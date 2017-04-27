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 Террористы "ЛНР" объявили в "розыск" украинских журналистов

Журналисты программы "Подробности" телеканала "Интер" Геннадий Вивденко, Руслан Смещук, Роман Бочкала, а также оператор Сергей Дубинин объявлены в розыск террористами "МВД ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Подробности", журналисты разыскиваются "за содействие террористической деятельности" на территориях, подконтрольных боевикам.

"Какая неприятная новость. Что же мне теперь делать? А если серьезно, я надеюсь, что эти сепаратисты, деятели так называемых народных республик, этих новообразований через некоторое время предстанут перед украинским правосудием и будут наказаны согласно действующему украинскому законодательству", - прокомментировал новость Смещук.

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Террористы "ЛНР" объявили в "розыск" украинских журналистовТеррористы "ЛНР" объявили в "розыск" украинских журналистов - Цензор.НЕТ 6899
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Да ладно... Что зря бочка столько времени прислуживал, чтоб сейчас его в "розыск"?
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вот их коллеги из дыныры тоже объявляли в розыск много кого..Террористы "ЛНР" объявили в "розыск" украинских журналистов - Цензор.НЕТ 396
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Так, а где єто убогое искать собирается, у себя под столом?
Потешная палата в доме сумасшедших
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Под кроватью, где он лежит регулярно пьяным.
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https://www.youtube.com/watch?v=nxESDmku5lw ШИКАРНЫЙ МУЛЬТ Шикарная визуализация Путинской России (Маленький и Большая) Банда хуйла удаляет это видео по всей сети, максимально распространяйте это видео друзья﻿
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