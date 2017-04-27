 Террористы "ЛНР" объявили в "розыск" украинских журналистов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Подробности", журналисты разыскиваются "за содействие террористической деятельности" на территориях, подконтрольных боевикам.
"Какая неприятная новость. Что же мне теперь делать? А если серьезно, я надеюсь, что эти сепаратисты, деятели так называемых народных республик, этих новообразований через некоторое время предстанут перед украинским правосудием и будут наказаны согласно действующему украинскому законодательству", - прокомментировал новость Смещук.
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