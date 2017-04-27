Ляшко о своем деле: "Очевидно, они хотят нас загнать в коалицию".

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал сам Ляшко в эфире "112 Украина".
"То, что делает Холодницкий, он это делает по команде Порошенко, которому он обязан, которым руководит Президент Порошенко. И он это делает с одной целью - с целью дискредитации меня как политического лидера и нашей команды", - сказал он.
"Очевидно, они хотят нас загнать в коалицию, или, возможно, они хотят, чтобы мы голосовали за закон о продаже земель, за повышение пенсионного возраста. Вообще я считаю, что это грязные методы для того, чтобы дискредитировать своих политических оппонентов", - добавил политик.
Напомним, 24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сообщил об открытии уголовного дела в отношении Ляшко.
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Це ж сама рідкісна падла , фіг там гей не гей мені боком у нас демократія люби кого хочеш якщо пАлЮбви.. но коли треба було соляру в танки заливать а воно 400млн гривень на пожежні машини вибивало , це відповідь .
риги, гадя, радікали, єкс риги крашені .ми всіх знаєм (сорь якщо когось забув) - оце
всевсі. суки наші сімпатюльки по ящіку 24на7.
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Ну да, лучше шЛяшка держать на коротком поводке, чем постоянно бабло отстегивать. Вот только удивляет реакция рафинированного педика на точно такую же политику панамских патриотов. Это из серии, когда прожженная проститутка возмущается упадком морали в обществе.
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Еще есть желающие за него голосовать?)
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- Мне кошмар приснился - в нашем барделе новый тариф: все входящие бесплатно!!
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