия (335) Холодницкий (295) САП (451)

 Ляшко о своем деле: "Очевидно, они хотят нас загнать в коалицию"

Расследование в отношении главы Радикальной партии, народного депутата Олега Ляшко начато по указанию Президента Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал сам Ляшко в эфире "112 Украина".

"То, что делает Холодницкий, он это делает по команде Порошенко, которому он обязан, которым руководит Президент Порошенко. И он это делает с одной целью - с целью дискредитации меня как политического лидера и нашей команды", - сказал он.

"Очевидно, они хотят нас загнать в коалицию, или, возможно, они хотят, чтобы мы голосовали за закон о продаже земель, за повышение пенсионного возраста. Вообще я считаю, что это грязные методы для того, чтобы дискредитировать своих политических оппонентов", - добавил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко вел себя вызывающе и оскорблял нецензурными словами прокуроров и детективов на допросе в НАБУ, - САП

Напомним, 24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сообщил об открытии уголовного дела в отношении Ляшко.
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Кто больше даст Ляшку --- ну очень хочется в Коа-ли-цию---аукцион продолжается скотыняки Ляшко о своем деле: "Очевидно, они хотят нас загнать в коалицию" - Цензор.НЕТ 5791
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самую высокую зарплату в Европейском союзе получают итальянские парламентарии - в среднем 184 тысячи долларов в год. На втором месте депутаты парламента Австрии - 180 тысяч долларов в год. Наименьшая заработная плата в ЕС у испанских народных избранников - 44 тысячи долларов в год. Годовая зарплата депутатов России в среднем составляет 78 тысяч долларов, парламентариев Казахстана - 30 тысяч. Конгрессмены США получают 175 тысяч долларов в год.
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Глубже ,глубже , ой ну так , тобто таак .. Мало .. :D
Це ж сама рідкісна падла , фіг там гей не гей мені боком у нас демократія люби кого хочеш якщо пАлЮбви.. но коли треба було соляру в танки заливать а воно 400млн гривень на пожежні машини вибивало , це відповідь .
риги, гадя, радікали, єкс риги крашені .ми всіх знаєм (сорь якщо когось забув) - оце все всі. суки наші сімпатюльки по ящіку 24на7.
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Ляшко о своем деле: "Очевидно, они хотят нас загнать в коалицию".
Ну да, лучше шЛяшка держать на коротком поводке, чем постоянно бабло отстегивать. Вот только удивляет реакция рафинированного педика на точно такую же политику панамских патриотов. Это из серии, когда прожженная проститутка возмущается упадком морали в обществе.
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Разве Ляшко еще можно дискритизировать больше, чем он себя сам?
Еще есть желающие за него голосовать?)
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Проститутка - коллеге :
- Мне кошмар приснился - в нашем барделе новый тариф: все входящие бесплатно!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛяшко о своем деле: "Очевидно, они хотят нас загнать в коалицию"
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